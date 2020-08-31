嚴防瘦肉精入境　金門縣議會將修法防堵

與全國22縣市議會國民黨黨團同步，金門縣議會黨團上午召開「反瘦肉精」記者會由議長洪允典主持，包括國民黨金門縣議會黨團書記長歐陽儀雄、副議長周子傑、蔡水游、王秀玉、楊永立、洪鴻斌、李應文、唐麗輝、王碧珍、李養生、石永城、許玉昭、洪成發、張雲德等議員，以及金門縣長楊鎮浯、縣黨部主委石兆瑉皆共同出席。
所有與會的成員手舉抗議標語，包括「顧健康、拒美豬」、「捍衛民意、拒絕黑箱」、及帶有地方特色的標語如「不要美國豬、我要廣東粥」、「不要美國牛、我要酒糟牛」、「美豬美牛要進口、國軍弟兄要小心」等，表達金門基層抗議的聲音。
洪允典議長表示，國人飲食習慣與西方國家大不相同，不僅平時就會食用豬內臟，甚至當作補品，如婦女產後坐月子食用麻油腰花，吃了加料(瘦肉精)豬內臟，若吃出問題，民進黨敢負責任嗎？
黨團書記長歐陽儀雄也批評，民進黨黨團過去大動作召開記者會，要求瘦肉精零檢出，甚至在各地方黨部掛起看板全力反對，怎麼現在執政了，就什麼都可以不顧了，什麼都能夠轉彎了？
金門縣議會黨團表示「中央不做的，地方來做」，依據地方制度法第18、19條規定，衛生管理屬於地方自治事項，地方有權制定相關自治條例，對於自治條例中已經針對乙型受體素有所規範的部分，議會黨團將嚴格監督，並要求地方政府落實；若是還沒有納入規範的，黨團也將立即提案修正自治條例，將豬肉及其加工製品不得檢出乙型受體素修法納入。