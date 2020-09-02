女腳踏兩條船！再曝「超瞎理由」綠爆男友　網愣：神邏輯

男女之情難以用隻字片語來解釋，在一起會遇到的問題百百種，畢竟每個人的「感情觀」也都不盡相同，對此，就有名男網友分享前女友誇張的事蹟，除了同時交往兩位男友，東窗事發後居然還「甩鍋給媽媽」，貼文一出也引起網友熱議。





該名網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文，他表示和前女友分手將近兩個月，雖然是自己提的分手，但又感覺像是「被分手」，因為前女友居然同時有兩位男友，但被發現後竟稱「是媽媽逼她的」，原因則是前女友年紀快30歲了，她媽媽認為「萬一被甩掉或是怎樣，臨時不容易重新交一個，最好同時交兩個」。



▲男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文。（圖／翻攝自《靠北女友my girl》） 不過這也讓原PO非常不能接受，除了不喜歡被劈腿，也不喜歡這種太過考慮自己小孩，卻不顧他人感受的母親，「或是她自己想這樣卻甩鍋給家中長輩，那是否男生也可以這樣說，因為怕萬一被甩，所以同時交兩個女友」？





貼文一出，引起網友熱議，有些人認為「又沒結婚，只要時間管理的好，同時交五六個都不是問題呢～我就認識一個這樣的人」、「都放生人家了，還在想這些問題有意義嗎？」、「行情好一次七個也行」、「家教如此，她爸爸應該也是綠綠的」。





也有網友表示「神邏輯欸」、「時間管理大師就是各種腦洞理由都想得出，而且還有人信」、「說白了～就是她媽希望找個有錢的女婿」、「真的神邏輯啊」、「這位媽媽可能當年也是情場殺手，隨時要有備胎觀念」。（編輯：郭佩蓉）



