豆花伯「佛心價」被嫌貴！客點完烙跑　女霸氣決定超療癒

豆花是不少台灣人兒時最愛的古早味甜點，不管是傳統綿密的豆花，或是灑滿剉冰的好滋味，都讓民眾能吃「涼涼」好消暑。不過這種古早味甜點要維持銅板價也不簡單，一名台南豆花伯就跟女客人分享了之前被「惡意棄單」點了卻烙跑的故事，不少民眾聽完也感到鼻酸，紛紛留言力挺豆花伯，大喊要去現場支持。

一名女顧客就在臉書社團《台南爆料公社》發文表示，自己在台南逛市場時看見推車賣豆花的阿伯，因此特別上前捧場，「阿伯問剩下兩杯能否也一起賣給我們，我們包下全部豆花，讓阿伯回家」，沒想到豆花伯在盛裝豆花時，突然從一旁拿出了一杯已經裝了一半的豆花，這就讓原PO以為是昨天賣不完剩下的，連忙詢問。

▲豆花伯推著車賣的是古早味豆花。（圖／翻攝自臉書《台南爆料公社》）

而這名豆花伯也老實回答，他無奈表示其實剛剛有位客人點了一杯，但一聽到價格後就嫌太貴不打算買，他才把裝了一半的豆花收在一旁，而原PO當下也心生不妙的念頭，暗自猜測既然會被嫌貴，可能小小一杯就要40、50元，只是豆花伯這時卻告訴他一杯其實只要銅板價「20元」，原PO也不禁訝異「2020年，還有賣20元的傳統豆花，都能當傳說了」。

▲原PO最後也更新後續消息，感謝鄉親們的有愛支持。（圖／翻攝自臉書《台南爆料公社》）

不少聽聞這個佛心價還被嫌貴的網友，就紛紛替老伯抱不平，原PO也無奈呼籲「豆花伯已經87歲」，拜託顧客不要欺負老人家，更推薦鄉親們來嚐看看傳統好滋味。許多在地人也被這個故事感動留言表示「20元嫌太貴，根本就是在欺負老人家」、「我最喜歡買這老師傅做的豆花！用料多是真材實料」、「嫌貴的好想從他頭殼巴下去」。

事實上這名豆花伯在當地也是小有名氣，用料實在和佛心價格就讓不少鄉親回憶「以前下午4點影劇三村他都在圓環榕樹下」、「早上都會經過兵仔市，糖水可以叫阿伯少一點」、「從小吃到大，只有阿伯做的才有柴燒味，冬天阿伯還做熱豆花！我們家都拿碗公買50元裝滿滿」、「早上8點上班時，會看到他在復國路上」。（編輯：楊智傑）