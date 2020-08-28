▲ Aston Martin DBX 首批實車即將抵台，生活套件同步登場

為使 DBX 完美符合不同族群的生活風格，Aston Martin 特此推出為 DBX 量身打造、貼近各種駕駛情境的生活套件，車主們可根據自身愛好及需求進行個性化訂製。
寶貝毛小孩套件
「寶貝毛小孩套件」（Pet Package）內含一塊毛小孩專屬空間隔離板，可將其活動區域獨立隔開，避免在車輛駕駛時左右碰撞。同時也附上後保險桿漆面保護墊，當毛小孩在 632 升後行李廂空間四處活動時，仍能確保車輛漆面的光滑平整；戶外活動整天下來，當然少不了接觸泥濘塵土，此時套件附上的攜帶式沖洗器就成為最得力的助手，保持車室空間的清潔舒適。
戶外套件
「戶外套件」（Events Package）提供一個組合式後行李廂儲物收納系統，包括收納式野餐墊與將行李廂打開後、可與家人朋友共享自然景致的戶外座椅。身為純正英國血統的 DBX，此設計是專門為觀賞英國皇家賽馬會（Royal Ascot）、古德伍德速度節（Goodwood Festival of Speed）或即興戶外野餐等活動量身訂製。考量到多變的天氣條件，Aston Martin 還在「戶外套件」中增設了雨傘收納皮具。
旅行套件
歡樂出遊必備的「旅行套件」（Touring Package）包含四件式真皮行李組合、真皮後排中央扶手儲物套件、位於前排座椅下方的啟閉式儲物空間與急救箱配備乙組。車主亦可選擇六件式行李組合，包括大小型手提箱各兩件與兩個手提旅行袋；每個單品在縫製與設計的過程中，皆融入 Aston Martin 獨有的風格識別。
養護套件及車室空間保護套件
若是擔心野外環境帶來泥土與腳印，則可選擇車室空間保護套件。內含後排座椅儲物護套，承載大型物品時也不必擔心磨損；後保險桿漆面保護墊則是收取後行李箱大件物品時用。
實用性極高的養護套件，則配備充電器、清潔與室內車罩，讓您的愛車在每次旅途歸來後仍能維持良好狀態，為下一次歡樂出遊蓄勢待發。
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DBX 生活套件全系列
|寶貝毛小孩套件
|毛小孩專屬空間隔板
攜帶型沖洗器
後保險桿漆面保護墊
寵物牽繩、寵物碗與收納包
|尊享套件
|鑰匙皮套
亮面碳纖維尾管裝飾
ASTON MARTIN Logo 後座舒適頭枕靠墊
DBX Logo 迎賓踏板
ASTON MARTIN 氣嘴蓋
|愛車養護套件
|電池養護充電器
清潔&保養套件
室內用車罩
|車室空間保護套件
|全天候地墊
全天候後行李廂地墊
後保險桿漆面保護墊
後排座椅護套
|旅行套件
|四件式皮革行李箱與行李袋
後排中央扶手皮革儲物套裝
上鎖式儲物箱(前座下方)
急救箱
|獵場套件
|獵槍收納盒
野外攜帶式座椅
組合式後行李廂儲物收納系統
|戶外套件
|後行李箱休憩座椅
組合式後行李廂儲物收納系統
收納式野餐墊
皮製雨傘提帶