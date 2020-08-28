衛武營歌劇《杜蘭朵》一位難求！官方宣布開放線上直播

去（2019）年4月在台亞洲首演的衛武營國際共製歌劇製作《杜蘭朵》，將在今（28）晚和30日於衛武營歌劇院再度上演，本製作由黎煥雄執導、衛武營藝術總監簡文彬親自率領長榮交響樂團、高雄室內合唱團、世紀合唱團、高雄市管樂團、與國內外優秀聲樂家等共同演出。衛武營藝術文化中心今日表示，由於2場演出全數完售，因此決定開放線上直播，讓全球共同觀賞美妙的演出。



▲動員超過350名演出及工作人員，衛武營與德國萊茵歌劇院跨國際共製歌劇《杜蘭朵》，成為疫情爆發以來，全球劇院規模最大的公開展演節目。（圖／衛武營提供）





動員超過350名演出及工作人員，衛武營與德國萊茵歌劇院跨國際共製歌劇《杜蘭朵》，成為疫情爆發以來，全球劇院規模最大的公開展演節目。由於2場共3722張票一票難求，衛武營也決定開放線上直播，讓沒搶到票的觀眾朋友以及國際友人，都能夠在這個時刻，共同觀賞美妙的演出。歌劇《杜蘭朵》將於今日晚間7點30分在衛武營歌劇院上演，並於衛武營官方YouTube頻道同步直播。





衛武營藝術文化中心總監簡文彬表示，《杜蘭朵》演出陣容達260人，值此疫情期間搬演本劇，並在合乎防疫條件下全席開放入場，在國內外都有非常大的意義，今年的這次演出後，所有的舞台服裝道具，都要打包送回德國，因為這齣製作在德國非常熱門，之後也將繼續在德國演出。



▲衛武營藝術總監簡文彬親自率領長榮交響樂團、高雄室內合唱團、世紀合唱團、高雄市管樂團、與國內外優秀聲樂家等共同演出。（圖／衛武營提供）

普契尼歌劇《杜蘭朵》自1926年問世至今將近百年，是國際各大歌劇院的必備劇碼。2015年衛武營與德國萊茵歌劇院於德國杜伊斯堡市立劇院推出跨國製作，由導演黎煥雄、服裝設計賴宣吾、舞台設計梁若珊、新媒體影像設計王俊傑等臺灣創意團隊共同打造，加上以宮殿剪影、卷軸等簡約意象打造的舞台，而穿梭在古典與現代的服裝與造型，賦予觀眾更多想像與解讀的空間，對東、西方不同文化背景的觀眾，都能各自找到引發共鳴的感動。



