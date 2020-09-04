中市府觀旅局登高一呼　跟著米其林暢遊玩饗臺中

臺中觀旅局於8月25日舉辦「臺中美食座談會」，邀請全臺知名美食家及臺中相關公協會共襄盛舉，從地道的中華料理至創意新加坡料理、從滑嫩順口的牛排到裝飾精緻的法式甜點，與會業者無不拿出看家本領，以色香味俱全的菜餚完美征服現場嘉賓。



▲市長盧秀燕在座談會中不藏私的推薦台中必吃美食佳餚（圖/台中觀旅局提供）

盧秀燕市長自立委時期積極爭取臺中美食被全世界看見的心意，今(2020)年成功入選米其林國際美食地圖，並藉本次座談會邀請到說得一口好菜的節目主持人王瑞瑤、美食專欄作家胡天蘭、獲獎無數的新生代主廚謝杰霖及知名釀酒師陳千浩，暢談心中的美食佳餚。資深美食記者王瑞瑤表示，很多業者都選擇在臺中落腳，投入破億的資金，打造大規模的餐廳，使得臺中餐廳擁有首屈一指的用餐環境。他的口袋名單前幾名有不少代表家鄉味的中華料理，尤其是在料理、裝潢、服務上能做到一致且有獨特風格的中式餐廳理更是平常與家人朋友聚會的不二選擇；遊歷世界各地的美食作家胡天蘭則說，他數十年前即愛上臺中美食，可以為了一碗麵千里迢迢拜訪隱藏於街邊小巷的餐廳。這幾年來特別感受到臺中料理的創意與進步，不論是用料或技術，都讓每道料理充滿個性及韌性。



嚐美食必定得配上美酒，中市府觀旅局特別請到注重細節且對品質十分要求、臺灣首位取得法國葡萄酒釀造技師執照的陳千浩老師出席，並針對不同佳餚類型推薦合適之酒品。像是搭配臺中霧峰或外埔的紅白酒，除了品質穩定外，釀酒師的用心及地理環境上的優勢更突顯了酒的香甜，透過一瓶對的酒替餐點帶來引人探究的加分效果；座談會上，擁有豐富實作經驗的謝杰霖主廚從料理的角度說菜，因自身待過不同餐廳、學習中西式不同菜餚烹調，說起每道菜來更顯深入，從這位新生代主廚身上看見每位師傅對料理的堅持，都是如出一轍的相同。



▲台中2020年成功入選米其林國際美食地圖，並藉本次座談會邀請眾多來賓暢談心中的美食佳餚。（圖/台中觀旅局提供）

市長盧秀燕在座談會中不藏私的推薦臺中必吃美食佳餚，除了風靡世界的珍珠奶茶、滷的入味的排骨酥、內餡澎派的章魚小丸子，也有許多從小吃到大的好滋味或是從外國移居臺中的融合料理，例如精緻法式料理、無菜單餐廳、跨界創意美食等，堅持理想、保持熱情的餐飲業者就像市府團隊一樣用心認真做好每一件事，值得被看見、被肯定；觀旅局長林筱淇指出，前陣子疫情期間大家都改用外帶或是選擇在家料理，現在疫情逐漸趨緩後應該多多鼓勵不論是本市或是其他縣市民眾前來臺中品嚐美食、順遊臺中，例如許多旅宿飯店內都隱藏了極具水準的特色料理，提供住宿民眾水準之上的料理選擇。一個小時的與談過程字字珠璣，「食」足過癮!



臺中美食料理多元、觀光景點資源豐富，從山城香菇到海線米糕、從都市異國風味到郊區後院料理，美食俯拾即是。中市府觀旅局長林筱淇推薦二條吃米其林遊臺中路線，第一條無敵美景之旅：米其林二星餐廳JLStudio用餐後至沙鹿美仁里彩繪村，接著高美濕地看夕陽，鰲峰山運動公園賞百萬級美景，當晚留宿臺中，第二天中餐可享用米其林一星餐廳鹽之華，接著到市區經典景點走走例如臺中國家歌劇院、秋紅谷廣場、逢甲商圈；第二條文青樂活之旅：首站先至國立臺灣美術館、審計新村、草悟道，晚間至米其林一星餐廳俺達の肉屋大快朵頤，留宿臺中一晚，隔天養足精神後規劃至米其林一星餐廳鹽之華用餐，接著參訪豐原漆藝館，暢遊后豐鐵馬道及豐原廟東復興商圈。



▲台中受到米其林的肯定，躍升國際舞台發光發熱，市長特別感謝，各角落、各階層的主廚以及餐廳工作人員，感謝他們的辛勞與付出（圖/台中觀旅局提供）

盧市長表示，「臺中美食座談會」是他近期內行程中最快樂的活動，臺中受到米其林的肯定，躍升國際舞台發光發熱，市長特別感謝，各角落、各階層的主廚以及餐廳工作人員，感謝他們的辛勞與付出。也不忘強調臺中購物節活動雖進入倒數階段，但臺中的好吃好玩好買好划算好享受從不間斷；透過此次座談會，期待臺中餐旅業及觀旅局攜手合作下，提供民眾攜家帶眷玩樂新選擇，在暑假期間盡興玩樂之餘能同時享用到業者用心端出的料理，共創觀光消費新奇蹟。







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