▲ Michelin 推全新 Agilis 3 運輸車胎，三大特色發揮最大效益

2020年是特殊的一年，全球經濟發生急劇變化，對運輸市場也帶來挑戰。「宅經濟」對市場的顛覆，讓物流的重要性與日俱增。除了燃料費用在運輸業的成本中佔有相當高比例之外，安全、高里程的輪胎也是物流業最核心的需求之一。Michelin Agilis 系列產品深受好評，針對不同道路使用條件（國道、省道、工地…），確保每條輪胎都能發揮最大成本效益，協助不同類型的運輸業者降低營運成本，增加獲利並提升營運效率。





Michelin Agilis 3 三大產品特色，廂型車升級 17 吋





全新 Michelin Agilis 3 瞄準產業需求提供突破性的進展，產品首重安全。第一大特色「長效抓地技術」使用新的三項新設計：「U型溝槽」、「全溝深細紋」及「創新橡膠配方」。融合這三項技術，使輪胎在溼地抓地力性能大幅提升外，最重要的是，在輪胎花紋使用到 2mm，依然保持優秀的抓地性能。第二大特色在意外的防護上，胎面的水平溝槽防夾石功能，此項技術於自米其林卡客車輪胎的專利技術，能有效防止輪胎因夾石所帶來的損傷。而在胎邊上的意外防護，Agilis 3 採用複合材質的抗刮擦橡膠及 360˚ 防擦護邊塊設計，能有效防止胎邊因刮擦路崖而損壞，並且不損失輪胎舒適度。





第三大特色創新的橡膠配方，使用高密度矽與碳黑結合，除了可提升濕地抓地力外，還可以降低輪胎滾動阻力，提升車輛燃油表現，最重要的是還能增加輪胎使用里程。最後一項特色更是廂型車車主的福音，Michelin 有鑑於目前廂型車能滿足更多商務與家庭生活的使用，在輪圈規格不斷提升的情況下往往只能使用一般轎車花紋的輪胎，Agilis 3 在台灣上市將提供 17 吋的輪胎規格，讓廂型車主無須妥協於一般轎車胎花紋。



台灣米其林卡客車胎官方網站：https://www.michelin.com.tw/truck/。



