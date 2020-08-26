▲ Volvo 與桂綸鎂、黃信堯合作，XC40「首映限定版」正式完售

廣告片中幾段讓人印象相當深刻而驚豔、結合踢踏與街舞的現代舞蹈，是桂綸鎂在螢光幕前少見的動感表演。製作團隊特別邀請現代舞專業老師為她量身編舞，以「自我覺察」為創作核心的舞蹈，在城市各角落跳出自己的節奏和周遭人事物產生共鳴。對於片中另一位主角 XC40，桂代言人桂綸鎂說：「我一直很喜歡北歐設計，覺得北歐對於人和環境的照顧守護總是最優先，且不僅僅是冷酷前衛的工業設計，反而可以在細微處感受到以人為本的細心溫暖，和很純樸的善意。」透過桂綸鎂的肢體表演展現出 Volvo XC40 充滿個性與實力的特色，以及在忙碌日常中如何保有自我對生活的態度與節奏。
作為首部採用 CMA 平台車款的 XC40，自問世後旋即拿下包含「歐洲風雲車」、「日本風雲車」在內等多項國際大獎肯定。今年雖因疫情影響原廠產能與消費動能，仍能維持穩定的 120 輛/月的銷售水準，而全新年式 XC40 陸續抵台後，整體銷售表現將上看 180 輛/月，2020 年預計突破 1,700 輛的逆勢上揚佳績。全新年式 Volvo XC40 T3 搭載全新 Drive-E 三缸引擎，1.5 升輕排量卻擁有 163hp/27kgm 最大性能出力。首映限定版已全數完售，不過消費者依然可選購 XC40 T3 Momentum，建議售價 159.9 萬元。
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