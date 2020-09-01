乳癌後重建安全嗎　醫：隆乳植體需有長期追蹤報告

根據統計，乳癌為台灣女性發生率第1名的頭號大敵，平均每天約有31位婦女被診斷罹患乳癌，而且有約34%的罹癌患者，是不到50歲的「停經前乳癌患者」，遠高於美國的19%。以國人女性平均壽命82歲來看，若在40 歲左右接受乳房切除手術，等於40年的後半生都得成為「少奶奶」。對患者來說，無論心理與生活層面，都造成極大的影響與壓力。





由於乳癌年輕化的趨勢，乳房重建的需求也逐年增加，再加上對乳房尺寸或外觀不滿意的美容隆乳族群，隆乳及重建手術一直是名列整形外科的前五大手術。隨著科技發展，許多廠商推出各式全新材質，但也不乏熱門植入物被全球停用的狀況。資訊量龐大的時代，不少民眾疑惑如何正確客觀評估植入物，甚至想了解使用植入物是否跟乳癌有關。



▲三軍總醫院整形外科教授陳錫根表示，隆乳及乳房重建手術的需求量龐大。(圖/NOWnews攝)

對於民眾的疑慮，台灣整形外科醫學會陳錫根理事長表示，根據數十年醫學實證經驗來看，乳癌與隆乳沒有任何的關連性，因此乳癌患者在切除乳房後，可以放心地安排乳房重建手術；至於去年震撼全球隆乳界，甚至造成熱門植入物下市的罕見疾病BIA-ALCL(乳房植入物相關的間變性大細胞淋巴瘤)，陳錫根醫師解釋，目前罹患此疾病的患者全球不到600人，而且絕大多數病例在歐美，亞洲個案比例極低。BIA-ALCL被推測與植體粗糙度、種族等因素有關，與植體外型無關，且平均植入時間超過8到10年年才會觀察到病徵，目前高風險產品已在全球預防性下市，市面上不再流通，民眾無須過度恐慌。





坊間常將植入物二分為光滑面或絨毛面，或為了廣告效果而自創材質名稱，造成民眾對植體區分困惑。對此陳錫根醫師表示，植體表面可依粗糙程度分為4個等級，以台灣市面上的產品為例：屬於1級的光滑面產品有曼陀(Mentor)和魔滴(Motiva)以及愛力根(Allergan)等廠牌，而2級以上的絨毛面產品，目前台灣僅有曼陀(Mentor)的霧面合格，因屬於微絨毛分級，在全球衛生單位因ALCL嚴加查核絨毛面產品後，仍保留許可資格。至於更加粗糙的3級和4級產品，台灣也在2019年因應全球趨勢而停用。



▲陳錫根醫師表示，台灣目前的植入物有曼陀(Mentor)和魔滴(Motiva)以及愛力根(Allergan)等廠牌。(圖/NOWnews攝)

至於安全性則需經過長期研究，才能看出是否有引發病變可能性，因此選擇隆乳手術產品時，有沒有足夠廣泛的使用者、和至少10年長期追蹤的研究報告會是關鍵。陳錫根醫師進一步指出，政府已經立法管理所有植入物的安全，整形外科醫學會也與食藥署合作，確保植入物必須是台灣衛福部核可的醫材。此外，美國FDA許可也是一個重要指標，因美國FDA的植入物認可需要在當地額外進行5年100人以上的臨床試驗，以公正地確認產品的安全性，而非只由製造商自行提供論文，相對來說更有公信力。



▲陳錫根醫師表示，BIA-ALCL並不是乳腺癌症，選擇隆乳手術產品時，長期追蹤的研究報告會是安全性的關鍵。 (圖/NOWnews攝)

陳錫根醫師特別提醒乳癌重建的患者，因為組織狀況比初次美容手術的隆乳者脆弱，更應該仔細和醫師討論植入物特性及適用性，例如水滴形狀的植入物因外觀模擬真實乳房的弧線，有助於重建自然的外形，也有植入物針對重建的應用進行10年以上完整追蹤報告，比起僅有美容隆乳研究的產品會更具可靠性及安全性。



