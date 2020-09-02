再澄清國內未開放萊劑！陳吉仲：將修正草案內容避免爭議

對於各界盛傳的國內將開放萊克多巴胺爭議，農委會主委陳吉仲今臨時召開記者會強調，當時總統蔡英文拍板含萊克多巴胺美豬進口時，就是要比照日本模式，也就是在國外豬肉可訂定萊克多巴胺容許量，但國內是不可以使用。
網路有謠言稱，世界只有26個國家允許萊克多巴胺肉品進口。陳吉仲澄清，全球是只有26個國家有發放萊克多巴胺藥証，這些國家是在國內畜牧業可以使用萊克多巴胺，但不代表只有這26個國家有進口含萊克多巴胺的肉品，例如日本就是不在這26個國家之內。
另針對修正草案文字，陳吉仲說明，為避免困擾，並確保食品安全及養豬產業競爭力，因此修正文字，原預告文字為「乙型受體素為禁止製造、調劑、輸入、輸出販賣或陳列之藥品，但不包括作為供牛及豬隻使用之萊克多巴胺含藥物飼料添加物」，未來修正為「乙型受體素為禁止『國內』製造、調劑、輸入、輸出販賣或陳列的藥品，『牛及豬隻於國外使用萊克多巴胺，不在規範之內』」，未來預計公告的內容會朝這方向來修改，以避免網路或媒體有更多爭議。
陳吉仲再次強調，國內均不會核准使用乙型受體素類瘦肉精，因此也不會准許藥証給業者，因此國內不會進口或販售萊克多巴胺；另外，根據農委會與衛福部2018至2020年資料，全國每年委託抽檢超過6千件，其中不管是豬、牛、羊以及家禽，檢測萊克多巴胺都是百分百零檢出。
陳吉仲也表示，美國豬農使用萊克多巴胺唯一有優勢的地方，是在美國國內豬肉市場，因為肉品在屠體拍賣時看得出來瘦肉比例，才會增加價值；但如果是出口肉品，就是冷凍肉品，看不出來瘦肉比例，就不會有成本優勢，因此現在美方大部分的豬肉出口商已經不生產含萊劑的豬肉了。
農委會也呼籲，牧場業者必須使用合法動物用藥，不得使用來歷不明及未經核准之動物用藥品，查獲違法使用乙型受體素者可處6萬元以上30萬元以下罰鍰且主管機關應公布違規業者名稱、地址、負責人姓名及違規情節，若1年內再犯者更可處250萬元以下罰鍰。