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影／年輕衝動開槍服刑七年！他重新投入工作擺脫流浪生活

影像中心/綜合報導
calendar_today2020-09-03 19:06:24

▲YouTube頻道「SALU」找了五位街友，要幫助他們媒合工作，希望藉此改變他們的人生。（圖／SALU　授權）
▲YouTube頻道「SALU」找了五位街友，要幫助他們媒合工作，希望藉此改變他們的人生。（圖／SALU　授權）
對於街友的印象，不外乎被貼上「骯髒」、「無業」、「具有攻擊性」的標籤，但其實他們就跟一般人一樣，只是一些原因流落街頭。這次YouTube頻道「SALU」找了五位街友，要幫助他們媒合工作，希望藉此改變他們的人生。

YouTube頻道「SALU」是由五位年輕人所組成，平時在頻道上分享他們的冒險故事，特別是關心弱勢族群。他們身體力行，流浪街頭七天、體驗視障者生活、坐輪椅環雙塔，透過影片紀錄的方式，分享給更多的人關心弱勢議題。

▲在SALU團隊的協助下，阿斌重新申辦失去已久的身分證。（圖／SALU　）
▲在SALU團隊的協助下，阿斌重新申辦失去已久的身分證。（圖／SALU　授權）
「街友公寓」是他們最新的企劃，SALU到台中火車站與五位街友做接觸，要帶著街友入住他們所打造的公寓「傻子公寓」，並幫街友們媒合工作。其中一位街友「阿斌」與老婆「小真」，兩夫妻一同入住SALU的「傻子公寓」，阿斌透露，年輕時為了討債，一言不合衝動開了三槍，最終判刑七年，出獄後被姊夫趕出家門，而流落街頭。

▲阿斌來到一間背包客棧工作，並能細心、認真的做好每一件是。（圖／SALU　授權）
▲阿斌來到一間背包客棧工作，細心、認真做好每一件事。（圖／SALU　授權）
在SALU團隊的協助下，阿斌重新辦了一張身分證，並為他媒合工作。SALU團員「016」問阿斌：「拿到身份證最想做什麼？」他回答：「趕快去找一份能加入勞健保的工作，因為老婆身體不好，沒有給老婆一個安穩地方，想趕快找到一份工作來做。」

阿斌來到一間背包客棧工作，他漸漸在工作中找到自信，能將房務工作、清潔工作做得很好，並通過工作最後的測驗。透過與背包客棧的員工訪談，可以感受到阿斌認真想改變的決心，他們也期望阿斌，在未來也能闖出自己的一片天。

▲（圖／SALU　授權）
▲背包客棧的員工都對阿斌改觀，並祝福他有個美好未來。（圖／SALU　授權）
影片PO出後，感動許多網友，在下方留言說：「阿斌的眼神充滿自信欸，整個煥然一新。」、「太喜歡這系列了啦，我又爆哭了！真的是超感動。」、「我相信他一定能在屬於自己的領域上發揮所長。」（影音編輯：劉俊佑）

 

關鍵字

街友 開三槍 流浪 台中火車站 弱勢族群 SALU

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