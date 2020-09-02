「橘子線上嘉年華夏日版」強勢回歸！百萬好康不間斷

橘子集團線上嘉年華「夏日版活動」即將全面啟動，將在9月4日、9月5日，晚上8點至晚上10點，將由電玩巨魔六嘆與兩代電競女神解婕翎、阿樂攜手主持，並邀請超過20名電玩實況主、正妹直播主及明星藝人同場PK《天堂M》、《新楓之谷》與《跑跑卡丁車》。除了精彩節目內容，分享活動即有機會獲得高額GASH點數、直播現場再抽最高beanfun! 8,888元零用金！如同上達標，將派發《天堂M》一萬元藍鑽包等大額虛寶；為回饋玩家，有閑與GASH各推一元搶標活動，橘子支付亦攜手茶湯會，提供最高40元消費回饋，讓玩家從節目預告拿好康、直播現場搶虛寶，到線上線下消費有感折扣，都能感受到橘子線上嘉年華的滿滿誠意與用心。





《天堂M》明星實況主對抗賽 正妹COS遊戲角色大飽眼福





9月4日（五）由跨世代手遊鉅作《天堂M》獨挑大樑，邀請令狐沖爺爺、小屁、Ding Ding、金旋風、平民百姓與丁特等知名實況主，於晚上８點至１０點依序進行三階段對抗賽，包含首次攜手LiveMe正妹直播主COS神聖劍士、黑妖、法師、槍手、妖精及騎士等六大遊戲角色現場走秀PK，提供玩家邊看遊戲邊看COS的視覺饗宴；遊戲實況方面，六大實況主則以指定職業分組3V3、限時抓鬼賽等主題現場比拚，此外，官方將舉辦「直播同上」和「預測活動」兩大活動，各別放送豐富的虛寶獎勵回饋玩家！





「直播同上」達不同指定門檻，官方將全服發送「殷海薩的祝福」、「龍之珍珠」、「強化戰鬥卷軸」、「史奈普戒指交換證書(活動) 」、「倫提斯耳環交換證書(活動)」、「光之皮夾克交換證書(活動)」與「光之肩甲交換證書(活動)」等獎勵。參加【預測活動】，則有機會抽到稀有級變身卡「(變身卡)真死亡騎士」和英雄級變身卡「(變身卡)死亡騎士(黃金)」；同上突破5,000，加碼抽出英雄級變身卡「(變身卡)死亡騎士(焚焰)」；同上突破10,000，再加碼抽出英雄級變身卡「(變身卡)真死亡騎士(藍)」、「(變身卡)真死亡騎士(紅)」、最大獎1萬元藍鑽包！活動細節請參考《天堂M》官方粉絲團。



▲高手齊聚！9月4日(五)20:00-22:00《天堂M》明星實況主對抗賽。（圖／遊戲橘子提供）

《新楓之谷》明星實況主大亂鬥 超人氣「皮卡啾雨傘」首度釋出！





9月5日（六） 晚上8點至9點20由《新楓之谷》打頭陣，邀請瘋狂老爹、蛋捲、阿法與ＭＭＤ咪咪蛋等知名實況主與資深玩家分組對抗，包含考驗音感，聽歌哼經典《新楓之谷》BGM旋律的「聽力大考驗」，與考驗操控技巧，比賽快速通關的「組隊任務」；如於《新楓之谷》環節中達成觀看同上門檻，將依同上人數門檻，送出「經驗值兩倍券」、「核心寶石」與「皮卡啾雨傘」等虛寶，活動細節請參考《新楓之谷》官方粉絲團。



