▲ GoShare 生日慶開跑，騎一趟送百元，99 公里送 999 元，趟趟賺 29% 回饋！

最新玩法「騎士挑戰」與 OMG 慶生驚喜



歡慶 GoShare 一週年的「OMG! Oh My GoShare!」系列活動由首波「騎士挑戰」揭開序幕，不限車款與服務範圍，搭配限量開廂禮與銀行超高回饋，攜手時髦搞怪的 GoShare 生日慶風格大使郭源元，揪全台粉絲騎 GoShare 一起來慶生拿禮物！





騎一趟享 100 元： 8 月 27 日至 8 月 29 日，於 GoShare App 內選擇「騎 1 享 100 元」挑戰，依照說明完成 1 趟有效騎乘，即可獲得價值 20 元騎乘金優惠券 5 張。每位用戶僅限完成一次該項挑戰並領取一次獎勵。

8 月 27 日至 8 月 29 日，於 GoShare App 內選擇「騎 1 享 100 元」挑戰，依照說明完成 1 趟有效騎乘，即可獲得價值 20 元騎乘金優惠券 5 張。每位用戶僅限完成一次該項挑戰並領取一次獎勵。 騎 99 公里享 999 元： 8 月 29 日至 8 月 31 日，於 GoShare App 內選擇「騎 99 km 享 999 元」挑戰，依照說明完成累計騎乘 99 公里，即可獲得價值 111 元騎乘金優惠券 9 張。每位用戶僅限完成一次該項挑戰並領取一次獎勵。

8 月 29 日至 8 月 31 日，於 GoShare App 內選擇「騎 99 km 享 999 元」挑戰，依照說明完成累計騎乘 99 公里，即可獲得價值 111 元騎乘金優惠券 9 張。每位用戶僅限完成一次該項挑戰並領取一次獎勵。 六款表情超 Q 開箱： 8 月 29 日起，打開 GoShare 車廂來尋找六款 GoShare emoji 徽章，至 GoShare 官方粉絲團找到與你獲得的 emoji 相同的活動貼文，並將 GoShare emoji 徽章拍照上傳曬一波，還有機會獲得同款 GoShare emoji 抱枕。

8 月 29 日起，打開 GoShare 車廂來尋找六款 GoShare emoji 徽章，至 GoShare 官方粉絲團找到與你獲得的 emoji 相同的活動貼文，並將 GoShare emoji 徽章拍照上傳曬一波，還有機會獲得同款 GoShare emoji 抱枕。 使用台新卡支付，趟趟賺 29% 回饋： 8 月 28 日至 8 月 31 日，台新銀行信用卡全卡友支付 GoShare 騎乘費用並完成活動登錄，趟趟就有 29% 刷卡金回饋，每位正卡持卡人回饋上限 500 元。

8 月 28 日至 8 月 31 日，台新銀行信用卡全卡友支付 GoShare 騎乘費用並完成活動登錄，趟趟就有 29% 刷卡金回饋，每位正卡持卡人回饋上限 500 元。 使用兆豐卡支付，趟趟賺 29% 回饋： 8 月 28 日至 8 月 30 日，兆豐銀行信用卡全卡友支付 GoShare 騎乘費用並完成活動登錄，趟趟就有 29% 刷卡金回饋，每正卡 ID 累積回饋上限 100 元。

8 月 28 日至 8 月 30 日，兆豐銀行信用卡全卡友支付 GoShare 騎乘費用並完成活動登錄，趟趟就有 29% 刷卡金回饋，每正卡 ID 累積回饋上限 100 元。 使用凱基卡支付，趟趟賺 29% 回饋：8 月 28 日至 8 月 30 日，使用凱基銀行信用卡支付 GoShare 騎乘費用並完成活動登錄，趟趟就有 29% 刷卡金回饋，每位持卡人回饋上限 100 元。