▲ iRent 雙北 1280 定期票，登入就享汽機車免費租

申辦1280定期票 即可獲得iRent共享汽機車30分鐘免費時數iRent 自今年起與悠遊卡公司攜手合作，提供申辦 1280 元定期票消費者，只要於活動頁登入就可免費獲得 iRent 共享汽機車 30 分鐘。即日起活動再升級，每次申辦悠遊卡 1280 元定期票，至登錄頁登入 iRent 會員並輸入申辦 1280 定期票的悠遊卡外觀卡號，每次都可獲得 iRent 免費租車 30 分鐘，時數可用於 iRent 共享汽車或共享機車。詳情請見活動網頁(http://bit.ly/1280iRent)。



「iRent 好行」，當月使用大眾運輸，最高可獲得汽車 90 分鐘、機車時數 30 分鐘



未購買悠遊卡 1280 元定期票的消費者使用大眾運輸工具，也可以有機會獲得共享汽機車免費時數。iRent 自 7 月起與悠遊卡攜手推出「iRent 好行」優惠活動，每月累計搭乘 3 種以上交通工具，最高可獲得汽車 90 分鐘、機車時數 30 分鐘，贈送分鐘數將於次月回饋至符合活動資格的 iRent 會員帳號中，越早登錄可獲得越多，詳情請見https://bit.ly/3UiRent 。



