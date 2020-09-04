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婆媳關係、相夫教子一把罩？秒測妳結婚後是哪種超級人妻

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-04 18:39:34update2020-09-04 18:40:37

▲塔羅牌老師艾菲爾分享一項心理測驗，測妳婚後會是什麼樣子。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲塔羅牌老師艾菲爾分享一項心理測驗，測妳婚後會是什麼樣子。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

不少女性認為，結婚生子後，老公身為「豬隊友」就算了，還是名副其實的「大孩子」，要顧大還要顧小，常常忙不過來，這時相夫教子的實力，就成為了女人婚後生活是否快樂的關鍵，塔羅牌老師艾菲爾也分享一項心理測驗， 用「小龍女」、「黃蓉」、「薛寶釵」和「林黛玉」來幫妳測，「妳婚後會是什麼樣子」。

▲知名命理師艾菲爾。（圖／翻攝自艾菲爾臉書）
▲知名命理師艾菲爾。（圖／翻攝自艾菲爾臉書）
1.你覺得婚後要怎麼安排家事？

按份量與老公一人一半-第2題

誰願意多做就多做一些，不刻意分配-第3題

2.如果自己的小孩不愛寫作業，你會?

想辦法自己教-第4題

送去給安親班教-第5題

3.你在公司或學校人緣好嗎?

好-第6題

一般般-第7題

4.曾經對另一半破口大罵過嗎?

否-第8題

是-第5題

5.跟別人意見不同時，你會怎麼做?

用行動說服對方-第9題

用言語說服對方-第6題

6.你擅於跟長輩聊天嗎?

否-第7題

是-第10題

7.你認為一個家庭中，大事情應該會是誰做最後決定?

老公-第11題

老婆-第12題

8.小時候看到想要的玩具，父母不買時你會?

堅持甚至鬧脾氣-答案A

默默接受-第9題

9.你認為自己偏感性還是理性?

理性-答案B

感性-第10題

10.你認同善意的謊言這個說法嗎?

是-答案C

否-第11題

11.你對於居家擺設、穿著很有自己的想法?

是-答案D

否-第12題

12.你認為交往多久可以見對方的家人?

一個月-答案C

半年-答案B

測好看答案

答案A

妳是小龍女，老公孩子主動想聽話

你的個性溫柔，有時候有點迷糊，但非常懂得與人溝通，而且對於對的事情，有著強大的堅持，婚後的你會學到柔中帶剛的技巧，老公習慣每件事都要聽聽你的意見，教養孩子方面，你不會是破口大罵的虎媽，而是循循善誘的聰明媽媽，就像是神鵰俠侶里永遠的18歲女主小龍女，澄澈、堅強，你的相夫教子不用逼迫手段，而是讓他們主動的，好想要聽你的話。

答案B

妳是黃蓉，憑實力掌握家中話語權

一個家的基礎除了愛情，當然就是財務、家事，你可能沒那麼擅長走溫柔路線，但說起腦袋的清楚程度，邏輯思考的準確度，做事情的俐落度，鮮少有人能與你匹敵，婚後的你會遇到讓你掌控財務、生活排程的男人，看著你把家裡打理的欣欣向榮，孩子入學補習也處理得妥當，就像是讓俠之大者郭靖服服貼貼的黃蓉，對外對內無項不精，做到這份上誰能不服，你在家中的地位完全是憑實力說話。

答案C

妳是薛寶釵，掌控老公先擄獲長輩的心

一般女生婚後最害怕的問題是什麼呢？10個人會有9個回答是婆媳問題，過年過節面對長輩就像是上戰場，但你在與人互動方面有著格外敏銳的感知力，什麼時候該說什麼話，適度的稱讚或玩笑可以拉近彼此距離，這些技巧讓你在婚後能化障礙為優勢，得到家中長輩一致稱讚，老公不夠疼你還會被婆婆罵。就像是紅樓夢里賈府上上下下都愛的薛寶釵，敦厚，卻又世故。

答案D

妳是林黛玉，用溫柔凝聚整個家

你其實不是那麼想要別人聽你的話，也沒那麼大慾望主導一個家，你要的是能夠依賴，能夠開心相處，能夠讓你好好生活的婚姻，你將會遇到有主導欲，喜歡照顧人的男人，婚後讓你能沒有後顧之憂的，把家裡打理得漂漂亮亮，研究幾道好菜，帶著孩子出去玩，完全是男人們心中的理想老婆形象，宛如紅樓夢中的絕世美顏林黛玉，聰明、有點多愁善感，同時保有著少女的溫柔與熱情。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

關鍵字

妻子 結婚 孩子 老公 賢妻良母

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