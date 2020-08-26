老祖先的智慧！四招除穢祕法學起來　到了現在還是很有用

進入農曆七月後，因為民俗上認為地府的陰魂會在這個月回到陽間探訪親人、散散心，所以又被稱為「鬼月」。體質比較敏感的人，或是家中有老人家、小孩的人，就需要特別重視「除穢」、「避邪」的方法，希望家中的氣場、磁場不要被影響。相信在台灣長大的我們，從小到大都聽過許多除穢、避邪的方法，但有四招是從古流傳至今，還是很有用的祕法，你一定要知道！跨火爐每個人身上的「氣」和運勢息息相關，先人相信當一個人運勢極度不順時，身上都有著看不見的穢氣，有可能是因為倒楣引來穢氣，也可能是穢氣導致走楣運，總之想脫離楣運，跨過火爐是最快的。「跨火爐」除穢氣的習俗，其實隱藏著民間信仰中對火的崇敬，古早時期要升火不容易，而火的高溫與破壞力也讓人敬畏，所以在大多數的文化中，火都帶有神聖性質，甚至被視為神的禮物。帶榕樹葉、艾草在身上民俗上有「見青」的說法，也就是用綠葉當避邪物，且以尖葉為佳；民間習俗多習慣以榕樹葉做為避邪物，且最好是帶七片在身上，離開墓地、靈骨塔或是喪禮後再將榕樹葉丟掉，並稱此為「七掉」，與閩南語發音的「擦掉」同音。沒有規定一定要丟哪裡，有水溝就可丟水溝，或是公眾垃圾桶。七片榕樹葉也可用艾草、芙蓉、七撮鹽、七撮米代替。▲若取得榕樹葉、艾草有困難的話，也可隨身攜帶含有相同成分的噴霧，在離開陰氣重的場所後噴灑全身除去穢氣。（圖／命運好好玩提供） 鹽米鹽米可淨化磁場、除穢化煞，若從醫院、墓地或是參加喪禮回家，可用鹽米加陰陽水、再放入艾草，並用這個水擦拭手腳或身體，祛除穢氣；若身體有輕微不適的話，可用此水泡腳或泡澡，泡到身體微微出汗即可。或是原本睡得很好卻突然有失眠困擾的朋友，總是心神不寧、焦慮不安，無法入睡，可將鹽米裝在紅包袋內，放在枕頭下，也許就可以改善失眠的症狀。泡澡若是官司纏身，或是某段時期犯小人、運勢低迷且很倒楣，可以準備菊花、龍眼乾、米、鹽、艾草、榕樹葉、陰陽水，在泡澡時加到水中，可除去穢氣，達到開運的效用。若擔心準備以上這些素材沒這麼容易的話，也可改添加含有榕樹葉、艾草等避邪效果好的植物製成的沐浴乳在泡澡水中，可有效達成除穢效果。▲可添加含有榕樹葉、艾草等避邪效果好的植物製成的沐浴乳在泡澡水中，也可有效達成除穢效果。（圖／命運好好玩提供） 以上四招除穢、避邪祕法都很簡單，若是農曆七月要到一些陰氣比較重的地方，或是覺得自己近期的運勢不太好，都可以嘗試看看！若是覺得自己一切都好，也還是可以祛除身上穢氣，讓事業、工作運勢更加順遂。（編輯：連宜方）*想看更多農曆七月除穢、避邪神物請至 姊妹團團賺 瀏覽*