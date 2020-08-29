▲ 台鈴 eReadyFun 量產下線，eReady 中壢店同步開幕

桃園市工業產值達到三兆新台幣為全國之冠，是台灣相當重要的工業重鎮。近幾年在工業轉型、都市升等為直轄市等政策輔助下，桃園市也積極鼓勵在地企業投入創新，推動永續經營為共同發展方向。而台鈴工業作為在地深耕多年的企業，從前身台隆工業開始就不斷提升技術與創新水平，不僅成為台灣第一家外銷沙灘車的品牌，也是目前台灣外銷最多 125c.c. 摩托車到日本的速克達製造商。因此台鈴工業與桃園市的發展，可說是相輔相成。
台鈴工業導入二輪製造業首座 RTO 蓄熱式焚化爐
eReadyFun 第一台量產車為主打色羨亮黃，在桃園市長 鄭文燦與現場所有貴賓的見證下正式量產下線，並且台隆集團董事長 黃教漳與台鈴工業董事長 黃教信一同參觀生產線。並且也參觀了台鈴工業廠內，二輪產業第一座蓄熱式焚化爐（Regenerative Thermal Oxidizer，簡稱 RTO），是現代化工業中，處理揮發性有機廢棄物最有效率的方法，燃燒揮發性有機廢棄物可達 97% 以上，處理過程不需要外加燃料，餘熱可回收再利用，達到環保又節能的目的。
而在 eReadyFun 第一台量產車下線的同日，eReady 中壢店也正式開幕。作為桃園市第一家 eReady 服務中心，eReady 中壢店將品牌差異化結合店鋪的設計，提供給所有電動車車主一個嶄新的購車氛圍。
關於 eReady
台鈴工業為因應世界趨勢與市場期待，在民國 108 年以獨立的電動車品牌策略，創立「eReady」智慧電動機車品牌，以「Eco, Smart, Technology」三大元素為工藝理念，傳遞 「新美好移動體驗」 的品牌精神，並與具有完善換電站建置網路的 Powered by Gogoro Network™（PBGN）聯盟為合作對象，以共用平台概念融入台鈴工業的造車工藝技術、設計與品牌元素，快速精準地開拓智慧電動機車市場。