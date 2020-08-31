賭徒小王想被扶正？「暗黑內幕」曝光　網一句話揭隱憂

在複雜難懂的感情世界裡，有些人會選擇介入他人的感情中，當一個遭人唾棄的「第三者」，對此，也有名網友分享「朋友當小王，等待被扶正」的誇張行為，而他也再曝光更多暗黑內幕。





該名網友在PTT發文，他表示自己有位朋友，簡稱F男，自從大學時迷上各式各樣的賭博以後，整天靠投資、股票期貨和賭博過活，把自己工作所賺的錢全賠光不說，還經常蹭原PO及其他朋友的飯。



▲男網友在PTT上以「朋友當小王，等待被扶正」為題發文。（圖／翻攝自PTT） 他也提到，在今年F男靠賭博賺到一百多萬，也交了一個1999年，小他十幾歲的女友，簡稱L女。依照對F男的了解，他認識女生的管道絕不會是什麼正當場所，而後F男也不斷在L女身上花錢，像是提供生活費、幫她匯款給經濟不好的家裡等。





而原PO透過IG連結發現L女有一位交往三年，畢業於三重某私立高職的軍人男友。這讓他們本來以為這可能是上床換錢之類的，但F男卻又說L女是愛他的，因為L女會在F男把身上的錢輸光時，把全部的積蓄都給F男翻本。



▲F男輸光積蓄時，L女會給他全部積蓄助翻本。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 而L女的正牌男友錢賺得少，又很愛改車，也無法幫助L女經濟困難的家裡，雖然L女現在兩個男人都放不下，一到五陪F男，六日陪正牌男友，「但F男覺得他有機會被扶正」，讓原PO不禁提問「請問這種狀況下去F男真有機會被小王扶正嗎？有一天東窗事發L女會選擇誰呢」？





貼文一出，引起網友熱議，「東窗事發只會被打沒別的」、「比起會不會扶正應該擔心何時被打」、「真的扯到吐血，什麼鍋配什麼蓋」；也有網友認為「89妹講專一，你在說笑嗎？兩個都不可靠，再找其他人就是，倒是F男染上賭博惡習，又愛走偏門，足以可見晚景淒涼」、「L女把身上積蓄都給F男翻本，只是因為她也是賭徒，而不是愛對方。兩個都愛賭，在一起也沒啥不好，F男記得小心不要被身為職業軍人的L女正牌男友砍就好了」。（編輯：郭佩蓉）



