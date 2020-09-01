▲ 里程、養車成本兼具，解密 Volvo PHEV 雙能電動核心

擁有超過 40 公里的純電續航里程、 125km/h 極速的電能驅動、平均超過 40km/L 的油耗表現，以油電雙驅續航力達 700km，讓 Volvo PHEV 雙能電動車型在國內豪華車市場創造銷售佳績。作為 PHEV 先進雙能電動科技核心的鋰電池組，VOLVO 投注心力不斷研發革新，不只電池組電量逐年攀升，安全、耐用與售服更是品質確保，讓每一位駕駛 Volvo PHEV 雙能電動車款的車主都能輕鬆無壓力地享受頂尖綠能動力科技。
Volvo PHEV 先進雙能電動科技核心的鋰電池採模組化設計，由 6 顆電池模組串聯成一大組 400V 的電池組，當單一電池模組效益降低或損壞時，受瑞典原廠認證的專業技師可維修更換獨立電池模組，不須整組替換，降低車主的維修費用。而針對電池組的安全防護措施，Volvo 原廠工程師特意將整座電池置於車體正中央，避免不幸事故發生時受到車體擠壓或穿刺的風險，並運用 SIPS 側撞防護氣囊的設計原理，當車身兩側受到撞擊，其加固件可將撞擊力分散至別處，降低電池組的直接傷害。而電池組置於車體正中央所帶來的另一優勢，可讓車體重心偏低，進而提升操控路感與反應。
面對消費者最在意的電池耐用性，Volvo 原廠工程師精準設定攸關電池壽命的充放電範圍 SOC（State of Charge）與電池健康狀態 SOH（State of Health）的控管，將電池組的充放電範圍設定為 13%～90%，避免過充與過放造成電池壽命的傷害，確保化學活性，提升電池耐久性。此外，電池與電池間設計傳熱載體，透過盤狀液冷卻管路將充放電間的熱度帶走，確保電池組在穩定的工作環境下作用，藉由每一個電池模組上電池電壓與溫度控制模組 CVTN（Cell Voltage and Temperature Note）記錄各別電池組的溫度與電壓，使其保持相同的電壓與負載，保障電池健康狀態 SOH （State of Health）歷久不衰，若以 300 天/年、充電 2 次/天、2 萬公里/年的行駛條件下而言，15 年後電池模組仍能保有新車 70% 的總蓄電量。
國際富豪汽車配合 Volvo 原廠純電、油電車的經營方針，在台大力推廣 PHEV 雙能電動車型，又因電池技術精進與成本下降，2020 年初調降車價。同時亦將電池保固條件大幅強化為 8 年 16 萬公里。