▲ Toyota 2021 年式 RAV4 95.9 萬起，新增 2.0 Adventure 車型與電子後視鏡

搭載「E-Mirror電子式後視鏡」



全新 Toyota RAV4 搭載 E-Mirror 電子式後視鏡(2.0旗艦以上)，透過安裝於後尾門上的鏡頭，將車輛後方動態影像廣角投射於車內後視鏡上，使後視鏡可視角度範圍提升 3 倍，由原傳統光學鏡 20 度角延伸至 60 度角，大幅提升駕駛視野之外，更能避免後視鏡視野被後座乘員或行李遮蔽。駕駛者亦可依使用需求切換回傳統光學鏡。



E-Mirror 電子式後視鏡同時整合前、後全時行車紀錄器功能，前、後鏡頭分別搭配 1080P、720P 高解析度鏡頭，具備「緊急錄影」、「事故緊急紀錄」及「APP 智慧操作」之三大核心功能：





「緊急錄影」功能，可避免行車紀錄器循環錄影覆蓋所需資料。

「事故緊急紀錄」可於重大撞擊時記錄斷電前最後一筆影像錄製，以提供最即時的資訊需求；在車輛停止時，若意外遭撞擊，還可透過G值感應器自動啟動前後鏡頭錄影 20 秒，掌握遭撞擊周邊即時影像。

「APP智慧操作」透過專屬的 Toyota「E-Mirror+」APP 將行車紀錄影片直接下載至手機，也可直接於手機操作錄影回放、執行一鍵拍照、下載照片編輯、控制鏡頭角度、或啟動緊急事故直接錄影等功能。

2.0L Adventure 4WD 全新導入



2021 年式全新 RAV4 導入 2.0L Adventure 4WD 車型，搭載動態扭力導引系統（Dynamic Torque Vectoring System），可依照不同路況及使用需求，最適化分配四輪扭力輸出，滿足追求越野操控的玩家消費族群。在外觀上，以六角型水箱護罩搭配運動化造型下護板塑造動感氛圍，車側大面積方形輪拱護板的設計呈現 Off-Road 越野氣息，本次更新增 Adventure 專屬消光黑車銘牌，彰顯個性化外觀，而鋁圈升級為 19 吋運動化切削式雙色鋁圈，使整體外觀更加增添強悍氣息。新車型搭載 2.0L Dynamic Force 汽油引擎，搭配 Direct Shift-CVT（附 10 速手自排模式）變速箱，創造最大 173 匹馬力，扭力峰值 20.7kg-m 的動力輸出，並提供 13.7km/L的優異油耗表現。





最高搭載 35 項主、被動安全防護系統



Toyota RAV4 搭載「TSS 2.0 智動駕駛輔助系統」、「BSM 盲點偵測警示系統」(2.0尊爵以上)、「PVM 環景影像輔助系統」(2.0旗艦以上)、「HAC 上坡起步輔助系統」、「DSC 檔位誤入動力限制系統」、「7 SRS 氣囊」及「GOA 高剛性車體，最高 1,500MPa 等級超高強度鋼材」，本次再升級搭載「E-Mirror 電子式後視鏡」(2.0旗艦以上)，全車最高搭載 35 項主、被動安全防護系統。