▲《新楓之谷》明星實況主大亂鬥將於9/5（六）20:00-21:20盛大舉行。（圖／遊戲橘子提供）

緊接9點20到10點30，《跑跑卡丁車》邀請前職業選手的爆哥、魯夫、爆蛋與歐文組成史詩等級的跑跑夢幻隊，並加入兩位神秘嘉賓分組對抗闖關，依序進行重現職業水準的「3V3對抗賽」、需保護公主並同時競速的「公主保護賽」、抽籤1V1實戰競速的「關主PK賽」，最後則是考驗賽道熟悉度及視覺記憶，與線上玩家同歡的「地圖大考驗」趣味對抗賽等四關；同時舉辦勝負預測，參與即可獲得「9/4新模式道具6個」再抽「傳說的史詩世紀寶箱」，預測成功則有機會獲得神級車款「阿緹密斯X(永久)」。為回饋玩家支持，觀看同上達成將於直播中不定時開啟限量「傳說零件X」、「鈦金齒輪」、「遊俠X」、「阿緹密斯X」、「黃金騎士X」與「傳說的史詩世紀寶箱」等多樣虛寶獎勵，活動細節請參考《跑跑卡丁車》官方粉絲團。



▲《跑跑卡丁車》明星對抗賽將在9/5(六) 21:20-22:30與你線上相見。（圖／遊戲橘子提供）

有感回饋一整周 直播期間最高8,888元高額零用金送給你





為提供最完整的嘉年華使用及直播觀看體驗，橘子集團旗下行動生活入口beanfun!新增「橘子線上嘉年華」便捷服務，提供會員隨時掌握第一手消息，並整合旗下beanfun!、遊戲橘子、GASH、娛樂電商有閑、橘子支付及Swapub等資源，建立從活動預熱、直播觀看與消費折扣等多種獎勵與優惠機制，包含活動前：9月3日到9月5日至beanfun!「線上嘉年華」便捷服務簽到「天天拼阿柑拿GASH」，送GASH點數最高45點；分享「橘子線上嘉年華」活動網頁達門檻，抽GASH 2,000點；9月底前至beanfun!「GASH點數」服務內，於「來跟GASH交朋友吧!」活動簽到，可再獲GASH 30點。



▲9/3-9/5beanfun!「線上嘉年華」便捷服務簽到「天天拼阿柑拿GASH」，送GASH點數最高45點。（圖／遊戲橘子提供）

娛樂電商有閑、GASH紛推一元搶標 ACG商品、橘子支付茶湯會飲品消費再折扣





另外，9月4日(五)、9月5日(六)直播期間，同上人數達標，將發送橘子支付限定有閑優惠券（最高500元）；節目中將揭露GASH商城現折300元限量優惠碼，並隨機發出beanfun!寶箱最高可抽8,888元零用金；看完直播於beanfun!「線上嘉年華」便捷服務拼出「阿柑放福利」通關密碼，GASH點數商品折價券馬上領；留意直播中Swapub通關密碼，可至Swapub活動頁參與社群互動抽PS與GASH點數。





9月4日到9月5日快閃消費：有閑推出多樣ACG商品一元下殺、限時48hr「有閑加碼千元拼券」，四人拼券買玩具動漫，最高可折325元；9月4日到9月5日 GASH商城購買《新楓之谷》1080點，還可獲最新三星 Galaxy Note 20/20 Ultra 神腦國際實體門市購機優惠，再送市價超過5,000元三選一好禮；晚間22:00、23:00、24:00 GASH商城再推多面額點數卡1元搶購活動；，全台通路消費滿50元直接回饋40元零用金，輕鬆銅板價就能喝飲料看直播。





即日起至有閑企業店消費，登記可抽GASH點數1萬點；於9月13日前於有閑使用「直播限定優惠券」消費成功，可再抽Switch主機；即日起至9月30日於GASH商城購買「有神助攻!」活動商品，周周抽好禮，使用橘子支付結帳再抽限量《新楓之谷》菇菇寶貝。



▲娛樂電商有閑響應「橘子線上嘉年華-夏日版」 推出各種ACG商品優惠。（圖／遊戲橘子提供） ▲GASH商城推出「有神助攻」活動 提供玩家滿一千變五千超殺好康。（圖／遊戲橘子提供）





完整資訊，請見橘子線上嘉年華-夏日版：https://www.gamania-acg-live.com/