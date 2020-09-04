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MIT賣去哪？網見彩色「加利口罩」　她怒：台灣以你為恥

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-04 14:01:52

▲資深媒體人林育卉在臉書發文指出，網路商場一堆「加利彩色口罩」，痛批「不要臉」。（圖／翻攝PTT）
▲資深媒體人林育卉在臉書發文指出，網路商場一堆「加利彩色口罩」，痛批「不要臉」。（圖／翻攝PTT）

加利科技從中國進口337萬餘片的口罩，偽裝成「MIT」醫用口罩混入實名制通路，負責人林明進受訪時提到，是因爲政府徵收過量，員工過勞才出此下策，但也遭外界質疑「加利向政府購買的原料都有用完」，那麼真正的MIT口罩究竟賣去哪，資深媒體人林育卉就發現，「這些原料被拿去做彩色口罩賺錢」，痛批業者「不要臉」。

對於加利負責人林明進表示「政府徵收過量，導致生產壓力大，才將中國製口罩混入實名制通路」，經濟部也做出回應，「徵用量是按各家工廠產能比例分配的，而加利配額為19萬片，不過加利購買的熔噴布，可以製作22萬片口罩」。外界不禁質疑，還有3萬片的量，到底被用到哪了？

▲資深媒體人林育卉在臉書發文。（圖／翻攝自林育卉臉書）
▲資深媒體人林育卉在臉書發文。（圖／翻攝自林育卉臉書）

資深媒體人林育卉在臉書發文，她怒批「加利就是不要臉的黑心商人」，加利進口中國「工業級」口罩混充實名制「醫療級」口罩交給國家，然後你把國家提供給你的熔噴布拿去做口罩，賣到市面上賺錢，「網路商場滿滿你『加利』的彩色口罩」，並直呼「你太可惡了，還說什麼以國家隊為恥，應該倒過來說，台灣以你為恥啦」。

▲加利「彩色口罩」在網路商場販售。（圖／翻攝自林育卉臉書）
▲加利「彩色口罩」在網路商場販售。（圖／翻攝自林育卉臉書）
貼文一出，引起網友熱議，「無恥商人」、「可惡啊」、「希望能撤照，讓他不用再製造口罩騙大家」、「哇，賣得好貴」、「無良商人，可惡」、「看加利老闆講的話，我都想吐血，放棄合理的利潤及國家隊的榮耀，硬是要去賺暴利，還喊冤」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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加利 口罩 中國 實名制 網路商場 彩色口罩 林育卉

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