▲ Toyota玩具復活節 8/29 登場，東森 YOYO 哥姐將現身

玩具復活節，首場 8/29 14:00 新北市板橋大遠百廣場（靠近新站路）登場
2020 年「Toyota 玩具復活節」於 8/29 正式展開，首場特別邀請東森 YOYO 香蕉哥哥、月亮姐姐與 Toyota 玩具愛分享活動大使－頑趣奇兵 4 玩偶出席，當天有東森 Yoyo 哥姐唱跳表演、香蕉哥哥和月亮姐姐合照活動（限額 10 名）、有獎問答送禮物、親子闖關遊戲、環保玩具 DIY（需事先線上報名）。
- 香蕉哥哥和月亮姐姐合照活動（限額 10 名），參加辦法依 Toyota FB 粉絲團活動公告https://www.facebook.com/TOYOTA.Taiwan/?ref=bookmarks
「Toyota 玩具復活節」邀請大小朋友共同參與，藉由 DIY 方式重新組合二手玩具，賦予玩具新生命，透過手作玩具創造自己的專屬回憶，更能傳達環保教育的觀念，邀請民眾於假日時帶著小朋友一齊體驗。DIY 手作玩具需提前線上報名，每場限額 100 組（含親子），小朋友建議年齡為 5~12 歲，每場保留 20 組 Toyota 車主專屬名額（含親子），請 Toyota 車主至活動網頁查詢方便場次及地點，透過 Toyota 服務廠報名。
- DIY手作玩具線上報名：http://tw-toylibrary.org/new/event_detail.php?id=14
- DIY手作玩具，TOYOTA車主報名詳情：https://www.toyota.com.tw/TOYOTA_Toy_Story/toy.html
- 更多TOYOTA玩具愛分享活動請至活動官網查詢：http://www.toyota.com.tw/TOYOTA_Toy_Story/