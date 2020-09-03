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戰場遠離，Ford Mondeo 珍藏型戰力仍在

2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-09-03 10:25:01

▲ 戰場遠離，Ford Mondeo 珍藏型戰力仍在
▲ 戰場遠離，Ford Mondeo 珍藏型戰力仍在
從第一滴血到最後一滴血，Sylvester Stallone 演活了離開越戰後的美國綠軍綠扁帽退役士兵 Rambo，那戰場不在，身手仍矯健的螢幕中印象，深植人心。Ford Mondeo 亦同，雖然當前早已不是中大型房車的時代，但優異的產品實力，風采不減。

Ford Mondeo 珍藏型售價 119.9萬，當前提供舊換新現金價 109.9 萬優惠，限量 75 台。
Ford Mondeo 珍藏型售價 119.9萬，當前提供舊換新現金價 109.9 萬優惠，限量 75 台。
早已不是當時兵家必爭之地的中大型房車市場，市場龍頭 Toyota Camry 也早已改採進口之姿，以較低能量維持市場運作，但不可諱言的，包含新世代 Camry 在內，以及市場新鮮人 Nissan Altima，都有著面面俱到的優異表現，就算相較年齡較大的 Ford Mondeo，此次再次試駕體驗，那兼具豪華舒適與駕馭樂趣的表現，仍像極了可一夫當關萬夫莫敵的 Rambo 一樣，若戰場再臨，仍可奮勇殺敵，以一擋百。

Ford Dynamic LED 智慧頭燈，搭載 AFS 頭燈主動式轉向照明輔助系統，並整合 AHB 自動遠光燈、光感應自動啟閉頭燈、LED 日行燈及 LED 序列式方向指示燈。
Ford Dynamic LED 智慧頭燈，搭載 AFS 頭燈主動式轉向照明輔助系統，並整合 AHB 自動遠光燈、光感應自動啟閉頭燈、LED 日行燈及 LED 序列式方向指示燈。
標配 18 吋多輻放射式輪圈。
標配 18 吋多輻放射式輪圈。
悄悄的於 Ford 官網中下架的此世代 Mondeo 房車，僅剩下五門旅行車提供小眾的旅行車愛好家，以最後「珍藏型」身份提供市場選擇的 Mondeo 房車，大家早已熟悉的外型就先無需再提，入座之後透過方向盤與座椅陳設的安排，對於駕駛樂趣的尊重毫不掩飾，若找到對了路況盡情踩踏油門，這 2.0 升渦輪增壓汽油引擎的表現還是可以讓人微笑點頭，就算外觀沒有過多的性能裝扮，那骨子裡的性能基因，就是展現 Ford 對於動態身手始終不妥協的造車邏輯。

搭載 2.0L EcoBoost®240 高效渦輪汽油引擎，可輸出 240ps/5300rpm 最大馬力與 35.2kgm/2300~4900rpm 峰值扭力。
搭載 2.0L EcoBoost®240 高效渦輪汽油引擎，可輸出 240ps/5300rpm 最大馬力與 35.2kgm/2300~4900rpm 峰值扭力。
動力銜接 SelectShift 六速手自排。
動力銜接 SelectShift 六速手自排。
對於一輛強調舒適豪華的中大型房車用駕馭樂趣最為第一溝通重點，確實有點本末倒置，但這也剛好就是 Mondeo 當時與對手拉出差距的關鍵，但在對手性能戰力提升，Mondeo 現在還可以拿來說嘴的，莫過於就是駕駛對於駕馭過程的參與度，仍可以清楚明瞭的感受到不同轉速的表情、路面狀況對於四只車輪的反饋，還可透過 CCD 可變式阻尼懸吊系統的切換，在舒適、標準、運動三模式中選擇，唯一可惜的是，感受差異不大而已。

配備 CCD 可變式阻尼懸吊系統的切換，具備舒適、標準、運動三模式，但實際感受差異不大。
配備 CCD 可變式阻尼懸吊系統的切換，具備舒適、標準、運動三模式，但實際感受差異不大。
飽滿的加速力道，仍是駕馭 Mondeo 最迷人的事情之一。
飽滿的加速力道，仍是駕馭 Mondeo 最迷人的事情之一。
紮實的底盤表現與清楚的路況回饋，讓駕駛過程仍充滿樂趣。
紮實的底盤表現與清楚的路況回饋，讓駕駛過程仍充滿樂趣。
寬敞的空間無庸置疑，當前車壇所強調的液晶儀表、中控台大型觸控螢幕，還有聰明的影音整合系統，此輛 Mondeo 珍藏型也都有不讓人失望的高分表現，再加上 Sony 音響與 9 支揚聲器的影音規格，除了整體鋪陳較為傳統樸實以外，其實也沒啥可以挑惕。

寬敞的車室空間與夠水準的質感鋪陳，讓 Mondeo 珍藏型仍具競爭力
寬敞的車室空間與夠水準的質感鋪陳，讓 Mondeo 珍藏型仍具競爭力
配備 10.1 吋全彩液晶儀錶板。
配備 10.1 吋全彩液晶儀錶板。
搭載 SYNC 3 娛樂通訊整合系統與 8 吋 LCD 彩色觸控螢幕，支援 Apple CarPlay 與 Android Auto 系統；同時搭載 Sony 環繞音響系統與 9 具揚聲器組合。
搭載 SYNC 3 娛樂通訊整合系統與 8 吋 LCD 彩色觸控螢幕，支援 Apple CarPlay 與 Android Auto 系統；同時搭載 Sony 環繞音響系統與 9 具揚聲器組合。
配備皮質座椅（附加熱功能）及駕駛座十向電動調整（附三組記憶功能）。
配備皮質座椅（附加熱功能）及駕駛座十向電動調整（附三組記憶功能）。
2850mm 軸距長度提供寬敞的後座乘坐空間。
2850mm 軸距長度提供寬敞的後座乘坐空間。
就算拿最新的 ADAS 安全系統來審視，此輛 Mondeo 珍藏型也同樣搭載有效助長新世代 Focus 與 Kuga 銷售表現的Ford Co-Pilot360™ Technology 全方位智駕領航科技，熟悉的 ACC 主動式定速巡航系統、PCA  前向碰撞預警系統、LDW  車道偏移警示系統、LKA  車道偏移輔助系統與  BLIS®  視覺盲點偵測系統，更導入與 TSR 道路標誌識別輔助系統功能一應俱全，再搭配 氣囊與高剛性車體，仍是安全優等生。

Ford Co-Pilot360™ Technology 全方位智駕領航科技仍是標準配備。
Ford Co-Pilot360™ Technology 全方位智駕領航科技仍是標準配備。
如同開場所述，Mondeo 珍藏型身手依舊，只是市場不在，且外型更沒有如 Rambo 在第五集續集中般的老態龍鍾，若你是那少數不受休旅車魅力所波及的中大型房車愛好者，這時進場撿便宜，不僅可讓你省下不少荷包內銀子，還可以撿到一把好槍。

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