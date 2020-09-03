▲ 新世代 Rolls-Royce Ghost 正式登場，台灣 11 月發表

Architecture of Luxury 全鋁合金奢華架構打造全新輕量化 Ghost
不同於現今汽車集團化後的大規模底盤資源共享，勞斯萊斯不再使用母集團的底盤科技而是為品牌量身打造專屬車輛平台。為此，勞斯萊斯專屬的鋁制車身架構應時而生。這一勞斯萊斯專屬的車身架構已先後使用在勞斯萊斯旗艦車型 Phantom 及顛覆傳統的 SUV 車型 Cullinan 兩款產品上。勞斯萊斯專屬全鋁車身架構具有靈活性高、擴展性強等特性，滿足全新 Ghost 對美學設計感與機械獨特性的雙重需求。
勞斯萊斯鋁制車身架構有四個定點支撐對應車身四角。鋁制隔板、車底板、橫樑和門檻板位置均可調整，進而實現駕駛體驗與乘坐感受的頂尖平衡。兩組懸架總成均置於車輛前部，而 6.75 升 V12 發動機置於前軸後方，全新 Ghost 得以實現 50 比 50 的最重量分配。
與第一代 Ghost 相比，全新 Ghost 車身長度增加 91 毫米，達到 5,558 毫米。其車身寬度增加 50 毫米，達到 1,998 毫米。更為顯著的是全新 Ghost 的車身隔板及車底板均採用雙層結構，該架構設計不僅搭載全時四輪驅動系統、四輪轉向系統和全新設計的底盤懸架系統，更將勞斯萊斯標誌性的魔毯般駕乘體驗進一步昇華。不僅如此，全新 Ghost 無需在車輛重心上進行妥協，超低的車身重心確保了轉彎時卓越的動力感受。
全新 Ghost 的車身由四位工匠同步焊接，一氣呵成。配以 100％ 全鋁鐳射焊接門，全新 Ghost 車身更輕盈卻更堅固，其硬度可達 40,000Nm/deg。此外，全新 Ghost 車身採用的鋁制材料相較於鋼材具有更為卓越的聲阻表現，近一步提升車內靜謐性。
6.75 升雙渦輪增壓 V12 引擎
從 Ghost 客戶的回饋中，勞斯萊斯洞察到 Ghost 車主對適時扭矩分配和靜謐駕駛體驗的追求。為此，勞斯萊斯傾心締造了 6.75 升雙渦輪增壓 V12 汽油引擎，動力總成高達 563 馬力/420 千瓦的最大功率及 850 牛頓米的最大扭矩。為實現車內靜謐性的極致精進，全新 Ghost 進氣系統採用更寬大的進氣口，以降低發動機雜訊。
獨樹一格的魔毯般駕馭體驗
勞斯萊斯標誌性的魔毯般的駕乘體驗在全新 Ghost 上得到了進一步昇華。勞斯萊斯工程專家們將全新 Ghost 的底盤懸架系統重新設計，平面懸架系統由此誕生。平面懸架系統因呈水平狀的幾何平面而得名，該系統的研發及測試週期歷經十載，最終成就全新 Ghost 暢享前所未有的陸地飛行感。全新 Ghost 的平面懸架系統由三個不同部分構成。第一個構成部分是上叉臂減震器單元，其安裝在前懸架總成上方，採用先進物理工程技術和精密的動態掃描技術，為全新 Ghost 帶來更穩定輕巧的駕乘體驗。第二個構成部分是駕駛監測輔助系統。該系統通過攝像頭監測行駛前方的道路資訊，進而針對前方路面上可能出現的變化，對車輛的懸架系統進行相應備置。第三項技術是衛星輔助變速器，同樣旨在讓全新 Ghost 能夠預判行駛前方可能出現的複雜路面。集三項領先車輛技術於一身的全新 Ghost，可對複雜路面進行沉著預判。
