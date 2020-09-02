就業市場將回溫？勞動部預估10月人力需求增2.8萬人

在疫情逐漸趨緩後，就業市場也開始回溫，勞動部於年7月20日至8月7日就員工規模達30人以上的事業單位進行今（2020）年度「第3次人力需求調查」，今（2）日公布結果，預計在10月底較7月底人力需求將淨增加2.8萬人。





勞動部調查顯示，各事業單10月底較7月底預計增加人力者占20.1%、減少人力者5.3%、人力需求不變者67.9%、無法預估者 6.6%，需求人數預計増加4.0萬人、減少1.1萬人，淨增加2.8萬人。





雖然新冠肺炎影響全球經濟成長，但勞動部表示，國內疫情控制得宜，生產活動如常，也催化「遠距商機」及「宅經濟」，帶動半導體、資通訊及5G應用持續升溫，電商、外送平台、電玩遊戲等亦蓬勃發展，加上政府推出多重振興方案，鼓勵國人消費，致事業單位增僱員工需求增加。





勞動部說明，與7月底相較，10月底工業部門預計人力需求淨增加1.6萬人，服務業部門淨增加1.3萬人。按行業別觀察，以製造業人力需求淨增加1.4萬人較多，其中電子零組件製造業淨增加3千人、電腦電子產品及光學製品製造業、金屬製品製造業均淨增加2千人，批發及零售業淨增3千人次之，住宿及餐飲業淨增2千人再次之。





而10月底各職類預計人力需求以技藝、機械設備操作及組裝人員淨增加1萬人較多，技術員及助理專業人員淨增加7千人次之，服務及銷售工作人員、專業人員則分別淨增加4千人、3千人。





10月底較7月底事業單位增加人力原因以「退離者補充」占32.4%最多，「需求市場擴大」占32.0%次之，「長期缺工」占14.2%居第三。





按行業別觀察，人力需求淨增加較多之製造業、批發及零售業增加人力原因均以「退離者補充」較多，分別占 30.3%、41.6%，「需求市場擴大」含設備或部門擴充次之。分別占 29.4%、27.2%，住宿及餐飲業則以「需求市場擴大」及「退離者補充」分居一、二，各占 33.8%、26.7%。









