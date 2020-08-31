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嚴防瘦肉精入境　金門縣議會將修法防堵

記者蔡若喬/金門報導
calendar_today2020-08-31 19:34:14

▲金門縣議會國民黨黨團將透過地方自治條例的修法，嚴防含瘦肉精豬肉入境危害縣民健康。(圖/國民黨金門縣黨部提供)
▲金門縣議會國民黨黨團將透過地方自治條例的修法，嚴防含瘦肉精豬肉入境危害縣民健康。(圖/國民黨金門縣黨部提供)
金門縣議會國民黨黨團今(31)日召開「拒絕含瘦肉精豬肉、捍衛全民健康，反對開放含瘦肉精豬肉」記者會，會中除同聲譴責並堅決反對開放來自任何一個國家含瘦肉精的豬肉進口外，也宣示將啟動地方自治條例的修法，將豬肉及其製品不得檢出乙型受體素(瘦肉精)納入地方食安自治條例中，保障民眾健康。

與全國22縣市議會國民黨黨團同步，金門縣議會黨團上午召開「反瘦肉精」記者會由議長洪允典主持，包括國民黨金門縣議會黨團書記長歐陽儀雄、副議長周子傑、蔡水游、王秀玉、楊永立、洪鴻斌、李應文、唐麗輝、王碧珍、李養生、石永城、許玉昭、洪成發、張雲德等議員，以及金門縣長楊鎮浯、縣黨部主委石兆瑉皆共同出席。

所有與會的成員手舉抗議標語，包括「顧健康、拒美豬」、「捍衛民意、拒絕黑箱」、及帶有地方特色的標語如「不要美國豬、我要廣東粥」、「不要美國牛、我要酒糟牛」、「美豬美牛要進口、國軍弟兄要小心」等，表達金門基層抗議的聲音。

洪允典議長表示，國人飲食習慣與西方國家大不相同，不僅平時就會食用豬內臟，甚至當作補品，如婦女產後坐月子食用麻油腰花，吃了加料(瘦肉精)豬內臟，若吃出問題，民進黨敢負責任嗎？

黨團書記長歐陽儀雄也批評，民進黨黨團過去大動作召開記者會，要求瘦肉精零檢出，甚至在各地方黨部掛起看板全力反對，怎麼現在執政了，就什麼都可以不顧了，什麼都能夠轉彎了？

金門縣議會黨團表示「中央不做的，地方來做」，依據地方制度法第18、19條規定，衛生管理屬於地方自治事項，地方有權制定相關自治條例，對於自治條例中已經針對乙型受體素有所規範的部分，議會黨團將嚴格監督，並要求地方政府落實；若是還沒有納入規範的，黨團也將立即提案修正自治條例，將豬肉及其加工製品不得檢出乙型受體素修法納入。

關鍵字

金門縣議會 國民黨黨團 拒絕含瘦肉精豬肉 地方自治條例 修法

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