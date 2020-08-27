▲ Lexus ES 250 F Sport / ES 200 內外升級，售價 169.8 萬起

首先，針對 ES 250 車型將以 F SPORT 做為單一等級；其搭載 F Sport 專屬運動化套件，在外觀上，車頭部分以 F Sport 網格型水箱護罩搭配燻黑鍍鉻飾條，塑造出充滿侵略性的外型，並提供專屬 18 吋燻黑鋁圈、擾流尾翼與葉子板上的 F Sport 銘牌。除了在外觀上的妝點外，內裝設計也配備 F Sport 方向盤、排檔桿及鋁合金踏板以及跑車化座椅。除了外觀及內裝鮮明的運動風格外，ES 250 F Sport 在 GA-K 底盤優異操控性能的基礎上，原廠針對懸吊系統特別進行運動化調校，其強化的懸吊設定搭配車身抑震拉桿，打造出更加精準銳利的操控，並同時保有 ES 的行車質感。
另外，Lexus 在新年式 ES 200 車型上，升級全新 2.0 升引擎動力，最大馬力提升至 173ps，且其熱效率超越 40%，在與可模擬 10 速的 Direct Shift-CVT 變速箱的搭配下，除了更優異的加速表現外，平均油耗更由 13.3km/L 提升至 15.7km/L，大幅提升 18%，讓 ES 200 動力、油耗全面提升。
全新年式 ES 車系於 8 月 27 日起正式販售，車輛相關資訊請洽 Lexus 全台展示據點。亦可至 Lexus 官方網站（http://www.lexus.com.tw）或致電 Lexus 顧客服務中心 0800-036036 洽詢相關訊息。
車型
ES 200
ES 250
等級
豪華版
頂級版
F SPORT
建議售價
169萬
187萬
205萬