楊偉中為救愛女逝世　陳以真2年後首度PO文：我們很思念

前國民黨發言人、前不當黨產處理委員會委員楊偉中，2年前在南太平洋的庫克群島艾圖塔基島（Aitutaki）為救愛女不幸溺斃，也讓各界悲慟不已，遺孀前主播陳以真也在他逝世2周年的這一天，睽違兩年更新臉書動態，貼文一出讓許多網友及名人相繼留言打氣。





距離陳以真上一次臉書更新已是2年前，當時她發出一張照片，內容則是楊偉中追思紀念會的消息，彷彿時間停留在那年。但就在昨（30）日她再度更新臉書，除了打卡「新店四十份公墓」，並拍下藍天白雲照外，也以14字「謝謝所有愛他的人，我們都很思念」道出對老公滿滿的想念。



▲前主播陳以真睽違兩年，昨（30）日在臉書以「謝謝所有愛他的人，我們都很思念」發文。 （圖／翻攝自陳以真臉書） 陳以真貼文一出，主播張雅琴留言「以真，保重，and take care」、資深媒體人周玉蔻留言「是的」、國民黨籍立委陳以信表示「希望妳們都很好，相信他也很好」，前立委周倪安也表示「想念他！爽朗的笑聲似乎就在昨日的紐約！你要保重哦！」。



▲不少名人在陳以真的貼文下相繼留言打氣。（圖／翻攝自陳以真臉書） 在2018年8月30日，楊偉中與陳以真、女兒在艾圖塔基島旅遊時，楊偉中為救泛舟不慎溺水的女兒而溺斃身亡，享年47歲。而楊偉中和陳以真婚後鶼鰈情深，感情非常好，楊偉中也十分疼愛女兒，更曾承認自己「女兒放第一、太太放第二」，沒想到為救女兒魂斷異鄉，讓人非常不捨。（編輯：郭佩蓉）



