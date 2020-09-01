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資優生再加分，2021年式 Mazda3

2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-09-01 07:25:00

▲ 資優生再加分，2021年式 Mazda3
▲ 資優生再加分，2021年式 Mazda3
本來就是一般進口轎車的資優生，新年式 Mazda3 再增加消費者喜愛的配備，希望藉此為銷售表現再加分。

21 年式 Mazda3 全車系售價 79.9 萬至 99.9 萬元。
21 年式 Mazda3 全車系售價 79.9 萬至 99.9 萬元。
攤開今年銷售數據，Mazda3 上半年在一般進口轎車級距從未跌出前三名，其中二、三、六月都位居榜首，而且都掛牌超過 300 台，足以見得 2020 年式 Mazda3 本就擁有優異的產品力。時間進入下半年，新年式 Mazda3 這名資優生又再新增更多年輕消費者喜愛的配備，更於安全方面多加琢磨，不論四門五門皆推出「尊榮安全型」。

試駕車型為 Mazda 5D 旗艦進化型，售價 99.9 萬元。
試駕車型為 Mazda 5D 旗艦進化型，售價 99.9 萬元。
試駕車選配新色「極境灰」，不需額外加價。
試駕車選配新色「極境灰」，不需額外加價。
21 年式 Mazda3 維持原本外觀配備。
21 年式 Mazda3 維持原本外觀配備。
旗艦進化型、旗艦型、頂級型同樣標配 18 吋輪圈。
旗艦進化型、旗艦型、頂級型同樣標配 18 吋輪圈。
新增「安全尊榮型」，4D5D 都如虎添翼

為了進一步提升 Mazda3 產品力，尤其是讓 5D 車款有機會威脅進口掀背車銷售王 Toyota Corolla Sport，Mazda Taiwan 在 21 年式追加「尊榮安全型」。尤其外型比 4D 動感的 Mazda 5D，入手門檻壓低至與 Toyota Corolla Sport 尊爵版相同的 84.9 萬，並標配全速域主動車距控制巡航系統（MRCC）、巡航模式車道維持輔助系統（CTS）、智慧前行煞車輔助系統（SBS）等主動安全配備，又讓 Mazda3 有實力繼續擔任級距資優生。

後擾流尾翼為 5D 車型專屬。
後擾流尾翼為 5D 車型專屬。
此外，20 年式的 Mazda3 4D 雖然入手價僅 79.9 萬元，但沒有 MRCC、CTS 這類便利科技，89.9 萬的頂級型也只提供 MRCC，並沒有 CTS；這一點在新年式也有修正。偏好四門款的 Mazda3 買家現在可以用 83.9 萬的價格買到配備滿滿的「尊榮安全型」，雖然 Mazda Taiwan 以接單引進的方式保留 4D 尊榮型，但尊榮安全型才會是 21 年式的動能來源。

21 年式 Mazda3 尊榮安全型標配全速域主動車距控制巡航系統（MRCC）、巡航模式車道維持輔助系統（CTS）、智慧前行煞車輔助系統（SBS）等主動安全配備。
21 年式 Mazda3 尊榮安全型標配全速域主動車距控制巡航系統（MRCC）、巡航模式車道維持輔助系統（CTS）、智慧前行煞車輔助系統（SBS）等主動安全配備。
先進駕駛輔助系統由方向盤右側控制。
先進駕駛輔助系統由方向盤右側控制。
21 年式 Mazda3 旗艦型取消抬頭顯示器，改為旗艦進化型標準配備。
21 年式 Mazda3 旗艦型取消抬頭顯示器，改為旗艦進化型標準配備。
倒車顯影系統畫質非常清晰，360° 環景輔助系統為旗艦型、旗艦進化型配備。
倒車顯影系統畫質非常清晰，360° 環景輔助系統為旗艦型、旗艦進化型配備。
內部整修，「旗艦進化型」有感升級

21 年式 Mazda3 在外觀上除了新增「極境灰」車色，其餘並沒有更新，倒是質感本就不錯的內裝擁有幾項升級。以本篇試駕的「旗艦進化型」而言，除了 BOSE 環繞音響系統，座椅首度採用真皮包覆、駕駛座提供八向電動調整及電動腰靠，電動折疊後視鏡則是多出記憶及防眩功能。只不過，21 年式在「旗艦型」雖然較 20 年式降價 14,000 元，但取消抬頭顯示器，因此喜歡這項配備的朋友，就必須直上 99.9 萬元的「旗艦進化型」。

