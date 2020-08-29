喝手搖遊台北　老外來台必喝珍奶地圖

近來全球掀起一陣珍奶旋風，而台灣的珍奶正是極品中的極品。Coco、50嵐、天仁茗茶這些著名連鎖店都是大家耳熟能詳的，今天就跟著這篇報導一起拜訪這些討論度較低，但味道一樣驚為天人的飲料店吧！
春水堂 Chun Shui Tang
珍奶始祖是誰終究是團謎，而這場始祖之戰也始終離不開春水堂。據傳，春水堂是第一家混合鮮奶與紅茶，以及Q彈可口珍珠的飲料店，從此，春水堂的珍奶一炮而紅，成為珍奶粉絲必朝聖的店家。
春水堂不只提供美味的茶飲，也提供客製化服務。假如你不想喝很冰的飲料，春水堂都能替你調整冰塊用量，滿足你的需求。當然，甜度也能調整啦。
店家資訊:
地址: 台北市信義區松壽路9號
營業時間: 11:00-22:00
有記名茶
有記名茶早期是一家的茶行，不僅炭培烘製茶葉也外銷台茶。爾後，有記名茶也賣起了飲品。有記名茶有別於主流的飲料店，不過我們仍大力推薦來台的遊客來此品茗，除了喝茶，還能品嘗美味的茶葉蛋。
茶葉蛋是傳統的中式點心，回甘又帶有甜鹹的滋味，來台旅行時千萬要吃吃看。遊客須注意王記名茶有許多分店，位於新光三越A8的這家交通雖便利，但不提供鮮奶茶。
不過，這家有記名茶販售各式各樣的茶飲，仍能震撼你的味蕾。
店家資訊:
地址: 台北市信義區松高路12號B2
營業時間: 11:00-21:30 (周六營業至22:00)
一茗糖
接下來要介紹的三家飲料店的珍奶皆創意十足。一茗糖的手作茶飲大膽跳脫珍奶的框架，勇敢創新。一茗糖的黑糖鮮奶茶可不一般，飲料上層的炙燒黑糖充滿焦糖香氣，喝起來極富層次。
一茗糖不只是一家網美店，飲品用料口感也不馬虎。愛喝茶的朋友絕對別錯過招牌的「一茗糖」了。「一茗糖」茶底為金萱青茶，上頭搭配濃濃的宇治抹茶奶蓋，甘而不苦，順口好喝。一茗糖不只飲品好喝，飲料外觀典雅點脫俗，頗具設計感。
店家資訊:
地址: 台北市松山區南京東路四段133巷8弄2號
營業時間: 11:00-20:00
老派金魚 GoldFish
老派金魚雖隱藏在不起眼的街角，招牌金魚卻十分好認。
老派金魚菜單琳瑯滿目，有選擇障礙的顧客不妨就嘗試他們的招牌飲料吧。標有迷你茶杯的飲品就是他們的招牌，有大甲芋頭鮮奶、泰式奶茶、季節限定芒果冰沙、梅子綠茶等等。老派金魚價格親民，服務親切，值得一訪！
店家資訊:
地址: 台北市萬華區昆明街88號
營業時間: 11:00-23:00
魚池貳壹 TEA TWENTY ONE
魚池貳壹在台北已有兩家分店，在台灣競爭激烈的飲料市場佔有一席之地。若你以為魚池貳壹只因手工製作珍珠而闖出一番名號，那可就大錯特錯了。魚池貳壹的彩色珍珠多達八種口味，讓顧客點餐時增添不少趣味。
店員服務態度也十分親切，難怪魚池貳壹總是有絡繹不絕的客人。
店家資訊:
地址: 台北市萬華區漢口街二段18號
營業時間: 10:00-23:30