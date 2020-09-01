▲ 資優生再加分，2021年式 Mazda3

攤開今年銷售數據，Mazda3 上半年在一般進口轎車級距從未跌出前三名，其中二、三、六月都位居榜首，而且都掛牌超過 300 台，足以見得 2020 年式 Mazda3 本就擁有優異的產品力。時間進入下半年，新年式 Mazda3 這名資優生又再新增更多年輕消費者喜愛的配備，更於安全方面多加琢磨，不論四門五門皆推出「尊榮安全型」。
新增「安全尊榮型」，4D、5D 都如虎添翼
為了進一步提升 Mazda3 產品力，尤其是讓 5D 車款有機會威脅進口掀背車銷售王 Toyota Corolla Sport，Mazda Taiwan 在 21 年式追加「尊榮安全型」。尤其外型比 4D 動感的 Mazda 5D，入手門檻壓低至與 Toyota Corolla Sport 尊爵版相同的 84.9 萬，並標配全速域主動車距控制巡航系統（MRCC）、巡航模式車道維持輔助系統（CTS）、智慧前行煞車輔助系統（SBS）等主動安全配備，又讓 Mazda3 有實力繼續擔任級距資優生。
此外，20 年式的 Mazda3 4D 雖然入手價僅 79.9 萬元，但沒有 MRCC、CTS 這類便利科技，89.9 萬的頂級型也只提供 MRCC，並沒有 CTS；這一點在新年式也有修正。偏好四門款的 Mazda3 買家現在可以用 83.9 萬的價格買到配備滿滿的「尊榮安全型」，雖然 Mazda Taiwan 以接單引進的方式保留 4D 尊榮型，但尊榮安全型才會是 21 年式的動能來源。
內部整修，「旗艦進化型」有感升級
21 年式 Mazda3 在外觀上除了新增「極境灰」車色，其餘並沒有更新，倒是質感本就不錯的內裝擁有幾項升級。以本篇試駕的「旗艦進化型」而言，除了 BOSE 環繞音響系統，座椅首度採用真皮包覆、駕駛座提供八向電動調整及電動腰靠，電動折疊後視鏡則是多出記憶及防眩功能。只不過，21 年式在「旗艦型」雖然較 20 年式降價 14,000 元，但取消抬頭顯示器，因此喜歡這項配備的朋友，就必須直上 99.9 萬元的「旗艦進化型」。
個人認為，除了「尊榮安全型」，「旗艦型」擁有前者全數配備以外，還多了換檔撥片，以及智慧倒車煞車輔助（SBS-R）、智慧後車盲區煞車輔助（SBS-RC）、360° 環景輔助系統等便利配備。如果你的預算有餘裕，「旗艦進化型」的專屬配備又不是必要，那麼便宜 44,000 元的「旗艦型」也是值得考慮的選項。
動力照舊，換檔撥片提升操駕體驗
21 年式 Mazda3 因為動力與底盤維持原樣，所以操控與性能表現都不出意料之外。值得一提的是，如果你認為 20 年式不夠運動化，21 年式的「旗艦進化型」與「旗艦型」都有換檔撥片了。對於操駕迷來說，新年式 Mazda3 又更貼近這類買家需求。至於操駕特性，歡迎參考下方，日前 2GameSome 針對 Mazda3 與 Skoda Scala 的詳細比較影片。
填滿安全與操控買家的胃
第四代 Mazda3 去年登場之後，靠著出眾外型、內裝質感與不俗的操控表現登上級距前段班。不過入門車型缺乏完整的駕駛輔助科技，頂規的 BOSE 旗艦版也沒有換檔撥片；對於在意安全或操駕的買家而言，這兩點始終搔不到癢處。隨著 21 年式登場，除了接單引進的尊榮型以外，可以說全車系都標配 MRCC 與 CTS 等消費者敲碗的配備；換檔撥片雖然不是操控買家的絕對需要，但許多人確實將其視為加分條件。
21 年式 Mazda3 登場後，靠著更高的配備誠意提升產品力，猶如資優生再加分。未來的銷售表現，就要看第八代 Volkswagen Golf 能端出什麼樣的菜色，以及 Toyota Crolla Sport 與 Skoda Scala 的市場反應度了。