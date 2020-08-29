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喝手搖遊台北　老外來台必喝珍奶地圖

The China Post/綜合報導
calendar_today2020-08-29 12:30:00

▲左至右分別為有記名茶、一茗糖、春水堂、老派金魚、魚池貳壹。（圖｜店家臉書）
▲左至右分別為有記名茶、一茗糖、春水堂、老派金魚、魚池貳壹。（圖｜店家臉書）
The China Post報導，遊客來台觀光的原因百百種，有些想體驗台式文化，有些則想大啖社群媒體上瘋傳的美食，不過有一樣東西已成為遊客來台必踩的行程— 珍珠奶茶店。

近來全球掀起一陣珍奶旋風，而台灣的珍奶正是極品中的極品。Coco、50嵐、天仁茗茶這些著名連鎖店都是大家耳熟能詳的，今天就跟著這篇報導一起拜訪這些討論度較低，但味道一樣驚為天人的飲料店吧！

春水堂  Chun Shui Tang

珍奶始祖是誰終究是團謎，而這場始祖之戰也始終離不開春水堂。據傳，春水堂是第一家混合鮮奶與紅茶，以及Q彈可口珍珠的飲料店，從此，春水堂的珍奶一炮而紅，成為珍奶粉絲必朝聖的店家。

春水堂不只提供美味的茶飲，也提供客製化服務。假如你不想喝很冰的飲料，春水堂都能替你調整冰塊用量，滿足你的需求。當然，甜度也能調整啦。

▲春水堂的招牌珍奶(右)以及春水堂的外觀(左)
▲春水堂的招牌珍奶(右)以及春水堂的外觀(左) （圖｜Daolong Yang／春水堂臉書）
 

店家資訊:

地址: 台北市信義區松壽路9號

營業時間: 11:00-22:00 

有記名茶

有記名茶早期是一家的茶行，不僅炭培烘製茶葉也外銷台茶。爾後，有記名茶也賣起了飲品。有記名茶有別於主流的飲料店，不過我們仍大力推薦來台的遊客來此品茗，除了喝茶，還能品嘗美味的茶葉蛋。

茶葉蛋是傳統的中式點心，回甘又帶有甜鹹的滋味，來台旅行時千萬要吃吃看。遊客須注意王記名茶有許多分店，位於新光三越A8的這家交通雖便利，但不提供鮮奶茶。

不過，這家有記名茶販售各式各樣的茶飲，仍能震撼你的味蕾。

▲左圖為有記名茶的招牌茶，右圖則為位在新光三越A8的有記名茶。
▲左圖為有記名茶的招牌茶，右圖則為位在新光三越A8的有記名茶。（圖｜Daolong Yang／有記名茶臉書）
 

店家資訊:

地址: 台北市信義區松高路12號B2

營業時間: 11:00-21:30 (周六營業至22:00)

一茗糖 

接下來要介紹的三家飲料店的珍奶皆創意十足。一茗糖的手作茶飲大膽跳脫珍奶的框架，勇敢創新。一茗糖的黑糖鮮奶茶可不一般，飲料上層的炙燒黑糖充滿焦糖香氣，喝起來極富層次。

一茗糖不只是一家網美店，飲品用料口感也不馬虎。愛喝茶的朋友絕對別錯過招牌的「一茗糖」了。「一茗糖」茶底為金萱青茶，上頭搭配濃濃的宇治抹茶奶蓋，甘而不苦，順口好喝。一茗糖不只飲品好喝，飲料外觀典雅點脫俗，頗具設計感。

▲一茗糖系列飲品(左)及店家外觀(右)
▲一茗糖系列飲品(左)及店家外觀(右) （圖｜Daolong Yang／一茗糖臉書）
 

店家資訊:

地址: 台北市松山區南京東路四段133巷8弄2號

營業時間: 11:00-20:00

老派金魚  GoldFish

老派金魚雖隱藏在不起眼的街角，招牌金魚卻十分好認。

老派金魚菜單琳瑯滿目，有選擇障礙的顧客不妨就嘗試他們的招牌飲料吧。標有迷你茶杯的飲品就是他們的招牌，有大甲芋頭鮮奶、泰式奶茶、季節限定芒果冰沙、梅子綠茶等等。老派金魚價格親民，服務親切，值得一訪！

▲老派金魚的珍珠鮮奶茶(左)
老派金魚的珍珠鮮奶茶(左) 及店家外觀(右)（圖｜Daolong Yang／老派金魚臉書）
 

店家資訊:

地址: 台北市萬華區昆明街88號

營業時間: 11:00-23:00

魚池貳壹  TEA TWENTY ONE 

魚池貳壹在台北已有兩家分店，在台灣競爭激烈的飲料市場佔有一席之地。若你以為魚池貳壹只因手工製作珍珠而闖出一番名號，那可就大錯特錯了。魚池貳壹的彩色珍珠多達八種口味，讓顧客點餐時增添不少趣味。

店員服務態度也十分親切，難怪魚池貳壹總是有絡繹不絕的客人。

▲魚池貳壹珍奶(左)及魚池貳壹外觀(右)
▲魚池貳壹珍奶(左)及魚池貳壹外觀(右) （圖｜Daolong Yang／魚池貳壹臉書）
 

店家資訊:

地址: 台北市萬華區漢口街二段18號

營業時間: 10:00-23:30

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