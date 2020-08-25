男友七夕出差「當天來回」！她一問地點秒心寒：該怎麼做

今（25）日是一年一度的七夕情人節，剛好遇上2020年的今天，有不少情侶就以「愛你愛你」為諧音打算過個愉快的佳節，不過要怎麼與另一半共度浪漫七夕就讓這些人費盡了心思。近日就有一名女網友在臉書抱怨，她提到自己的男朋友竟然選在七夕這天要出差，而一看對方出差的地區更是讓她「安全感全失」，就連眾人也忍不住質疑「案情不單純」。

七夕這天一位女網友就在臉書社團《爆廢公社二館》向眾人吐苦水，她表示自己有一個交往三個多月的男友，明明今天就是情人節，但對方卻表示今天得要出差，雖然只是當天來回，卻也讓原PO不免感到失落。此外，她更提到最近兩人常因男友會接前女友的視訊電話而有所爭執，沒想到今天出差的地方正是前女友所居住的地區，這就讓原PO實在忍無可忍。

原PO也提到，兩人在討論關於「前女友視訊電話」時，儘管女方表示不喜歡男友總是以「很忙」為藉口，對她態度冷淡；一方面卻又以「不接前女友電話她會自殘」的理由回應她，甚至生氣的告訴原PO她這樣是無理取鬧，不夠貼心、懂事。對此，原PO也無助的表示不知道該如何面對。

▲原PO表示自己七夕情人節遇到這種事實在無奈。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》）

不少網友在這篇貼文底下就大罵原PO的男友，認為「沒給對方足夠的安全感本來就不對」、「他討厭女生無理取鬧就可以接受前女友那樣這是什麼狗屁邏輯啊！您值得更好的，長痛不如短痛」、「交往三個月就這樣，我看之後訊息可能要七天才會回」、「真正愛你的會關心你，聊天在那邊只回嗯喔的我都直接掰了，變質太明顯沒未來」。（編輯：楊智傑）