▲ Audi Taiwan 成為《臺北臺中米其林指南2020》官方汽車合作夥伴

台灣福斯集團繼台灣奧迪總裁 Mr. Matthias Schepers。

「不斷創新」是彼此共同追求的最高目標



今年台灣奧迪跨界美食圈，與台灣米其林指南合作，率先成為《臺北臺中米其林指南2020》首家官方汽車合作夥伴。雙方合作的契機，正是彼此不謀而合，不斷追求「創新體驗」致高理念。Audi 將「創新」如 DNA 般蘊含於品牌核心理念中，從 quattro 四輪傳動技術、智慧化車艙、先進安全科技，結合線上智慧服務，以創新科技不斷為車主提供夠便捷的用車體驗。除產品之外，近年來也跨足新創產業，連續三年舉辦 Audi Innovation Award，透過競賽方式與台灣潛力新創合作，挖掘創新理念被商轉的實際可能，無論於產品科技延伸到智慧移動產業的發展探討，皆堅持不斷尋求突破，如同美食界的評選權威 ─《米其林指南》每年所獲選的傑出餐廳與主廚，其運用在地食材、結合多元化的美食文化，在台灣這塊土地以創新烹飪技法追求味蕾上感官極限，帶給所有餐飲愛好者全面的感官體驗。





台灣奧迪受邀頒發「米其林年輕主廚大獎」全新獎項





米其林指南 2020 今年更首度擴大至「台中」，宣傳更多蓬勃而多元的在地美食文化，而《臺北臺中米其林指南2020》發布會日前已於臺中國家歌劇院圓滿落幕，現場除公佈臺北及臺中獲選米其林星級餐廳、必比當推介及餐盤推薦餐廳之外，憑藉Audi於汽車產業上極富創新、樂於挖掘新創新星的品牌形象，台灣奧迪本次受邀頒發「米其林年輕主廚大獎」全新獎項，首屆得獎者為：「俺達的肉屋」主廚 ─ 鍾佳憲。此獎項則是從該年星級餐廳主廚中選出，並為36歲以下潛力無窮的年輕主廚新星，別具意義。台灣奧迪非常榮幸能成為《臺北臺中米其林指南2020》的官方汽車合作夥伴，並頒發極具意義的全新獎項，為得獎者、所有本屆摘星與獲選餐廳、與其專注於「創新」堅持奮鬥的工作團隊，獻上最高敬意。



台灣福斯集團繼台灣奧迪總裁 Mr. Matthias Schepers與米其林年輕主廚大獎得獎者-「俺達的肉屋」主廚鍾佳憲先生。

台灣奧迪將與本屆摘星獲選米其林餐廳合作 舉辦四環車主專屬品牌特別活動





獨樹一格的餐飲體驗，帶來品味生活即藝術的不凡饗宴，台灣奧迪秉持在地化經營策略，持續在人車生活領域上，提供車主更好的品牌體驗，今年首度跨足「美食」新領域，成為《臺北臺中米其林指南2020》官方汽車合作夥伴，藉由此次特別的合作，今年台灣奧迪更計畫與本屆摘星獲選的米其林餐廳合作，一同攜手為Audi 車主打造專屬品牌特別活動，結合台灣在地食材與精湛廚藝，為四環車主帶來顛覆味蕾的星級美饌與全新的感官驚喜。



