▲ 小改款 Porsche Panamera 499 萬起，頂級車型 3.1 秒破百

Turbo S：0-100 km/h 加速 3.1 秒
全新 Panamera Turbo S 最大動力為 630 PS（463 kW），最大扭力為 820 Nm ，相較現行旗艦 Turbo 車款增加 80 PS（59 kW）動力與 50 Nm的 扭力。這反應在駕駛性能上：在 Sport Plus 模式中 0-100 km/h 加速為 3.1 秒。此具在魏薩（Weissach）研發，並於祖文豪森（Zuffenhausen）製造的 4.0 升 V8雙渦輪增壓引擎，讓 Panamera Turbo S 極速高達 315 km/h。同時，保時捷依據各車型調整各自搭載的三氣室氣壓懸載系統、保時捷主動式懸載調整系統（PASM）、配置保時捷扭力分導升級系統（PTV Plus）的保時捷運動化動態底盤控制系統（PDCC Sport）。
全新 Panamera Turbo S 也在紐柏林北環賽道證明其性能。測試車手 Lars Kern 駕駛全新 Panamera 在長達 20.832 公里的傳奇性賽道中創下 7:29.81 的單圈成績，締造「豪華主管級房車」級距中最速單圈紀錄。
重新調校的底盤系統提升全新 Panamera 的性能與舒適度
全新 Panamera 與 Panamera 4 搭載 2.9 升 V6 雙渦輪增壓引擎，提供 330 PS（243kW）與 450 Nm動力輸出。並標配停車測距輔助系統（前後）含 360 度環景輔助攝影、變換車道輔助系統、車道維持輔助系統、環境內裝照明（氛圍燈）、車門自動緊閉系統、駕駛座記憶套件、動力輔助轉向升級系統等。
全新 Panamera 全車系搭載底盤控制系統皆同時提供運動化與舒適的駕控感受；部分系統更是重新開發。舉例而言，重新打造的保時捷主動式懸載調整系統（PASM）徹底改善阻尼，以提供更好的舒適度；保時捷運動化動態底盤控制系統 （PDCC Sport）則改善車身穩定性。此外，全新 Panamera 更配備了新世代轉向控制。
4S E-Hybrid 車型搭載 17.9 kWh 電池模組 純電續航力提升至 54 公里
保時捷推出以性能為導向的 Panamera 4S E-Hybrid 全新插電式混合動力車型，結合擁有 136 PS （100 kW）的電動馬達、八速 PDK 雙離合器自手排變速箱，與 440 PS（324 kW）的 2.9 升 V6 雙渦輪增壓引擎，催生出 560 PS（412 kW）的最大綜效馬力輸出與 750 Nm 的最大綜效扭力。
此外，搭配標配的跑車計時套件（Sport Chrono Package），全新 Panamera 4S E-Hybrid 的性能表現讓人印象深刻：0–100 km/h 加速僅需 3.7 秒，極速達 298 km/h。相較先前使用的電池模組，全新 Panamera 4S E-Hybrid 的電池容量從 14.1 kWh 提升至 17.9 kWh。而依據 WLTP EAER City 標準值，其純電市區續航里程達 54 公里（NEDC測試：64 公里，該測試資料為德國原廠提供，僅供參考）。
更銳利、優異的外觀設計
除了運動房車車型之外，全新 Panamera Sport Turismo 車型也一同聯袂登場。而 Panamera Turbo S 的全新前保桿設計則具有面積更大的進氣口，採與車身同色的設計使其與車身水平式融合，進一步突顯車輛寬闊的視覺效果；Turbo S 的車頭雙列日行燈的間隔也較過往明顯開闊。另外重新設計的車尾燈條與行李廂蓋輪廓完美結合，在視覺上與兩側全新設計的 LED 尾燈組融為一體。輪圈則增列三種 20 及 21 吋輪圈，有多達 10 種不同樣式供選擇。
數位聯網與輔助系統 提升行車安全與舒適性
保時捷通訊管理系統（PCM）提供數位化功能與服務，如經改良的車用語音導航（Voice Pilot）、接受即時道路資訊與偵測路況的風險警示雷達（Risk Radar），與無線 Apple® CarPlay 等多項互聯服務。此外，Panamera 亦提供功能更廣泛的創新照明與輔助系統，如智慧巡航系統（ACC）、夜視輔助系統、變換車道輔助系統、LED矩陣式頭燈含保時捷動態照明升級系統（PDLS Plus）、停車測距輔助系統含後視攝影機與360度環景輔助攝影（Surround View），及抬頭顯示器。
【全新Panamera售價】
Panamera Turbo S NTD 12,010,000 元起
Panamera 4S E-Hybrid NTD 8,370,000 元起
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