全新 Ghost 的上橫臂避震器技術歷經五年路試而成。勞斯萊斯底盤工程專家們為全新 Ghost 傾力打造了上橫臂避震器，使得無級電控減震器和自我調整高容積空氣減震支柱組件得以進一步優化。此前，這項技術從未搭載於量產車型。
全新 Ghost 的底盤系統軟體通過對車輛資訊系統的管理，確保全新 Ghost 可主動適應路況變化。該軟體系統包含兩項關鍵技術：第一項技術是勞斯萊斯駕駛監測輔助系統。該系統由安裝在擋風玻璃上的立體圖像捕捉系統組成，可監測行駛前方路面情況。即使是在 100 公里/小時的高速行駛狀態下也能主動調整懸架。第二項技術則是勞斯萊斯衛星輔助變速器系統。該系統可根據 GPS 資料預判前方將會出現的轉彎路段，並為此預選最佳的變速檔位。
全新電動「開、關」門的馬車式對開車門
自源於英國古德伍德的第一輛 Phantom 誕生以來，一鍵自動關閉車門功能就是勞斯萊斯不變的配置。只需稍動手指，按下儀表板或後門 C 柱上的自動關閉車門按鈕，就可輕鬆實現自動關門。如今，該標誌性技術進一步昇華，客戶在全新 Ghost 上更可享受電動「輔助」開門。
當客戶從車內打開車門時，首先，拉動內側車門把手，在確認無潛在危險後，將把手自動復位，再拉動把手並握住，車門將以電動輔助打開。當車門開啟至客戶滿意的下車通過範疇時，僅需鬆開把手，車門自動開啟便隨之暫停。
當用戶下車後，只需按下車門外把手上的按鈕，即可實現全自動關門。如選擇手動關門，車門電動輔助將關閉。為全新 Ghost 開關門設計配備的車載縱向和橫向感測器，輔以安裝在每個車門上的重力感測器，確保無論道路狀況坡起與否，自動開閉車門的速度都保持不變。
微環境淨化系統
首次搭載於全新 Ghost 的微環境淨化系統（MEPS）可創造無與倫比的車內微環境。勞斯萊斯產品均精心搭載先進的空氣過濾設備。在全新 Ghost 上，這項技術得到了進一步的提升，整套硬體與軟體系統都進行了全面的升級。全新 Ghost 搭載高靈敏度雜質檢測感測器（Impurity Detection Sensors）用於檢測車內的空氣品質。如果探測到車內空氣污染物超標，系統則自動以再迴圈模式吸入外部的新鮮空氣。該模式將外部空氣輸送至篩檢程式中進行淨化後再輸入到車內。該篩檢程式僅在兩分鐘之內就能夠清除掉勞斯萊斯車內微環境中絕大部分的細微顆粒物。
全新 Ghost 為搭載最先進技術的勞斯萊斯車型
全新 Ghost 堪稱融貫勞斯萊斯汽車技術巔峰的結晶之作，其將各類先進配置集於一身。全新 Ghost 的 LED 及鐳射頭燈照明範圍超 600 米，視野輔助系統（Vision assist）可全天候預警行駛前方可能穿過的行人及野生動物。預警輔助系統、全方位可視及全景俯視的四攝像頭全景監控系統、主動巡航控制系統、碰撞警報、交叉路口預警、車道偏離與變道預警、先進的高解析度抬頭顯示器、Wi-Fi 熱點、自動泊車、最新一代導航和娛樂系統等不勝枚舉的頂尖配置皆匯於全新 Ghost 之中。
勞斯萊斯專屬 Bespoke 音響系統
全新 Ghost 將共鳴箱融貫汽車車身之中。該共鳴箱的體積與形狀根據 Bespoke 高級定制音響揚聲器迴響頻率效果量身打造，將這款全新的勞斯萊斯傑作精心打造成為可實現重低音的頂級聲場。強勁擴音器控制 18 個聲道（每個揚聲器配備一個聲道），提供 1,300W 的優質音訊輸出，並通過尖端科技、高精密度鎂瓷複合錐形揚聲器捕捉旋律的變奏。對於全新 Ghost Bespoke 高級定制音響，功放揚聲器將與傳統的錐形揚聲器搭配使用。這些音響設備與全新 Ghost 車內共同融為一個車內音樂廳。
