▲ Ford Kuga 上市二個多月突破 5,000 張訂單，同級市占漲四倍

先進安全及智駕科技
Ford Kuga 於常售車型標配符合美國 SAE Level 2 自動駕駛科技的 Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系統及多項便捷科技配備。採用與全球一致的車體結構及製程，車身結構以近 50% 超高剛性鋼材布局打造，使車身抗扭曲強度提升 10%，並採用全新 3D 滾壓成型工法打造高達 1,700MPa 超高硬度的 Martensitic 麻田散冷淬鋼車頂樑，貫穿車身 A 柱至 C 柱，結構面積減少 50%；同時，以全新 Smart Steel 複合式智能鋼打造車頂橫樑（無全景式天窗車型），精進剛性之外更減少 35% 鋼材用量，搭配以往在高級性能車款才有的鋁合金後懸吊下支臂，全車系輕量化最高達 80kg，也帶來更優異的油耗與操駕表現。
動力與油耗經濟性
Ford Kuga 搭載 EcoBoost® 引擎結合輕量化全鋁合金缸體，燃油效能再進階，EcoBoost®250 車型擁有 250 ps 馬力；EcoBoost®180 車型油耗表現也來到 15.9 km/L。
滿貫配備帶來升級駕乘感受
Ford Kuga配備重點包含：
- 引進媲美豪華品牌的中控排檔總成 E-Shifter 電子式旋鈕排檔系統及 EPB 按鍵式電子手煞車的結合，輔以 Auto-Hold 智慧型煞車鎖定系統等智能科技配置。全車系標配 8 吋懸浮式全彩 LCD 觸控螢幕，支援 Apple CarPlayTM 及 Android Auto™[1]系統，EcoBoost®250 車型更搭載百萬級距車型首見之全新 12.3 吋寬螢幕全數位儀錶板，整合電動收折 HUD 智慧型抬頭顯示器。
- 受惠於 Ford 全新 C2 底盤加持，Ford Kuga 軸距增加至 2,710mm，車長亦拉長 85mm，EcoBoost®180 旗艦型以上更搭配寰宇全景式電動天窗（附電動遮陽簾及防夾功能）與足踢感應式電動尾門，帶來兼具舒適與便利的乘坐體驗。全車系提供 5 種動態行車模式切換系統（標準／省油／運動／防滑／雪地及沙地），並且於 EcoBoost®250 車型完美搭配 AWD 可分離式智慧四輪驅動系統智能切換特性。
針對 Ford Kuga，凡於 9 月 1 日至 9 月 30 日下訂 Ford Kuga 任一車型，將可獲贈百年經典咖啡品牌 Lavazza 咖啡濾杯組乙組，數量有限、送完為止。
[1] Ford SYNC®3 娛樂通訊整合系統能夠支援Apple CarPlayTM及Android Auto。Apple、Apple CarPlayTM、iPhone、Apple Maps以及Siri為Apple公司所有之商標。Android Auto為Google公司所有之商標。Apple CarPlayTM支援安裝iOS 7.1或以上版本的iPhone 5或後續機型，Android Auto 與大部分搭載Android 5.0 以上之裝置相容。