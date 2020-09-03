本田發表小改款CR-V　入門車款壓至百萬以內

在外觀的造型上，小改款的第五代Honda CR-V換上了泰國版的車頭設計，前霧燈改為 5 顆 LED 構成的燈條，並導入序列式方向燈。至於在內裝的配備方面，也提供了更多實用性的配備，包括無線充電座、副駕駛座四向電動座椅調整、感應式電動尾門、PSS駐車雷達系統等。
在動力性能方面，延續前代車型搭載了1.5L VTEC Turbo直噴渦輪增壓引擎，可發揮193ps最大馬力與24.8kgm峰值扭力；搭配CVT無段變速系統，提供車主充沛且線性的加速及駕馭感受。
值得一提的是，這代車款將Honda Sensing智慧安全主動防護系統列為標準配備，這套系統整合了ACC主動式車距調節定速巡航（附LSF低速自動跟車功能）、LKAS車道維持輔助、RDM道路偏移抑制（附LDW車道偏移警示）、CMBS碰撞緩解煞車（附FCW前方碰撞警示）以及AHB遠光燈自動切換等行車防護系統等23套系統，可以提供車主更完整的安全防護。
同時，因為今年國內陸續發表了Ford Kuga及Toyota RAV4等中型休旅車，總代理台灣本田趁著小改款發表的機會，也追加了入門的 1.5 VTi車型，將售價壓在新台幣100萬元以內，94.9萬元的車價，再加上舊換新補助，等於消費者可以用90萬元有找的價格，就能入手。
小改款的Honda CR-V分為三個車型，分別為入門1.5 VTi車款，售價為94.9萬元、中階1.5 VTi-S為103.9萬元以及頂級的1.5 S，售價為113.9萬元。