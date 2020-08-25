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Toyota玩具復活節 8/29 登場，東森 YOYO 哥姐將現身

2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-25 16:55:01

▲ Toyota玩具復活節 8/29 登場，東森 YOYO 哥姐將現身
▲ Toyota玩具復活節 8/29 登場，東森 YOYO 哥姐將現身
和泰汽車與台灣玩具圖書館協會合作舉辦的「Toyota 玩具愛分享」系列活動邁入第五週年，活動包含：全台 Toyota 服務廠玩具回收、小小技師體驗營、小小技師出任務、傳愛背包、玩具復活節，其中玩具復活節將於 8/29 拉開序幕，從 8 月持續舉辦到 11 月，全台舉辦 15 場次，一路巡迴宜蘭、花蓮、台東、屏東、高雄、台南、雲林、嘉義、南投、台中、苗栗、彰化、新竹、桃園共 15 縣市。

8/29 首場復活節活動，不僅有東森 YOYO 哥姐唱跳表演、香蕉哥哥和月亮姐姐合照活動。
8/29 首場復活節活動，不僅有東森 YOYO 哥姐唱跳表演、香蕉哥哥和月亮姐姐合照活動。
玩具復活節，首場 8/29 14:00 新北市板橋大遠百廣場（靠近新站路）登場

2020 年「Toyota 玩具復活節」於 8/29 正式展開，首場特別邀請東森 YOYO 香蕉哥哥、月亮姐姐與 Toyota 玩具愛分享活動大使－頑趣奇兵 4 玩偶出席，當天有東森 Yoyo 哥姐唱跳表演、香蕉哥哥和月亮姐姐合照活動（限額 10 名）、有獎問答送禮物、親子闖關遊戲、環保玩具 DIY（需事先線上報名）。

「Toyota 玩具愛分享」系列活動邁入第五週年，全台 15 場玩具復活節邀請大小朋友一同參與環保玩具 DIY。
「Toyota 玩具愛分享」系列活動邁入第五週年，全台 15 場玩具復活節邀請大小朋友一同參與環保玩具 DIY。
全台 15 Toyota 玩具復活節
「Toyota 玩具復活節」邀請大小朋友共同參與，藉由 DIY 方式重新組合二手玩具，賦予玩具新生命，透過手作玩具創造自己的專屬回憶，更能傳達環保教育的觀念，邀請民眾於假日時帶著小朋友一齊體驗。DIY 手作玩具需提前線上報名，每場限額 100 組（含親子），小朋友建議年齡為 5~12 歲，每場保留 20 組 Toyota 車主專屬名額（含親子），請 Toyota 車主至活動網頁查詢方便場次及地點，透過 Toyota 服務廠報名。

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