個人認為，除了「尊榮安全型」，「旗艦型」擁有前者全數配備以外，還多了換檔撥片，以及智慧倒車煞車輔助（SBS-R）、智慧後車盲區煞車輔助（SBS-RC）、360° 環景輔助系統等便利配備。如果你的預算有餘裕，「旗艦進化型」的專屬配備又不是必要，那麼便宜 44,000 元的「旗艦型」也是值得考慮的選項。

Mazda3 內裝標配 7 吋全彩數位儀錶、雙區獨立恆溫空調系統、Mazda Harmonic Acoustics 環場聲學音響系統、8.8 吋中央資訊顯示幕等科技。
Mazda3 內裝標配 7 吋全彩數位儀錶、雙區獨立恆溫空調系統、Mazda Harmonic Acoustics 環場聲學音響系統、8.8 吋中央資訊顯示幕等科技。
換檔撥片為旗艦型、旗艦進化型配備。
換檔撥片為旗艦型、旗艦進化型配備。
12 支揚聲器的 BOSE® 環繞音響系統為旗艦進化型配備。
12 支揚聲器的 BOSE® 環繞音響系統為旗艦進化型配備。
提供 Sport 運動模式，換檔與油門反應更為激進。
提供 Sport 運動模式，換檔與油門反應更為激進。
旗艦進化型標配真皮座椅、駕駛座八向電動調整附電動腰靠、記憶功能。不過副駕駛座維持手動調整。
旗艦進化型標配真皮座椅、駕駛座八向電動調整附電動腰靠、記憶功能。不過副駕駛座維持手動調整。
標配後座出風口。
標配後座出風口。
Mazda3 5D 行李廂基本容積為 327 公升、4D 為 444 公升。
Mazda3 5D 行李廂基本容積為 327 公升、4D 為 444 公升。
提供 6/4 椅背分離傾倒機制。
提供 6/4 椅背分離傾倒機制。
動力照舊，換檔撥片提升操駕體驗

21 年式 Mazda3 因為動力與底盤維持原樣，所以操控與性能表現都不出意料之外。值得一提的是，如果你認為 20 年式不夠運動化，21 年式的「旗艦進化型」與「旗艦型」都有換檔撥片了。對於操駕迷來說，新年式 Mazda3 又更貼近這類買家需求。至於操駕特性，歡迎參考下方，日前 2GameSome 針對 Mazda3 與 Skoda Scala 的詳細比較影片。

21 年式 Mazda3 保有紮實的操控與順暢的性能表現。
21 年式 Mazda3 保有紮實的操控與順暢的性能表現。
2.0 升 Skyactiv-G 四缸自然進氣引擎輸出為 165 匹馬力與 21.7 公斤米扭力。
2.0 升 Skyactiv-G 四缸自然進氣引擎輸出為 165 匹馬力與 21.7 公斤米扭力。
填滿安全與操控買家的胃

第四代 Mazda3 去年登場之後，靠著出眾外型、內裝質感與不俗的操控表現登上級距前段班。不過入門車型缺乏完整的駕駛輔助科技，頂規的 BOSE 旗艦版也沒有換檔撥片；對於在意安全或操駕的買家而言，這兩點始終搔不到癢處。隨著 21 年式登場，除了接單引進的尊榮型以外，可以說全車系都標配 MRCC 與 CTS 等消費者敲碗的配備；換檔撥片雖然不是操控買家的絕對需要，但許多人確實將其視為加分條件。

Mazda3 全車系標配 LED 頭燈，日行燈在頂級型以上才是 LED。
Mazda3 全車系標配 LED 頭燈，日行燈在頂級型以上才是 LED。
Mazda3 全車系標配 LED 尾燈組，不過頂級型以上才有雙環造型。
Mazda3 全車系標配 LED 尾燈組，不過頂級型以上才有雙環造型。
21 年式 Mazda3 登場後，靠著更高的配備誠意提升產品力，猶如資優生再加分。未來的銷售表現，就要看第八代 Volkswagen Golf 能端出什麼樣的菜色，以及 Toyota Crolla Sport 與 Skoda Scala 的市場反應度了。

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