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女嘆同事工作效率太好！「一行為」曝光全場臉綠：完蛋了

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-27 15:00:50

▲女網友表示同事工作效率太好，擅自將她的工作做完，害她都不用做了。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲女網友表示同事工作效率太好，擅自將她的工作做完，害她都不用做了。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

在職場上，不少人一定會遇過某些同事的工作能力、效率都特別高，對此，也有女網友分享自己和同事一起做同一個專案，但同事做事能力太好，連同她的工作也做完了，讓她都不用做了，不過貼文一出，網友罵聲不斷。

該名網友在PTT以「做事能力很強的人」為題，表示自己目前跟一位同事一起在做一個專案，而這名同事做事能力好到，自己被分配到的工作提早做完以外，還沒先問過原PO，就將原PO的工作也都做完了。

▲女網友以「做事能力很強的人」為題，在PTT上發文。（圖／翻攝自PTT）
▲女網友以「做事能力很強的人」為題，在PTT上發文。（圖／翻攝自PTT）
但原PO的同事擅自把工作都先做完的這個行為，也讓她直呼「害我都不用做了」，文末也提問「你們有沒有遇過這種隊友啊？各位覺得呢」。

貼文一出，引起網友熱議，有些網友認為「很好啊，如果個性不錯，就跟他當好友」、「是不是看你太慢看不下去啊」、「他嫌妳慢啊」、「也許是妳工作效率太差」、「應該是覺得你很廢，不想被你拖累」。

但大部分網友都表示「他自己做完可以詢問別人需不需要幫忙，沒問過別人就擅自做完別人的工作就是雞婆」、「有的人會想表達自己很強就會這樣，但這種通常都不能當道管理層，如果你覺得沒差，就讓他表現，如果覺得不好，就直接跟他說你自己的部分想自己做」、「邀功，你完了、「搶別人事來做的我會覺得很自以為，也可能為了升官去搶」、「這種人很討厭欸」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

工作 能力 效率 同事 討厭 專案 邀功

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