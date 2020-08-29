喝手搖遊台北　老外來台必喝珍奶地圖

春水堂 Chun Shui Tang



珍奶始祖是誰終究是團謎，而這場始祖之戰也始終離不開春水堂。據傳，春水堂是第一家混合鮮奶與紅茶，以及Q彈可口珍珠的飲料店，從此，春水堂的珍奶一炮而紅，成為珍奶粉絲必朝聖的店家。



春水堂不只提供美味的茶飲，也提供客製化服務。假如你不想喝很冰的飲料，春水堂都能替你調整冰塊用量，滿足你的需求。當然，甜度也能調整啦。



▲春水堂的招牌珍奶(右)以及春水堂的外觀(左) （圖｜Daolong Yang／春水堂臉書）



店家資訊:



地址: 台北市信義區松壽路9號



營業時間: 11:00-22:00





有記名茶



有記名茶早期是一家的茶行，不僅炭培烘製茶葉也外銷台茶。爾後，有記名茶也賣起了飲品。有記名茶有別於主流的飲料店，不過我們仍大力推薦來台的遊客來此品茗，除了喝茶，還能品嘗美味的茶葉蛋。



茶葉蛋是傳統的中式點心，回甘又帶有甜鹹的滋味，來台旅行時千萬要吃吃看。遊客須注意王記名茶有許多分店，位於新光三越A8的這家交通雖便利，但不提供鮮奶茶。



不過，這家有記名茶販售各式各樣的茶飲，仍能震撼你的味蕾。



▲左圖為有記名茶的招牌茶，右圖則為位在新光三越A8的有記名茶。（圖｜Daolong Yang／有記名茶臉書）



店家資訊:



地址: 台北市信義區松高路12號B2



營業時間: 11:00-21:30 (周六營業至22:00)





一茗糖



接下來要介紹的三家飲料店的珍奶皆創意十足。一茗糖的手作茶飲大膽跳脫珍奶的框架，勇敢創新。一茗糖的黑糖鮮奶茶可不一般，飲料上層的炙燒黑糖充滿焦糖香氣，喝起來極富層次。



一茗糖不只是一家網美店，飲品用料口感也不馬虎。愛喝茶的朋友絕對別錯過招牌的「一茗糖」了。「一茗糖」茶底為金萱青茶，上頭搭配濃濃的宇治抹茶奶蓋，甘而不苦，順口好喝。一茗糖不只飲品好喝，飲料外觀典雅點脫俗，頗具設計感。



▲一茗糖系列飲品(左)及店家外觀(右) （圖｜Daolong Yang／一茗糖臉書）



店家資訊:



地址: 台北市松山區南京東路四段133巷8弄2號



營業時間: 11:00-20:00



