▲ Rolls-Royce 釋出全新 Ghost 星光飾板，9 月 1 日線上發表

備受矚目的勞斯萊斯全新 Ghost 將於 2020 年 9 月 1 日 20:00（台北時間）全球同步線上發佈。在此之前，勞斯萊斯汽車用動畫短片的形式創新地發佈了有關全新 Ghost 締造靈感的洞察。
在位於英國古德伍德的勞斯萊斯汽車之家，勞斯萊斯汽車Bespoke客製化部門的設計師、工程師及能工巧匠們為全新 Ghost 賦予了彰顯革新且極為細膩的 Bespoke 設計——全新 Ghost 的星光飾板。作為首個在全新 Ghost 發佈前揭曉的獨特設計，它的推出旨在令 Ghost 車主盡享客製化魅力所在。
全新 Ghost 的星光飾板設計過程歷經 2 年，耗時超過 10,000 個小時。星光飾板中央以 850 顆星光環繞散發優雅亮光的 Ghost 車名，與全新 Ghost 的內飾設計相得益彰。該設計位於副駕駛座位前的中控飾板，且只有在車輛啟動時，發光的星簇及字標才全然可見。這一全球頂尖的設計創新之作，與同為勞斯萊斯標誌性設計的「歡慶女神」、「希臘神廟式進氣格柵」、「雙‘R’交織字母」及「星光頂篷」呼應。
全新Ghost 旨在褪去冗雜的浮華，代之以至簡完美的奢華，為每一位客戶打造專屬且精煉的Bespoke高級體驗。秉持這種精神，勞斯萊斯Bespoke部門並未採用簡單常規的螢幕技術，而是研發出純粹奢華的創新技術以實現該星光飾板設計。
為實現完美的發光效果，全新 Ghost 星光飾板共有 152 支 LED 燈源，其顏色與車艙中控台鐘錶和儀錶盤刻度光照效果和諧一致。為使「Ghost」字體發光效果均衡且柔和，全新 Ghost 採用了厚度為 2 毫米的光導，其表面有 90,000 餘個鐳射蝕刻點。該光導不僅可以將散發的光線均勻分佈，還能產生閃爍效果，星光飾板的光點與星光頂篷的閃爍星光互相呼應，共同在車內打造出夢幻氛圍。
勞斯萊斯針對全新 Ghost 採用精密的工程設計，確保星光飾板在未被點亮時處於完全隱藏的狀態。為此，全新 Ghost 的星光飾板採用三層複合材料。第一層是鋼琴黑（Piano Black）底板。經過鐳射蝕刻，能讓光線穿透「Ghost」字標和星雲圖。第二層則應用深色漆。在飾板未被點亮的狀態下便於將圖案完美隱藏。第三層為手工拋光前噴制的一層厚度為 0.5 毫米的淡色高光密封漆，確保該飾板與車內其他高光裝飾效果完美呼應。
Bespoke 首席設計師邁克爾·布萊頓（Michael Bryden）表示：「全新 Ghost 星光飾板設計可謂與我們在這款傑作中所追求的設計理念完美契合，展現出至簡完美、滿足客戶訴求的勞斯萊斯傑作。這一創新前衛的 Bespoke 設計，以若隱若現的星光點綴，化繁為簡地營造全新 Ghost 遊刃有餘的奢侈體驗。」