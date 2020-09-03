▲ 小改款 Honda CR-V 正式售價公佈，入門款 94.9 萬起

小改款 Honda CR-V 採用翼形 LED 星鑽頭燈及日行燈、LED 霧燈、LED 燻黑尾燈組、不鏽鋼雙出排氣尾管、車側鍍鉻飾條及 18 吋鋁合金輪圈，並導入更多消費者喜歡且實用的裝備，包含無線充電座（S/VTi-S）、副駕駛座四向電動座椅調整（S）、感應式電動尾門（S）、PSS 駐車雷達系統（S），輔以原具備的全景式電動天窗（S）、智慧型車門起閉系統、TFT 彩色液晶儀表、7 吋觸控式音響主機，更可選配 AVM 環景輔助系統。
小改款 CR-V 標配 Earth Dreams Technology 技術群中的 1.5L 缸內直噴渦輪增壓引擎，可創造零遲滯且超越同級的高效能動力，最大馬力輸出達 193 PS 及 24.8 kg-m 的扭力。加上 CVT 無段變速箱與車身輕量化工程，CR-V 擁有一級能源效率等級，並符合最新嚴格環保法規。
在主動安全配備，Honda CR-V 除了全車系標配 「VSA 車身動態穩定控制系統」、「Motion Adaptive 方向盤動態修正輔助系統」、「HAS 斜坡起步輔助系統」、「BOS 煞車優先系統」、「EBD 電子煞車力道分配系統」、「BA 電子式煞車力道輔助系統」、「TPMS 胎壓異常警示系統」等七大主動安全系統外，更全面搭載 Honda集結先進科技的「Honda SENSING 智慧安全主動防護系統」，包含「ACC 主動式車距調節定速巡航系統附加 LSF 低速自動跟車系統」、「LKAS 車道維持輔助系統」、「CMBS 碰撞緩解煞車系統」、「FCW 前方碰撞警示系統」、「RDM 道路偏移抑制系統」、「LDW 車道偏移警示系統」、「AHB 遠光燈自動切換系統」等合計高達 23 項的主被動安全輔助科技。
車型
1.5 VTi
1.5 VTi-S
1.5 S
售價
94.9萬元
103.9萬元
113.9萬元