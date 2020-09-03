NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

本田發表小改款CR-V　入門車款壓至百萬以內

記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-09-03 18:08:33

▲台灣本田新任總經理豐田誠主持發表小改款Honda CR-V。（圖／台灣本田提供）
▲台灣本田新任總經理豐田誠主持發表小改款Honda CR-V。（圖／台灣本田提供）
台灣本田今（3）日發表小改款Honda CR-V，除在外觀設計、內裝配備進行精進外，更重新調整車系編成，將入門車款的售價壓在新台幣百萬元以內，直接向同級競爭對手Ford Kuga及Toyota RAV4叫陣的意味十分濃厚。

在外觀的造型上，小改款的第五代Honda CR-V換上了泰國版的車頭設計，前霧燈改為 5 顆 LED 構成的燈條，並導入序列式方向燈。至於在內裝的配備方面，也提供了更多實用性的配備，包括無線充電座、副駕駛座四向電動座椅調整、感應式電動尾門、PSS駐車雷達系統等。

在動力性能方面，延續前代車型搭載了1.5L VTEC Turbo直噴渦輪增壓引擎，可發揮193ps最大馬力與24.8kgm峰值扭力；搭配CVT無段變速系統，提供車主充沛且線性的加速及駕馭感受。

值得一提的是，這代車款將Honda Sensing智慧安全主動防護系統列為標準配備，這套系統整合了ACC主動式車距調節定速巡航（附LSF低速自動跟車功能）、LKAS車道維持輔助、RDM道路偏移抑制（附LDW車道偏移警示）、CMBS碰撞緩解煞車（附FCW前方碰撞警示）以及AHB遠光燈自動切換等行車防護系統等23套系統，可以提供車主更完整的安全防護。

同時，因為今年國內陸續發表了Ford Kuga及Toyota RAV4等中型休旅車，總代理台灣本田趁著小改款發表的機會，也追加了入門的 1.5 VTi車型，將售價壓在新台幣100萬元以內，94.9萬元的車價，再加上舊換新補助，等於消費者可以用90萬元有找的價格，就能入手。

小改款的Honda CR-V分為三個車型，分別為入門1.5 VTi車款，售價為94.9萬元、中階1.5 VTi-S為103.9萬元以及頂級的1.5 S，售價為113.9萬元。

關鍵字

台灣本田 Honda CR-V 小改款 入門車款

延伸閱讀

NOW民調中心

2020立委日後表現期待度大調查

2020立委日後表現期待度大調查

繼續作答
新版護照樣式民眾喜好度

新版護照樣式民眾喜好度

繼續作答
用了才知道好的產品！小資女愛用髮品大調查

用了才知道好的產品！小資女愛用髮品大調查

繼續作答
warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