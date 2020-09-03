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Kymco Like Colombo 150 全新上市，95,000 元享 36 期零利率

2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-09-03 18:55:01

▲ Kymco Like Colombo 150 全新上市，95,000 元享 36 期零利率
▲ Kymco Like Colombo 150 全新上市，95,000 元享 36 期零利率
Kymco 推出「Like Colombo 150」全新車款，售價 95,000 元（含牌險），購車享領航方案 36 期零利率，更加碼送 Colombo 精品組。

經典復古X前衛科技

「Like Colombo 150」結合復古與前衛元素，在流暢簡約的車身造型中，增添多項先進科技配備：如經典圓形的頭燈造型中，配載反射式高亮度 LED 照明科技，兼具環保省電、照明光域廣、使用年限長等優點；方向燈與 U 型風格尾燈也同樣採用 LED 照明科技。

此外「Like Colombo 150」結合傳統指針與液晶面板的扇形儀表板，可顯示速度、時間、油量、電壓、里程數、機油更換提醒里程、皮帶保養提醒里程、室外溫度等多樣車輛及旅程資訊；車身雙 USB 充電設計，前手套箱及置物箱各有一個 5V 2A USB 充電座，無懼天候因素完全解決紳士型男的科技產品充電需求；而高達 20 公升容量的旅行置物箱，輕鬆置入 ¾ 安全帽與隨身小物；飛旋式踏板採用內縮一體式設計，雙載時提供後座乘客更佳的乘坐人體工學優點。

4V 戰斧七期引擎

Like Colombo 搭載 4V 戰斧七期引擎，整合了多項高效率動力科技，包含有高效率引擎進氣系統、低磨耗滾子式搖臂、輕量化 NASA 活塞、戰斧引擎曲軸、曲軸降噪穩定機構、高效低速傳動 CVT 等，打造新世代的 4V 戰斧七期引擎。根據實際測試，「Like Colombo 150」最大馬力可達 13.2Ps/8500rpm。

由左至右分別為光陽營業部經理黃俊平、光陽集團執行長柯俊斌、光陽營銷中心協理吳嘉益、光陽北北基總經銷 雙勝車業董事長姚鎮益。
由左至右分別為光陽營業部經理黃俊平、光陽集團執行長柯俊斌、光陽營銷中心協理吳嘉益、光陽北北基總經銷 雙勝車業董事長姚鎮益。
S.S.C.水平懸吊結合前後碟剎規格

「Like Colombo 150」搭載 S.S.C. 水平懸吊系統（Sport & Steady & Comfortable），引擎吊架連桿與推進力方向一致，可大幅減少瞬間加速時連桿上頂車體的力量，可讓車體於出彎急加速時保持車身穩定性。S.S.C. 水平懸吊系統亦能將引擎與車架結合部位的剛性強化，不僅於一般公路行駛時具備舒適度，於山路激烈操駕時亦能提供極佳穩定度。

銜接 S.S.C. 水平懸吊系統的還包含有高規格之避震器與煞車卡鉗配備，「Like Colombo 150」前懸吊採用管徑 33mm 的潛望式避震器，輪軸行程 95mm；後懸吊更搭載 5 段式預壓可調雙避震器，提供 86mm 輪軸行程，搭配前懸吊提供出色的穩定舒適度。煞車規格方面，前煞車採用浮動式 3 活塞卡鉗對應 220mm 碟盤直徑，後煞車也採用浮動式雙缸卡鉗與 200mm 碟盤直徑，給予最直接精準的煞車回饋力道；為了發揮最佳制動效能，「Like Colombo 150」搭載 CBS 煞車系統，於左手煞車時透過三通液壓路徑同時制動前後輪，藉由前後碟盤與卡鉗缸徑比，調適出最佳制動力道，結合前後 12 吋胎圈規格。

光陽集團執行長柯俊斌。
光陽集團執行長柯俊斌。
Like Colombo 15095000 (含牌險)

「Like Colombo 150」提供冰原白、航海藍、湖泊綠、銀河黑等四色車款，建議售價 95,000 元(含牌險)，即日起至 2020 年 12 月 31 日止，購車享隨車好禮專屬小風鏡與踏板精品組（價值 5,080 元），再享領航方案 36 期零利率，最低月付 888 元；購買專屬精品還有零卡分期 8 折優惠。

更多詳細活動資訊，請上官方網站www.kymco.com.tw

LIKE Colombo 150 配備規格

項目

規格

機種代號

SR30LA

LED頭燈



扇形多功能儀表板



煞車系統

CBS前後碟

五段可調後雙避震器



USB充電座*2



U型風格LED尾燈



飛旋式踏板



12"鋁圈



閥門數

4V

最大馬力

9.7kw(13.2ps)/8500rpm

長x寬x高(mm)

1935/670/1145

軸距(mm)

1315

整備重量(kg)

129

座墊高 (mm)

770

油箱容量

6.8L

前後輪輪胎

110/70-12 56J；130/70-12 59J

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