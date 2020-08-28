NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

Aston Martin DBX 首批實車即將抵台，生活套件同步登場

2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-28 17:55:00

▲ Aston Martin DBX 首批實車即將抵台，生活套件同步登場
▲ Aston Martin DBX 首批實車即將抵台，生活套件同步登場
Aston Martin 品牌首款 LSUV DBX 於年初 2020 世界新車大展首次登台亮相。而在今年 7 月，英國原廠正式發布 DBX 第一輛市售車正式下線的消息，意味著台灣市場也即將迎接實車到來。

為使 DBX 完美符合不同族群的生活風格，Aston Martin 特此推出為 DBX 量身打造、貼近各種駕駛情境的生活套件，車主們可根據自身愛好及需求進行個性化訂製。

寶貝毛小孩套件

「寶貝毛小孩套件」（Pet Package）內含一塊毛小孩專屬空間隔離板，可將其活動區域獨立隔開，避免在車輛駕駛時左右碰撞。同時也附上後保險桿漆面保護墊，當毛小孩在 632 升後行李廂空間四處活動時，仍能確保車輛漆面的光滑平整；戶外活動整天下來，當然少不了接觸泥濘塵土，此時套件附上的攜帶式沖洗器就成為最得力的助手，保持車室空間的清潔舒適。

戶外套件

「戶外套件」（Events Package）提供一個組合式後行李廂儲物收納系統，包括收納式野餐墊與將行李廂打開後、可與家人朋友共享自然景致的戶外座椅。身為純正英國血統的 DBX，此設計是專門為觀賞英國皇家賽馬會（Royal Ascot）、古德伍德速度節（Goodwood Festival of Speed）或即興戶外野餐等活動量身訂製。考量到多變的天氣條件，Aston Martin 還在「戶外套件」中增設了雨傘收納皮具。

旅行套件

歡樂出遊必備的「旅行套件」（Touring Package）包含四件式真皮行李組合、真皮後排中央扶手儲物套件、位於前排座椅下方的啟閉式儲物空間與急救箱配備乙組。車主亦可選擇六件式行李組合，包括大小型手提箱各兩件與兩個手提旅行袋；每個單品在縫製與設計的過程中，皆融入 Aston Martin 獨有的風格識別。

養護套件及車室空間保護套件

若是擔心野外環境帶來泥土與腳印，則可選擇車室空間保護套件。內含後排座椅儲物護套，承載大型物品時也不必擔心磨損；後保險桿漆面保護墊則是收取後行李箱大件物品時用。

實用性極高的養護套件，則配備充電器、清潔與室內車罩，讓您的愛車在每次旅途歸來後仍能維持良好狀態，為下一次歡樂出遊蓄勢待發。

探索更多 DBX 生活套件: https://www.yunsanmotors.com/aston-martin-dbx-生活套件/

DBX 生活套件全系列

寶貝毛小孩套件

毛小孩專屬空間隔板

攜帶型沖洗器

後保險桿漆面保護墊

寵物牽繩、寵物碗與收納包

尊享套件

鑰匙皮套

亮面碳纖維尾管裝飾

ASTON MARTIN Logo 後座舒適頭枕靠墊

DBX Logo 迎賓踏板

ASTON MARTIN 氣嘴蓋

愛車養護套件

電池養護充電器

清潔&保養套件

室內用車罩

車室空間保護套件

全天候地墊

全天候後行李廂地墊

後保險桿漆面保護墊

後排座椅護套

旅行套件

四件式皮革行李箱與行李袋

後排中央扶手皮革儲物套裝

上鎖式儲物箱(前座下方)

急救箱

獵場套件

獵槍收納盒

野外攜帶式座椅

組合式後行李廂儲物收納系統

戶外套件

後行李箱休憩座椅

組合式後行李廂儲物收納系統

收納式野餐墊

皮製雨傘提帶

＊生活套件實際販售種類以符合台灣市場相關法規為主

獵場套件的野外攜帶式座椅。
獵場套件的野外攜帶式座椅。

延伸閱讀

NOW民調中心

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
政府開放美豬美牛進口台灣

政府開放美豬美牛進口台灣

繼續作答
您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

繼續作答
warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