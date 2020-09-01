買「超貴飲料」一喝秒吐！女怒PO網揭真相　店家火速道歉

不少台灣人喜歡喝飲料，無論是珍奶、汽水，又或是現打果汁，而現在愈來愈多飲料店也都轉型成「精緻飲品」路線，價錢相對來說也會提高不少，對此，也有名女網友分享自己買了一杯酪梨牛奶，怎知一喝卻超苦，豈料店員的反應更是令人傻眼，讓她簡直氣炸。





該名女網友在社群平台《Dcard》上以「難喝的飲料」為題，表示她在發文的當下，除了非常不爽以外，舌頭還在發苦，正因為她花了台幣130元，買了一杯最喜愛的「酪梨牛奶加布丁」，而這價錢大概是她平常飯錢的兩倍。



▲女網友在《Dcard》上以「難喝的飲料」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》） 不過她一喝卻感覺不對勁，喝起來非常苦，苦到她喝了五分之一時，直接受不了走回去問店員，怎知店員竟回「喔可能酪梨沒有熟可能就會有點苦」，讓她氣到不行，認為沒熟的酪梨為何還要賣。





後來店員幫她加了很多的「糖」，變得超級甜，但竟然還是一樣苦，「完全感覺不到酪梨、牛奶和布丁的部分」。這也讓原PO非常的崩潰，並直呼「我以後不要喝這家了」，文末也hashag「錢直接丟水裡啦」。



▲女網友PO出這杯超苦的「酪梨牛奶加布丁」。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出，引起網友熱議，「好可憐，超氣，酪梨牛奶喝起來苦的根本垃圾」、「這間店不OK，應該要換一杯才對」、「好喝貴就算了，難喝的還敢收錢啊 」、「在外面買酪梨牛奶都超緊張，怕花錢買雷」、「我也喝過苦的！！ 雖然還是勉強自己喝了三分之一但是到最後真的喝不下去就倒掉了，再也不買那家了，真的很氣」、「酪梨一定要熟到黑黑的才可以打果汁啊！不專業！」。





而店家也在貼文底下留言表達歉意，「第一，馬上讓人員去了解情況，請員工拿出了同一批的酪梨，酪梨是有熟的，也無發黑，但因現在並不是產季，多少都會有苦味，也立刻打了同比例的酪梨牛奶，請門市人員及客人試喝，得到的回應都是可接受的；第二，也詢問當日值班人員，是否在此事件的處理有何不當，當下該名女客人回來反應，加了糖試喝後也並無反應，所以員工才以為已解決問題，『造成您如此大的不便，我們很抱歉』」。（編輯：郭佩蓉）



