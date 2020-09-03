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小改款 Honda CR-V 正式售價公佈，入門款 94.9 萬起

2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-09-03 18:55:01

▲ 小改款 Honda CR-V 正式售價公佈，入門款 94.9 萬起
▲ 小改款 Honda CR-V 正式售價公佈，入門款 94.9 萬起
全新 Honda CR-V 新增入門 1.5 VTi 等級，售價 94.9 萬元起（搭配舊換新為 89.9 萬起），將 Honda SENSING 及 6 SRS 輔助氣囊等先進安全科技列為標準配備，9 月 5 日起展開全國 Honda CARS 店頭展示及試乘活動。凡於 9 月入主 CR-V 即送 5 年不限里程延長保固。

小改款 Honda CR-V 採用翼形 LED 星鑽頭燈及日行燈、LED 霧燈、LED 燻黑尾燈組、不鏽鋼雙出排氣尾管、車側鍍鉻飾條及 18 吋鋁合金輪圈，並導入更多消費者喜歡且實用的裝備，包含無線充電座（S/VTi-S）、副駕駛座四向電動座椅調整（S）、感應式電動尾門（S）、PSS 駐車雷達系統（S），輔以原具備的全景式電動天窗（S）、智慧型車門起閉系統、TFT 彩色液晶儀表、7 吋觸控式音響主機，更可選配 AVM 環景輔助系統。

小改款 CR-V 標配 Earth Dreams Technology 技術群中的 1.5L 缸內直噴渦輪增壓引擎，可創造零遲滯且超越同級的高效能動力，最大馬力輸出達 193 PS 及 24.8 kg-m 的扭力。加上 CVT 無段變速箱與車身輕量化工程，CR-V 擁有一級能源效率等級，並符合最新嚴格環保法規。

在主動安全配備，Honda CR-V 除了全車系標配 「VSA 車身動態穩定控制系統」、「Motion Adaptive 方向盤動態修正輔助系統」、「HAS 斜坡起步輔助系統」、「BOS 煞車優先系統」、「EBD 電子煞車力道分配系統」、「BA 電子式煞車力道輔助系統」、「TPMS 胎壓異常警示系統」等七大主動安全系統外，更全面搭載 Honda集結先進科技的「Honda SENSING 智慧安全主動防護系統」，包含「ACC 主動式車距調節定速巡航系統附加 LSF 低速自動跟車系統」、「LKAS 車道維持輔助系統」、「CMBS 碰撞緩解煞車系統」、「FCW 前方碰撞警示系統」、「RDM 道路偏移抑制系統」、「LDW 車道偏移警示系統」、「AHB 遠光燈自動切換系統」等合計高達 23 項的主被動安全輔助科技。

車型

1.5 VTi

1.5 VTi-S

1.5 S

售價

94.9萬元

103.9萬元

113.9萬元

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