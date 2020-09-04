婆媳關係、相夫教子一把罩？秒測妳結婚後是哪種超級人妻

不少女性認為，結婚生子後，老公身為「豬隊友」就算了，還是名副其實的「大孩子」，要顧大還要顧小，常常忙不過來，這時相夫教子的實力，就成為了女人婚後生活是否快樂的關鍵，塔羅牌老師艾菲爾也分享一項心理測驗， 用「小龍女」、「黃蓉」、「薛寶釵」和「林黛玉」來幫妳測，「妳婚後會是什麼樣子」。



▲知名命理師艾菲爾。（圖／翻攝自艾菲爾臉書） 1.你覺得婚後要怎麼安排家事？





按份量與老公一人一半-第2題





誰願意多做就多做一些，不刻意分配-第3題





2.如果自己的小孩不愛寫作業，你會?





想辦法自己教-第4題





送去給安親班教-第5題





3.你在公司或學校人緣好嗎?





好-第6題





一般般-第7題





4.曾經對另一半破口大罵過嗎?





否-第8題





是-第5題





5.跟別人意見不同時，你會怎麼做?





用行動說服對方-第9題





用言語說服對方-第6題





6.你擅於跟長輩聊天嗎?





否-第7題





是-第10題





7.你認為一個家庭中，大事情應該會是誰做最後決定?





老公-第11題





老婆-第12題





8.小時候看到想要的玩具，父母不買時你會?





堅持甚至鬧脾氣-答案A





默默接受-第9題





9.你認為自己偏感性還是理性?





理性-答案B





感性-第10題





10.你認同善意的謊言這個說法嗎?





是-答案C





否-第11題





11.你對於居家擺設、穿著很有自己的想法?





是-答案D





否-第12題





12.你認為交往多久可以見對方的家人?





一個月-答案C





半年-答案B





測好看答案





答案A





妳是小龍女，老公孩子主動想聽話





你的個性溫柔，有時候有點迷糊，但非常懂得與人溝通，而且對於對的事情，有著強大的堅持，婚後的你會學到柔中帶剛的技巧，老公習慣每件事都要聽聽你的意見，教養孩子方面，你不會是破口大罵的虎媽，而是循循善誘的聰明媽媽，就像是神鵰俠侶里永遠的18歲女主小龍女，澄澈、堅強，你的相夫教子不用逼迫手段，而是讓他們主動的，好想要聽你的話。





答案B





妳是黃蓉，憑實力掌握家中話語權





一個家的基礎除了愛情，當然就是財務、家事，你可能沒那麼擅長走溫柔路線，但說起腦袋的清楚程度，邏輯思考的準確度，做事情的俐落度，鮮少有人能與你匹敵，婚後的你會遇到讓你掌控財務、生活排程的男人，看著你把家裡打理的欣欣向榮，孩子入學補習也處理得妥當，就像是讓俠之大者郭靖服服貼貼的黃蓉，對外對內無項不精，做到這份上誰能不服，你在家中的地位完全是憑實力說話。





答案C





妳是薛寶釵，掌控老公先擄獲長輩的心





一般女生婚後最害怕的問題是什麼呢？10個人會有9個回答是婆媳問題，過年過節面對長輩就像是上戰場，但你在與人互動方面有著格外敏銳的感知力，什麼時候該說什麼話，適度的稱讚或玩笑可以拉近彼此距離，這些技巧讓你在婚後能化障礙為優勢，得到家中長輩一致稱讚，老公不夠疼你還會被婆婆罵。就像是紅樓夢里賈府上上下下都愛的薛寶釵，敦厚，卻又世故。





答案D





妳是林黛玉，用溫柔凝聚整個家





你其實不是那麼想要別人聽你的話，也沒那麼大慾望主導一個家，你要的是能夠依賴，能夠開心相處，能夠讓你好好生活的婚姻，你將會遇到有主導欲，喜歡照顧人的男人，婚後讓你能沒有後顧之憂的，把家裡打理得漂漂亮亮，研究幾道好菜，帶著孩子出去玩，完全是男人們心中的理想老婆形象，宛如紅樓夢中的絕世美顏林黛玉，聰明、有點多愁善感，同時保有著少女的溫柔與熱情。（編輯：郭佩蓉）





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