▲ 77.9 萬起標配 ACC 與 7 氣囊！Toyota Corolla Cross 預售起跑

車長超越同級 高機能絕佳大空間
Corolla Cross 車頭的飛翼格柵式進氣壩搭配俐落 LED Bi-Beam 頭燈(汽油/ Hybrid 尊爵以上)、車側採用獨特的雙箭矢特徵線條設計以及車尾流線的線條，立基於 TNGA 平台基礎，車身長度為 4460mm，軸距長度則為2640mm，不僅車內乘客擁有輕鬆舒適乘坐環境，並配備有 487L 行李廂空間。
全車系標配 TSS 安全系統及 7SRS 氣囊 貼心守護消費者安全
Corolla Cross 全車系搭載 Toyota Safety Sense 安全系統(包含 PCS 預警式防護系統、ACC主動式車距維持定速系統、LTA 車道循跡輔助系統及 AHB 智慧型遠光燈自動切換系統)及 7SRS 氣囊，另搭載 BSM 盲點偵測警示系統(汽油/ Hybrid 尊爵以上)、PVM 環景影像輔助系統(Hybrid 旗艦)等豐富安全配備，使車主享受駕馭的同時，讓 Corolla Cross兼顧乘客安全。此外，Corolla Cross 搭載多樣科技配備：足踢感應式電動啓閉尾門(Hybrid 旗艦)大幅提升消費者於後行李廂裝載便利性、恆溫空調及後座空調出風口提供全車乘客享受更舒適的駕乘體驗，駕駛座 8 向電動調整座椅(Hybrid 旗艦)、Toyota Drive+ Connect智聯車載系統 8 吋 Wi-Fi 主機(豪華以上)等，皆使 Corolla Cross 讓消費者在乘坐舒適性及使用便利性大幅提升。
Hybrid 及汽油雙動力引擎 滿足不同客群所需
動力編成上，Corolla Cross Hybrid 版搭載 1.8L 2ZR-FXE 直列四汽缸 Hybrid 引擎，Hybrid電池同時也享有 8 年或 16 萬公里(以先到者為準)保固。另外，汽油版也導入 1.8L 2ZR-FE 直列四汽缸汽油引擎，搭配 Super CVT-i 無段變速系統附 7 速手自排功能，最大 140 匹馬力及 17.5kgm 的扭力峰值，提供駕駛豐沛流暢駕馭感受。雙動力選擇的提供，將滿足更多消費者的駕馭需求。
對於 Corolla Cross 有興趣的車迷朋友們，也可直接洽詢全台 Toyota 經銷商據點，詢問訂車相關事宜。相關資訊亦可上 Toyota 網站：
https://www.toyota.com.tw/event/202008_corollacross_preoder/查詢。
車型等級
1.8L 汽油
1.8L HYBRID
安心
豪華
尊爵
豪華
尊爵
旗艦
預售價格
77.9萬
81.9萬
87.9萬
88.9萬
92.9萬
99.9萬
車長/車寬/車高/軸距(mm)
4,460 / 1,825 / 1,620 / 2,640
引擎
|引擎型式
2ZR-FE 直列四汽缸
2ZR-FXE 直列四汽缸
|排氣量(c.c)
1,798
1,798
|最大馬力(ps/rpm)
140/6,400
122(綜效)
|最大扭力(kg-m/rpm)
17.5/4,000
14.5/3,600(引擎)/16.6(馬達)
變速箱系統
Super CVT-i 無段變速系統附7速手自排功能
E-CVT 電子控制無段變速系統
行李廂容量(L)
487
前/後懸吊系統
獨立麥花臣附防傾平衡桿/扭力桿式拖曳臂懸吊附防傾平衡桿