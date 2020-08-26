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iRent 雙北 1280 定期票，登入就享汽機車免費租

2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-26 17:55:00

▲ iRent 雙北 1280 定期票，登入就享汽機車免費租
▲ iRent 雙北 1280 定期票，登入就享汽機車免費租
iRent 自今年起與悠遊卡公司攜手合作，提供申辦 1280 元定期票消費者，只要於活動頁登入就可免費獲得 iRent 共享汽機車 30 分鐘。

申辦1280定期票 即可獲得iRent共享汽機車30分鐘免費時數iRent 自今年起與悠遊卡公司攜手合作，提供申辦 1280 元定期票消費者，只要於活動頁登入就可免費獲得 iRent 共享汽機車 30 分鐘。即日起活動再升級，每次申辦悠遊卡 1280 元定期票，至登錄頁登入 iRent 會員並輸入申辦 1280 定期票的悠遊卡外觀卡號，每次都可獲得 iRent 免費租車 30 分鐘，時數可用於 iRent 共享汽車或共享機車。詳情請見活動網頁(http://bit.ly/1280iRent)。

iRent 好行」，當月使用大眾運輸，最高可獲得汽車 90 分鐘、機車時數 30 分鐘

未購買悠遊卡 1280 元定期票的消費者使用大眾運輸工具，也可以有機會獲得共享汽機車免費時數。iRent 自 7 月起與悠遊卡攜手推出「iRent 好行」優惠活動，每月累計搭乘 3 種以上交通工具，最高可獲得汽車 90 分鐘、機車時數 30 分鐘，贈送分鐘數將於次月回饋至符合活動資格的 iRent 會員帳號中，越早登錄可獲得越多，詳情請見https://bit.ly/3UiRent

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