電玩界盛事啟動倒數　女神、才女、巨魔攜手激盪新火花！

▲「電競女神」解婕翎兩次擔任活動主持，夏季版更與老戰友六嘆搭檔，表示心情相比上次舒緩許多。（圖／公關圖）

▲「電競才女」阿樂首次接手活動主持棒，希望大家當天玩得盡興，更要抱走自己也超想要的大獎。（圖／公關圖）

而9月5日（20:00-22:00）的活動，由同樣六嘆與眾所矚目的知名遊戲實況主阿樂（林妤臻）接棒，其中阿樂除了擅長電玩為主的內容，近來多元發展音樂類型、玩具開箱等類型的節目，是目前少數才貌雙全的多元YouTuber。被訪問到首次主持橘子線上嘉年華的心情，她表示除了期待能與六嘆搭檔之外，對於活動中《楓之谷》的環節，就會想起小時候莫名幻想網公網婆這種關係的時光。





阿樂對《楓之谷》情有獨鍾可不是一兩天的事情，她說「小時候一個禮拜只能玩一小時的電腦，我就是選擇玩楓之谷！ 但那時候網路很慢，有時一更新就沒辦法玩了，我還會難過到哭出來！而且小時候不知道為什麼莫名的幻想著網公網婆這種關係，但因為我上線時間太少，也沒辦法成真！」





「橘子線上嘉年華-夏日版」開跑前，阿樂替粉絲、玩家們先行挖掘活動獎單，包括「大額虛寶」、「一元搶標活動」、「beanfun! 8,888元零用金」等共百萬大獎，自己驚呼說道「這次有很多好禮要送給大家!所以我的準備就是想盡辦法讓大家可以拿到這些好禮， 讓每個人都可以看得盡興，玩得開心!」



▲「橘子線上嘉年華-夏日版」邀全民共同見證。（圖／遊戲橘子提供）

兩位女神級主持都迫不及待想要馬上揭開活動序幕，玩家們準備好了嗎？橘子集團為了回饋玩家，今年 2 月首次自行製播以跨平台同步直播的形式與玩家們互動，共創造 25.4 萬次觀看、數萬留言，讓玩家不用人擠人也能在線看節目、玩遊戲、開箱玩具與不定時搶好康，用更輕鬆簡單的方式享受電玩展嘉年華氛圍。再度舉辦的「橘子線上嘉年華-夏日版」，首日9月4日（20:00-22:00）主持將由玩家們非常熟悉的搭檔電玩巨魔六嘆與電競女神解婕翎攜手；次日 9月5（20:00-22:00）同樣由六嘆與首次接手主持的電競才女阿樂搭檔，並邀請超過20名電玩實況主、正妹直播主及明星藝人同場PK《天堂M》、《新楓之谷》與《跑跑卡丁車》。除精彩節目內容，分享活動即有機會獲得高額GASH點數、直播現場再抽最高beanfun! 8,888元零用金等豐富大禮，替所有玩家精彩每一刻。





