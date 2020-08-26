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Volvo 與桂綸鎂、黃信堯合作，XC40「首映限定版」正式完售

2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-26 17:55:00

▲ Volvo 與桂綸鎂、黃信堯合作，XC40「首映限定版」正式完售
▲ Volvo 與桂綸鎂、黃信堯合作，XC40「首映限定版」正式完售
桂綸鎂與『大佛普拉斯』金馬導演黃信堯為 Volvo XC40 首度攜手合作。以製作團隊集結了包含電影音效大師杜篤之杜均堂父子檔、中島長雄、劉三郎、賴秀雄、盧律銘等電影圈大師級人物。Volvo 此次廣告拍攝找來影像敘事風格光明與暗黑併陳鋪排出荒謬感的黃信堯導演操刀，用疏離冷調卻充滿動力節奏的影像方式，透過整體配樂音效製作團隊，讓整部廣告影片想傳遞的「讓世界搭上我的節奏」都會節奏感清晰而立體。

由左至右為桂綸鎂、國際富豪汽車總裁陳立哲與黃信堯導演。
由左至右為桂綸鎂、國際富豪汽車總裁陳立哲與黃信堯導演。
廣告片中幾段讓人印象相當深刻而驚豔、結合踢踏與街舞的現代舞蹈，是桂綸鎂在螢光幕前少見的動感表演。製作團隊特別邀請現代舞專業老師為她量身編舞，以「自我覺察」為創作核心的舞蹈，在城市各角落跳出自己的節奏和周遭人事物產生共鳴。對於片中另一位主角 XC40，桂代言人桂綸鎂說：「我一直很喜歡北歐設計，覺得北歐對於人和環境的照顧守護總是最優先，且不僅僅是冷酷前衛的工業設計，反而可以在細微處感受到以人為本的細心溫暖，和很純樸的善意。」透過桂綸鎂的肢體表演展現出 Volvo XC40 充滿個性與實力的特色，以及在忙碌日常中如何保有自我對生活的態度與節奏。

作為首部採用 CMA 平台車款的 XC40，自問世後旋即拿下包含「歐洲風雲車」、「日本風雲車」在內等多項國際大獎肯定。今年雖因疫情影響原廠產能與消費動能，仍能維持穩定的 120 輛/月的銷售水準，而全新年式 XC40 陸續抵台後，整體銷售表現將上看 180 輛/月，2020 年預計突破 1,700 輛的逆勢上揚佳績。全新年式 Volvo XC40 T3 搭載全新 Drive-E 三缸引擎，1.5 升輕排量卻擁有 163hp/27kgm 最大性能出力。首映限定版已全數完售，不過消費者依然可選購 XC40 T3 Momentum，建議售價 159.9 萬元。

如欲了解更多 Volvo XC40 相關資訊與規格配備，歡迎蒞臨全台 Volvo 旗艦展示中心。

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