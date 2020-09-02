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史上最高！泰晤士世界大學2021排名出爐　台大名列97

編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-09-02 21:11:38

▲台灣大學今年躋身全球百大名校行列，排名97，全台共有38校獲入選，較去年36校再增加2校。（圖／NOWnews資料庫）
▲台灣大學今年躋身全球百大名校行列，排名97，全台共有38校獲入選，較去年36校再增加2校。（圖／NOWnews資料庫）
英國泰晤士高等教育特刊（THE）於台灣時間2日傍晚公布最新2021世界大學排行，台灣大學今年躋身全球百大名校行列，排名97，全台共有38校獲入選，較去年36校再增加2校。冠軍則為已連續5年第一的英國牛津大學，亞軍及季軍分別為美國史丹佛大學、美國哈佛大學。

被形容為全球具影響力的大學排行《英國泰晤士世界大學排名》2021年結果今晚揭曉，今年冠軍為已連續5年蟬聯第一的英國牛津大學，美國史丹福大學則上升2位成為亞軍，美國哈佛大學則上升4位成第3名，而美國加州理工學院和麻省理工學院則分別排4及5位。

至於台灣大學則創下史上最高名次，今年躍進升至97名，這也是首次擠身全球百大行列。另外國內入榜學校還有台北醫藥大學（301至350）、清華大學（351到400）、中國醫藥大學（401到500）、陽明大學（401到500）、成功大學（501到600）、交通大學（501到600）、台灣科技大學（501到600）、台灣師範大學（601到800）、亞洲大學（801到1000）、長庚大學（801到1000）、輔仁大學（801到1000）、高雄醫學大學（801到1000）、中央大學（801到1000）、政治大學（801到1000）、東華大學（801到1000）、中山大學（801到1000）、台北科技大學（801到1000）等共38校入榜，較去年36校還多。

▲台灣大學較去年120名上升23個名次，今年首度進入百大，名列97。（翻攝自THE
▲台灣大學較去年120名上升23個名次，今年首度進入百大，名列97。（翻攝自THE world-university-rankings2021官網）
 

在亞洲部分，北京清華大學上升3位排名20位，更是首間亞洲大學擠身20名內；北京大學及新加坡國立大學則分別以第23及25位，成為亞洲第二及第三位。

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