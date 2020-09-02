史上最高！泰晤士世界大學2021排名出爐　台大名列97

被形容為全球具影響力的大學排行《英國泰晤士世界大學排名》2021年結果今晚揭曉，今年冠軍為已連續5年蟬聯第一的英國牛津大學，美國史丹福大學則上升2位成為亞軍，美國哈佛大學則上升4位成第3名，而美國加州理工學院和麻省理工學院則分別排4及5位。
至於台灣大學則創下史上最高名次，今年躍進升至97名，這也是首次擠身全球百大行列。另外國內入榜學校還有台北醫藥大學（301至350）、清華大學（351到400）、中國醫藥大學（401到500）、陽明大學（401到500）、成功大學（501到600）、交通大學（501到600）、台灣科技大學（501到600）、台灣師範大學（601到800）、亞洲大學（801到1000）、長庚大學（801到1000）、輔仁大學（801到1000）、高雄醫學大學（801到1000）、中央大學（801到1000）、政治大學（801到1000）、東華大學（801到1000）、中山大學（801到1000）、台北科技大學（801到1000）等共38校入榜，較去年36校還多。
在亞洲部分，北京清華大學上升3位排名20位，更是首間亞洲大學擠身20名內；北京大學及新加坡國立大學則分別以第23及25位，成為亞洲第二及第三位。
英國泰晤士世界大學排名 世界大學 百大 台大 英國牛津大學