全新 Ghost 車內搭載兩個自我調整功能麥克風，用於即時監測音訊的過度銳化與降噪，並在可能不盡如意的聲音觸抵擴音器之前，及時調整其響度以抵消噪響。
勞斯萊斯全新 Ghost 詮釋至簡的車體設計
基於勞斯萊斯專屬鋁制架構，設計團隊將全新 Ghost 車寬增加了 50 毫米。在全新 Ghost 研發階段，早期設計的原型車視覺亮度過高，從拋光立柱反射的光線過於醒目。勞斯萊斯工程團隊將金屬格柵條的背面進行塗刷，以減少反射光，使映射的光線更加柔和。
全新 Ghost 其採用的鋁制車身架構以手工焊接，令全新 Ghost 主體結構其中無任何閉合線。勞斯萊斯也首次去掉「歡慶女神」底座環繞的鑲板線。
保留勞斯萊斯經典元素的全新內裝設計
全新 Ghost 內飾套件共採用 20 組半張皮革，每張皮革均通過了行業內最嚴格的質檢，確保所用的 338 塊皮革，無論是否位於車內顯眼位置，均滿足最優品質。此外，全新 Ghost 沒有採用雜亂繁複的縫製方式，而是選擇了疏闊的加長直線縫製工藝。
全新 Ghost 木質內飾裝飾採用開孔飾面，敢於展示木材原貌。勞斯萊斯為全新 Ghost 專門設計了兩種新型飾面。第一種是開孔型鑲板木料 - 黑曜石（Obsidian Ayous）。第二種是黑琥珀（Dark Amber）該飾面是在深色木材上加入細微鋁顆粒紋理。與皮革飾面一樣，全新 Ghost 的儀錶面板木材也是片成單板長薄片，其中有冷光金屬的通風孔。微環境淨化系統（MEPS）過濾後的空氣正是通過這些通風孔進入車內。
勞斯萊斯全新 Ghost 搭載星光儀表飾板
勞斯萊斯 Bespoke 高級定制部門設計師、工程師、和工匠們為全新 Ghost 締造了專屬的星光儀表飾板：這一世界首創的 Bespoke 高級定制設計與勞斯萊斯的星光頂篷巧妙呼應。勞斯萊斯的星光頂篷設計早已與「歡慶女神」、「希臘神廟進氣格柵」、「雙 R」標誌共同成為勞斯萊斯汽車標誌性設計。
星光儀表飾板設計歷時兩年，耗時超過 10,000 小時。這件優雅耀目的星光儀表飾板四周由 850 多顆星星環繞。當車內燈光未開啟時，位於副駕駛前方的星光儀表飾板則處於完全隱蔽的狀態。勞斯萊斯 Bespoke 高級定制部門並未採用簡單常規的螢幕技術，而是研發出純粹奢華的創新技術以實現這款獨特的星光儀表飾板設計。星光儀表飾板的發光效果源自 152 支 LED 燈源，每個 LED 燈的顏色都與車內時鐘及儀錶盤完美契合。為使「Ghost」字標發光效果均衡且柔和至極，全新 Ghost 採用了厚度為 2 毫米的光導，其表面有 90,000 餘個鐳射蝕刻點。該光導不僅可以將散發的光線均勻分佈，還能產生閃爍效果，星光儀表飾板的光點與星光頂篷的閃爍星光互相呼應。
全新 Ghost 精密的工程設計確保星光儀表飾板在未被點亮時處於完全隱藏的狀態。為此，全新 Ghost 使用了三層複合材料。第一層是鋼琴黑（Piano Black）底板。經過鐳射蝕刻，能讓光線穿透「Ghost」字標和星雲圖。第二層則應用深色漆。在儀錶面板未被點亮的狀態下便於將圖案完美隱藏。第三層為手工拋光前噴制的一層厚度為 0.5 毫米的淡色高光密封漆，確保該儀錶面板與車內其他高光裝飾效果相得益彰。