▲ 中華汽車 Zinger Pick Up 上下貨更便利，雙車型 61.9 萬起

全新 Zinger Pick Up 迎合皮卡風潮，採用一體式鈑金貨台設計，搭配日行燈、以及全新輪弧造型設計與 17 吋戰斧鋁合金輪圈，並提供專屬「青松綠」新車色。Zinger Pick Up 貨台最大可承重 710 公斤以及下開式尾門承重可達 200 公斤，加上貨台離地高度僅 749mm；下開式尾門則具備省力結構，僅需 6 公斤的操作力。





Zinger Pick Up 搭配可前後 22 公分滑動與六段式可傾斜調整的座椅；另外中控台則整合多功能資訊顯示幕，胎壓數據、時速與水溫、油量等行車資訊隨時監控掌握，並搭載藍芽音響主機、前座 USB、倒車雷達等便利配備；外加定速巡航系統。



Zinger Pick Up 下開式尾門。

SCC 智慧防護系統





全新 Zinger Pick Up 搭載中華商旅獨創 SCC（Safety Control Center）智慧防護系統，搭載 ASC 車身動態穩定系統與 TCL 巡跡防滑控制系統、HAS 陡坡起步輔助系統、ARP 主動式防止傾覆系統、RAB 預警煞車系統、BOS 煞車優先系統、ABS 防鎖定煞車系統、EBD 電子煞車力分配系統、BAS 煞車力輔助系統、ESS 緊急煞車警示系統、前座雙 SRS 安全氣囊、耀目日行燈、TPMS 胎壓偵測等 13 項安全功能。



Zinger Pick Up 中控台整合多功能資訊顯示幕。

Zinger 雙車系到位





Zinger 自 2005 年上市以來，累積銷售近 80,000 台，除既有 5 門廂式客貨車車款，2020 年再導入 Zinger Pick Up 車系，即日起將以 Van、Pick up 雙車系，提供商用車車主多樣選擇。而在動力系統部分，採用 4G69 2.4 直列 4 缸汽油引擎、5 速自排設定，最大馬力 136 hp/5,250rpm，最大扭力 21kg-m/2,300rpm。



Zinger 雙車系到位，提供商用車主多樣選擇。

Zinger Pick Up 上市有禮限期加碼送





全新 Zinger Pick Up 提供 61.9 萬精采型、65.9 萬晶鑽型等 2 種車型選擇，加上政府舊換新優惠只需要 56.9 萬起。9/5 起賞車填問卷抽 7-11 禮券、試乘送精緻限量 Ｑ 版迴力車，9/30 前領牌者再送匠心貨斗飾框（價值 10,000元）。





Zinger 雙車系含政府舊換新價：



