女揭「和大叔交往4好處」！狂讚不用AA制　網炮轟：可憐

不少單身男女都想找到一個最理想的對象，幸福快樂地在一起，對此，也有女網友分享自己最近和一位「大叔」在一起後，才發現原來跟大叔在一起這麼幸福，並舉例四項好處。





該名女網友在社群平台《Dcard》以「跟大叔交往超幸福」為題，表示以往都是和同年齡的男生交往，直到最近和大叔交往，才發現原來跟大叔交往這麼幸福，她也舉了四個好處，「不用AA制」、「大叔性需求比較低」、「成熟穩重」、「以結婚為前提交往」。



▲女網友在社群平台《Dcard》以「跟大叔交往超幸福」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》） 原PO也針對這四點做出說明，她表示自己是個一定要有工作的女生，但如果有人願意出錢請客也覺得很爽，並承認自己沒志氣，自己可以賺錢，但如果有人要請她也會很開心；性慾不大的她，以往和同齡男生交往，性生活很頻繁，但大叔並不會，她覺得很剛好。





她也提到，大叔讓人覺得很有安全感，對未來規劃較務實、較包容女孩，做事上都能展現成熟的一面；而同齡的男生大多都還想玩，但大叔已經想定下來，不需要擔心交往多年結果無結果。不過她也補充，不能以偏概全，有些同齡男生也有些是成熟穩重，大叔也有很多還想玩的。



▲情侶。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 貼文一出，引起網友熱議，有些人認為「你遇到的是好大叔，要好好珍惜」、「可惜我遇到劈腿的，不然真的各方面都穩定」、「你遇到的是好人，有些控制慾很強」；但也有些人認為「真的是沒志氣，呵呵」、「真可憐」、「資源回收業者 真有善心」、「到底有什麼臉不AA啊莫名其妙，台灣男生真的很可憐欸，被要求這要求那，有錢的大叔才不把你當回事」。





原PO也針對留言更新貼文，她表示和對方相差9歲，分別為24和33歲。她也提到很感謝過去的前女友成就了現在好的他，也已論及婚嫁，也承認自己愛錢，但自己也有家裡留給她的一棟房，月薪也有4萬，夠自己花費，雖自己不缺錢，但有更多也好，「既然男生可以喜歡年紀小的，我喜歡大方有經濟能力的男性有何錯」。（編輯：郭佩蓉）



