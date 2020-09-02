「玉米濃湯vs酸辣湯」誰跟鍋貼最搭？網曝1搭配：很銷魂

用餐時間有不少台灣人會選擇買餃類來當作一餐，不論是水餃、鍋貼或蒸餃，既能夠控制份量，又有多種豐富口味可選，更能搭配店家的湯品大快朵頤，不少老饕就會十分講究要如何選擇搭配，而就有網友提問表示，台灣多數店面提供的「玉米濃湯」及「酸辣湯」，要怎麼選才是饕客們的最愛，問題引起網友討論。

原PO在《PTT》女孩板發文表示，自己觀察到台灣大部分的店家和顧客都有個小習慣，就是吃蒸餃或鍋貼類的餐點通常都會點份湯品，而這些餐廳所提供的湯品也幾乎都會有玉米濃湯或酸辣湯兩種能帶來飽足感的品項，原PO就提到「我小時候習慣點玉米濃湯，長大後反而改點酸辣湯」，因此好奇大家是「玉米濃湯派」還是「酸辣湯派」？

▲原PO好奇吃鍋貼蒸餃選玉米濃湯還是酸辣湯才是「懂吃」。（圖／翻攝自《PTT》）

這篇文章曝光後，立刻引起不少網友加入「湯品大戰」，紛紛替自己喜愛的品項站台，有網友就秒選酸辣湯，力推「有料比較多的錯覺」、「口味比較豐富」、「好喝的酸辣湯真的很神」，而支持酸辣湯的老饕就提供一種吃法，「買酸辣湯然後把鍋貼丟進去，變酸辣湯鍋貼」，不少網友看了也紛紛筆記直呼「下班試看看」。

不過另一派的「玉米濃湯粉絲」也不甘示弱，認為點酸辣湯容易踩雷「只有玉米濃湯這個選項」、「玉米濃湯才是最穩的」，同時也分享一款神級吃法「我喜歡玉米濃湯+烏醋」，用這種方式搭配鍋貼、蒸餃的民眾也都熱情表示「第一次吃真的嚇到，超好吃」、「吃飽口味又不輸酸辣湯」、「根本發現新大陸」。

此外，也有獨立超然於兩派鬥爭的老饕就表示兩種都不錯「我全都要！」、「小孩才做選擇」、「我都輪流喝」，更有人秒推「懂吃的都喝豆漿」、「清湯也很優」。綜合網友意見，不論是選擇哪派的湯品都各有支持者。不論如何，除了美味之外，更要注重健康，才是能夠長久品嘗美食的不二法門。（編輯：楊智傑）