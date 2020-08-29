隔壁鄰居住養蟑大戶！他目睹「派對現場」崩潰：至少50隻

不論是與家人或親友同居，還是自己在外租房，不少台灣人遇到最頭痛的問題就是家中出現蟑螂，尤其是就算自己維持的再如何乾淨，只要是鄰居或社區有衛生習慣不好的住戶，恐怕無孔不入的這些「棕色惡魔」隨時都有可能入侵自家。近日就有網友抱怨隔壁鄰居是個「養蟑大戶」，開門出去看到公共走廊完全是蟑螂派對現場，畫面驚恐讓他超崩潰，連忙PO文求解。

原PO在臉書社團《爆料公社二社》貼出幾張照片，同時在貼文內透露出無可奈何的心情，他哀號「隔壁是蟑（髒）螂養殖戶，該怎麼辦」。畫面中可以發現，同一樓層的公共走廊不斷有蟑螂竄出，連地板上也有許多蟑螂屍體。算一算甚至超過50隻沒有遵守「安全社交距離」的蟑螂就這麼在走廊間亂竄，而原PO追溯到這場「蟑螂派對」的源頭更是發現這一戶住家門口堆滿許多破紙箱，讓他不敢想像翻開門後又是何種可怕的場景。

▲這個蟑螂派對的景象讓原PO也忍不住發毛。（圖／翻攝自《爆料公社二社》）

忍無可忍的原PO也立刻向大樓管委會申訴，只是管委會卻告知他，因為是鄰居自己買的房，「只能進行勸導」。無奈之下原PO只好向網友求救，不少人就在底下留言表示「建議先在自家門框噴殺蟲劑，避免跑入啊」、「水煙給他放下去」、「剩下這條路對抗鄰居，成為『喇牙』養殖戶」、「過來人經驗，用硼酸加水拖地，裝驅蟲器」、「花錢請除蟲公司吧，在自己家做防護，門口也做，有特殊藥劑讓蟑螂不喜歡靠過來，會通通跑回去」。

▲原PO只能 用報紙將鄰居門口塞住。 （圖／翻攝自《爆料公社二社》）

不過也有民眾看不慣這種影響他人居住空間的鄰居，紛紛替原PO抱不平「不能跟環保局舉報嗎」、「阿娘喂，簡直是生活在蟑螂窩」、「這是要故意破壞房價的吧」、「報警啦，這我沒辦法住，你加油」、「這光看到都想吐了，怎麼住得下去啊」、「拜託里長或認識的來詢問一下發生甚麼問題了吧？」、「這環境真的很不OK」。（編輯：楊智傑）