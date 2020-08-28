館長中槍痛苦哀嚎！網竟「10字嗆爆」遭撻伐：檢討被害者

網紅「館長」陳之漢今（28）日凌晨2時許遭到槍擊，其右手、右大腿皆中槍，經送醫急救後目前已經脫離險境，而嫌犯也到案自首。此消息一出，掀起網友熱議，不過卻有網友質疑「館長是不是該收斂一點」，此貼文一出，遭大批網友撻伐。





該名網友在PTT發文，他表示他認為館長要收斂一點，直播時打嘴砲大家開心，但命就是一條而已，沒了就是沒了，說實在的，槍手已經是警告式開槍，沒有要他的命。而且槍手也蠻強的，「館長那麼大隻，你能打不到軀幹，只打到四肢也不容易」。



▲有名網友在PTT以「館長是不是該收斂一點」為題發文。（圖／翻攝自PTT） 原PO還提到，從背後開槍難易度降低，卻只打到四肢，「一槍手臂、一槍小腿、一槍空槍」，很明顯就是只想瞄四肢，沒有要館長的命。他也表示，館長常常評論時事，哪天被他評論道或波及到的人若又買兇，「今天可以四肢，明天不會是胸口嗎」？





最後他也說，估計館長之後的產品會大賣，「只是以後語氣和評論應該會收斂點，嘴軟柿子居多吧」，這次讓他知道要你一命是一瞬間的事，而且是有可能不開玩笑的，「你有上萬人氣，但槍擊現場可沒一人能幫你吃土豆，大家覺得館長該不該收斂點？」





貼文一出，瞬間引起網友撻伐「檢討被害人？」、「他有做錯什麼？」、「怎麼不檢討槍從哪來」、「檢討受害者夠扯了，居然能幫加害者說話」、「檢討被害人，真的很好笑」、「是夠了沒啊，檢討被害者欸？」、「怎麼不叫開槍的收斂？」。（編輯：郭佩蓉）



