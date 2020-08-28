▲ Fuso Hero 風雲英雄榜等你上網投票，還能抽大獎！

連續 28 年台灣商用車銷售冠軍的 Fuso 今年舉辦第三屆「FUSO HERO風雲英雄榜全民共選活動」。活動召募「青創我行」、「卓越我行」及「相信我行」等三組 Fuso 英雄參選人，從參選人的介紹中，讓社會大眾從更多不同的角度看到商用車車主的美好面貌。例如有一位參選人繼承父親的果園事業，從零開始學習種植並將科技導入農業，改變果農看天吃飯的宿命，為傳統農業帶來嶄新面貌；一位中古車行二代，為了減輕父母親的辛勞，他放棄令人欣羨的工作回來繼承家業，用自己的正向思維傳承良善的經營理念，照顧每一位員工。這些參選人在自己的事業努力打拼之餘，行善也不遺餘力，一位從事瓦斯運輸的參選人，於本業外積極參與各項公益活動，除了擔任消防局的義消，每當颱風災情發生，便無償出動自家的貨車協助賑災；還有一位電器行老闆，雖出身清寒，仍努力不懈從擔任水電學徒，到現在擁有一番事業，為了感念當時受社會扶助，他時常捐助清寒家庭，優先錄用這些家庭的子女前來就業，其回饋社會的精神令人敬佩。





主辨單位台灣戴姆勒亞洲商車（DTAT）為了感謝每天來熱心參與網路投票的網友，也準備多項大獎供參加投票的朋友們抽獎，大獎包含天‧牡頂級奢華飯店雙人住宿券、鳳凰旅遊一萬元禮券、台灣無毒鳳梨酵素禮盒與多項 Fuso 精品等，只要上網投票就都有機會把大獎帶回家。





見證 Fuso Hero 的動人事蹟並抽到高價大獎？第三屆「FUSO HERO風雲英雄榜全民共選活動」將於 9/30 日截止，歡迎全國網友天天上網投票拿大獎。



詳細活動辦法請參見www.fusohero.com.tw活動網站



