MIT賣去哪？網見彩色「加利口罩」　她怒：台灣以你為恥

加利科技從中國進口337萬餘片的口罩，偽裝成「MIT」醫用口罩混入實名制通路，負責人林明進受訪時提到，是因爲政府徵收過量，員工過勞才出此下策，但也遭外界質疑「加利向政府購買的原料都有用完」，那麼真正的MIT口罩究竟賣去哪，資深媒體人林育卉就發現，「這些原料被拿去做彩色口罩賺錢」，痛批業者「不要臉」。





對於加利負責人林明進表示「政府徵收過量，導致生產壓力大，才將中國製口罩混入實名制通路」，經濟部也做出回應，「徵用量是按各家工廠產能比例分配的，而加利配額為19萬片，不過加利購買的熔噴布，可以製作22萬片口罩」。外界不禁質疑，還有3萬片的量，到底被用到哪了？



▲資深媒體人林育卉在臉書發文。（圖／翻攝自林育卉臉書）