▲ Ford Kuga 上市二個多月突破 5,000 張訂單，同級市占漲四倍

先進安全及智駕科技

動力與油耗經濟性



Ford Kuga 搭載 EcoBoost® 引擎結合輕量化全鋁合金缸體，燃油效能再進階，EcoBoost®250 車型擁有 250 ps 馬力；EcoBoost®180 車型油耗表現也來到 15.9 km/L。



滿貫配備帶來升級駕乘感受



Ford Kuga配備重點包含：





引進媲美豪華品牌的中控排檔總成 E-Shifter 電子式旋鈕排檔系統及 EPB 按鍵式電子手煞車的結合，輔以 Auto-Hold 智慧型煞車鎖定系統等智能科技配置。全車系標配 8 吋懸浮式全彩 LCD 觸控螢幕，支援 Apple CarPlay TM 及 Android Auto™[1]系統，EcoBoost ® 250 車型更搭載百萬級距車型首見之全新 12.3 吋寬螢幕全數位儀錶板，整合電動收折 HUD 智慧型抬頭顯示器。

及 Android Auto™[1]系統，EcoBoost 250 車型更搭載百萬級距車型首見之全新 12.3 吋寬螢幕全數位儀錶板，整合電動收折 HUD 智慧型抬頭顯示器。 受惠於 Ford 全新 C2 底盤加持，Ford Kuga 軸距增加至 2,710mm，車長亦拉長 85mm，EcoBoost®180 旗艦型以上更搭配寰宇全景式電動天窗（附電動遮陽簾及防夾功能）與足踢感應式電動尾門，帶來兼具舒適與便利的乘坐體驗。全車系提供 5 種動態行車模式切換系統（標準／省油／運動／防滑／雪地及沙地），並且於 EcoBoost®250 車型完美搭配 AWD 可分離式智慧四輪驅動系統智能切換特性。

針對 Ford Kuga，凡於 9 月 1 日至 9 月 30 日下訂 Ford Kuga 任一車型，將可獲贈百年經典咖啡品牌 Lavazza 咖啡濾杯組乙組，數量有限、送完為止。



