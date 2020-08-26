YouTuber關韶文遠離敏感有Sense　堅持優雅的儀式感！

夏天不會過敏？隨著現代人愈發忙碌的生活、隱形的生活壓力，加上偶爾放縱的飲食習慣，以及夏季室內外高溫差與時不時的雨後高濕度，讓抗敏族夏天依舊犯過敏！由記者成功轉型為YouTuber的關韶文，平常相當注重健康、保養，近日，他在臉書分享自己一路以來的抗敏歷程。他認為抗敏跟人生一樣，都是需要找到對的步調並堅持，也特別分享了三個自己日常儀式感滿滿的抗敏秘訣。文章一出，在網路上掀起一系列辛酸抗敏史討論，網友喊到「抗敏30年，原來是因為每次都沒有堅持」。



秘訣一：抗敏跟人生一樣 要找到適合自己的步調及方法





「想改變一件事，必須從根本開始」，文章首段說到。關韶文分享過去自己有時會受別人影響亂了步調，後來，才發現，人生中的每件事找到適合自己的步調跟方法，是相當重要的，跟抗敏一樣。因為自己非常容易受天氣變化影響，因此，他深信好體質是要用對的方法慢慢養出來、調出來的！





秘訣二：生活不能沒有儀式感！「體調」儀式也可以融入日常



▲生活不能沒有儀式感！「體調」儀式也可以融入日常（圖／關韶文Facebook）

時常分享各種生活日常的他，也特別提到，若能將體質調整習慣融入原先已有的生活習慣中，更能持之以恆地養成好體質。平時「體調」就非常注重「儀式感」的他，喜歡在起床時推開窗，呼吸新鮮空氣，也喜歡在睡前敷面膜時，透過和自己對話放鬆，甚至是日常選擇水果沙拉作為輕食。現在為了調整過敏體質，在這些日常體調儀式中，都會配上一罐LP33機能優酪乳，隨時幫自己補充抗敏好菌養出好體質，也能讓儀式感更加升級！



▲持之以恆是關鍵 天天簡單但持續地做 才能養出好體質（圖／關韶文Facebook）

秘訣三：持之以恆是關鍵 天天簡單但持續地做 才能養出好體質





由於深信好體質是需要透過每天持續累積而來，因此，關韶文特別分享自己日常簡單、易達成的抗敏儀式。他將經認證能「輔助調整過敏體質」的LP33機能優酪乳作為每天簡單體調的秘訣。將LP33機能優酪乳融入日常生活中的每個情境，有時早上搭配早餐喝，有時將LP33倒入沙拉與水果中做成輕食，或是飯後取代飲料。





看完關韶文調整過敏體質的心得，是不是也躍躍欲試呢？夏天仍舊得面對無處不在的過敏誘因，唯有透過簡單、融入日常的抗敏儀式，天天持續積累更多的好體質資本，才能從「根本」調整過敏體質！因此，想養出好體質，除了日常多吃蔬果、不熬夜外，像是關韶文的抗敏生活哲學，天天補充LP33機能優酪乳，也能輕鬆養成好體質！





