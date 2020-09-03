▲ 中華汽車 Zinger Pick Up 上下貨更便利，雙車型 61.9 萬起

全新 Zinger Pick Up 迎合皮卡風潮，採用一體式鈑金貨台設計，搭配日行燈、以及全新輪弧造型設計與 17 吋戰斧鋁合金輪圈，並提供專屬「青松綠」新車色。Zinger Pick Up 貨台最大可承重 710 公斤以及下開式尾門承重可達 200 公斤，加上貨台離地高度僅 749mm；下開式尾門則具備省力結構，僅需 6 公斤的操作力。
Zinger Pick Up 搭配可前後 22 公分滑動與六段式可傾斜調整的座椅；另外中控台則整合多功能資訊顯示幕，胎壓數據、時速與水溫、油量等行車資訊隨時監控掌握，並搭載藍芽音響主機、前座 USB、倒車雷達等便利配備；外加定速巡航系統。
SCC 智慧防護系統
全新 Zinger Pick Up 搭載中華商旅獨創 SCC（Safety Control Center）智慧防護系統，搭載 ASC 車身動態穩定系統與 TCL 巡跡防滑控制系統、HAS 陡坡起步輔助系統、ARP 主動式防止傾覆系統、RAB 預警煞車系統、BOS 煞車優先系統、ABS 防鎖定煞車系統、EBD 電子煞車力分配系統、BAS 煞車力輔助系統、ESS 緊急煞車警示系統、前座雙 SRS 安全氣囊、耀目日行燈、TPMS 胎壓偵測等 13 項安全功能。
Zinger 雙車系到位
Zinger 自 2005 年上市以來，累積銷售近 80,000 台，除既有 5 門廂式客貨車車款，2020 年再導入 Zinger Pick Up 車系，即日起將以 Van、Pick up 雙車系，提供商用車車主多樣選擇。而在動力系統部分，採用 4G69 2.4 直列 4 缸汽油引擎、5 速自排設定，最大馬力 136 hp/5,250rpm，最大扭力 21kg-m/2,300rpm。
Zinger Pick Up 上市有禮限期加碼送
全新 Zinger Pick Up 提供 61.9 萬精采型、65.9 萬晶鑽型等 2 種車型選擇，加上政府舊換新優惠只需要 56.9 萬起。9/5 起賞車填問卷抽 7-11 禮券、試乘送精緻限量 Ｑ 版迴力車，9/30 前領牌者再送匠心貨斗飾框（價值 10,000元）。
Zinger 雙車系含政府舊換新價：
PICK UP
VAN
精采型
晶鑽型
標緻型
豪華型
精緻型
旗艦型
56.9萬
60.9萬
59.9萬
61.6萬
63.9萬
71.9萬