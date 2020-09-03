▲ 戰場遠離，Ford Mondeo 珍藏型戰力仍在

早已不是當時兵家必爭之地的中大型房車市場，市場龍頭 Toyota Camry 也早已改採進口之姿，以較低能量維持市場運作，但不可諱言的，包含新世代 Camry 在內，以及市場新鮮人 Nissan Altima，都有著面面俱到的優異表現，就算相較年齡較大的 Ford Mondeo，此次再次試駕體驗，那兼具豪華舒適與駕馭樂趣的表現，仍像極了可一夫當關萬夫莫敵的 Rambo 一樣，若戰場再臨，仍可奮勇殺敵，以一擋百。
悄悄的於 Ford 官網中下架的此世代 Mondeo 房車，僅剩下五門旅行車提供小眾的旅行車愛好家，以最後「珍藏型」身份提供市場選擇的 Mondeo 房車，大家早已熟悉的外型就先無需再提，入座之後透過方向盤與座椅陳設的安排，對於駕駛樂趣的尊重毫不掩飾，若找到對了路況盡情踩踏油門，這 2.0 升渦輪增壓汽油引擎的表現還是可以讓人微笑點頭，就算外觀沒有過多的性能裝扮，那骨子裡的性能基因，就是展現 Ford 對於動態身手始終不妥協的造車邏輯。
對於一輛強調舒適豪華的中大型房車用駕馭樂趣最為第一溝通重點，確實有點本末倒置，但這也剛好就是 Mondeo 當時與對手拉出差距的關鍵，但在對手性能戰力提升，Mondeo 現在還可以拿來說嘴的，莫過於就是駕駛對於駕馭過程的參與度，仍可以清楚明瞭的感受到不同轉速的表情、路面狀況對於四只車輪的反饋，還可透過 CCD 可變式阻尼懸吊系統的切換，在舒適、標準、運動三模式中選擇，唯一可惜的是，感受差異不大而已。
寬敞的空間無庸置疑，當前車壇所強調的液晶儀表、中控台大型觸控螢幕，還有聰明的影音整合系統，此輛 Mondeo 珍藏型也都有不讓人失望的高分表現，再加上 Sony 音響與 9 支揚聲器的影音規格，除了整體鋪陳較為傳統樸實以外，其實也沒啥可以挑惕。
就算拿最新的 ADAS 安全系統來審視，此輛 Mondeo 珍藏型也同樣搭載有效助長新世代 Focus 與 Kuga 銷售表現的Ford Co-Pilot360™ Technology 全方位智駕領航科技，熟悉的 ACC 主動式定速巡航系統、PCA 前向碰撞預警系統、LDW 車道偏移警示系統、LKA 車道偏移輔助系統與 BLIS® 視覺盲點偵測系統，更導入與 TSR 道路標誌識別輔助系統功能一應俱全，再搭配 7 氣囊與高剛性車體，仍是安全優等生。
如同開場所述，Mondeo 珍藏型身手依舊，只是市場不在，且外型更沒有如 Rambo 在第五集續集中般的老態龍鍾，若你是那少數不受休旅車魅力所波及的中大型房車愛好者，這時進場撿便宜，不僅可讓你省下不少荷包內銀子，還可以撿到一把好槍。