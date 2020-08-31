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77.9 萬起標配 ACC 與 7 氣囊！Toyota Corolla Cross 預售起跑

2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-31 12:25:00

▲ 77.9 萬起標配 ACC 與 7 氣囊！Toyota Corolla Cross 預售起跑
▲ 77.9 萬起標配 ACC 與 7 氣囊！Toyota Corolla Cross 預售起跑
堪稱今年下半年最受矚目的全新車款 Toyota Corolla Cross，在 10 月 12 日正式上市之前，選擇於今日（8 月 31 日）搶先宣布開始接受客戶預定，提供汽油版 1.8L 安心、1.8L 豪華、1.8L 尊爵；Hybrid 版提供 1.8L 豪華、1.8L 尊爵及 1.8L 旗艦共六種車型等級。車色選擇則提供雪貂白、極光銀、雲河灰、檀木黑、炫魅紅及藍曜灰六種外觀車色；內裝色則有黑色、紅色兩款。正式上市前將以 77.9 萬元起接受客戶預先下訂。

車長超越同級 高機能絕佳大空間

Corolla Cross 車頭的飛翼格柵式進氣壩搭配俐落 LED Bi-Beam 頭燈(汽油/ Hybrid 尊爵以上)、車側採用獨特的雙箭矢特徵線條設計以及車尾流線的線條，立基於 TNGA 平台基礎，車身長度為 4460mm，軸距長度則為2640mm，不僅車內乘客擁有輕鬆舒適乘坐環境，並配備有 487L 行李廂空間。

全車系標配 TSS 安全系統及 7SRS 氣囊 貼心守護消費者安全

Corolla Cross 全車系搭載 Toyota Safety Sense 安全系統(包含 PCS 預警式防護系統、ACC主動式車距維持定速系統、LTA 車道循跡輔助系統及 AHB 智慧型遠光燈自動切換系統)及 7SRS 氣囊，另搭載 BSM 盲點偵測警示系統(汽油/ Hybrid 尊爵以上)、PVM 環景影像輔助系統(Hybrid 旗艦)等豐富安全配備，使車主享受駕馭的同時，讓 Corolla Cross兼顧乘客安全。此外，Corolla Cross 搭載多樣科技配備：足踢感應式電動啓閉尾門(Hybrid 旗艦)大幅提升消費者於後行李廂裝載便利性、恆溫空調及後座空調出風口提供全車乘客享受更舒適的駕乘體驗，駕駛座 8 向電動調整座椅(Hybrid 旗艦)、Toyota Drive+ Connect智聯車載系統 8 吋 Wi-Fi 主機(豪華以上)等，皆使 Corolla Cross 讓消費者在乘坐舒適性及使用便利性大幅提升。

Hybrid 及汽油雙動力引擎 滿足不同客群所需

動力編成上，Corolla Cross Hybrid 版搭載 1.8L 2ZR-FXE  直列四汽缸 Hybrid 引擎，Hybrid電池同時也享有 8 年或 16 萬公里(以先到者為準)保固。另外，汽油版也導入 1.8L 2ZR-FE  直列四汽缸汽油引擎，搭配 Super CVT-i  無段變速系統附 7 速手自排功能，最大 140 匹馬力及 17.5kgm 的扭力峰值，提供駕駛豐沛流暢駕馭感受。雙動力選擇的提供，將滿足更多消費者的駕馭需求。

對於 Corolla Cross 有興趣的車迷朋友們，也可直接洽詢全台 Toyota 經銷商據點，詢問訂車相關事宜。相關資訊亦可上 Toyota 網站：

https://www.toyota.com.tw/event/202008_corollacross_preoder/查詢。

車型等級

1.8L 汽油

1.8L HYBRID

安心

豪華

尊爵

豪華

尊爵

旗艦

預售價格

77.9萬

81.9萬

87.9萬

88.9萬

92.9萬

99.9萬

　

　

 

 

 

 

　

　

車長/車寬/車高/軸距(mm)

4,460 / 1,825 / 1,620 / 2,640

引擎

引擎型式

2ZR-FE 直列四汽缸

2ZR-FXE 直列四汽缸

排氣量(c.c)

1,798

1,798

最大馬力(ps/rpm)

140/6,400

122(綜效)

最大扭力(kg-m/rpm)

17.5/4,000

14.5/3,600(引擎)/16.6(馬達)

變速箱系統

Super CVT-i 無段變速系統附7速手自排功能

E-CVT 電子控制無段變速系統

行李廂容量(L)

487

前/後懸吊系統

獨立麥花臣附防傾平衡桿/扭力桿式拖曳臂懸吊附防傾平衡桿

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