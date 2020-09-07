▲ 小改款 Honda CR-V 改得不多，戰力依然夠

如果你看不出小改款 CR-V 究竟改在哪，別氣餒。因為它真的改得不多，但也算改得拳拳到肉。從外觀開始，LED 頭燈導入序列式方向燈，前霧燈改採陣列式 LED，前保桿與水箱護罩也換上新面貌；由此可見，小改款 CR-V 外觀只做了小小的拉皮，那是因為此次重點是在配備新增與下放，以及車型編成上。
比起外觀，小改款 CR-V 內裝讓消費者更有感，例如內裝新增無線充電板（VTi-S 以上），就連 USB 插孔的位置也重新調整。對於手機不支援無線充電的朋友而言，將手機放在無線充電板上，依然可透過一旁的 USB 插孔充電；只可惜 CR-V 這次並未導入 Apple CarPay 與 Android Auto。VTi-S 與 S 等級的 7 吋觸控式音響主機反應並沒有像 Ford Sync 3 那般靈敏，原廠導航操作流暢度也還有進步空間。
不過，小改款 CR-V 可以認真挑剔的問題，大概只有車機。CR-V 這次在頂規的 S 等級導入 PSS 駐車雷達系統，可以從儀表板與中控螢幕上顯示。不是 S 買家也別傷心，VTi-S 與 S 買家同樣享有 LaneWatch 盲點監視系統，在右側方向燈開啟時於中控螢幕上顯示盲區影像，實際使用時確實方便不少。入門的 VTi 買家也別氣餒，你還是有 3 模式倒車顯影（一般 / 廣角 / 俯視），唯獨缺少上面兩車型的動態導引線。電動尾門也是此次改款一大重點，但也是 VTi-S 與 S 等級才有的配備，尤其 S 等級還提供腳踢感應功能，本次試駕實際操作，也很少有感應失敗的狀況。
小改款 CR-V 的 ADAS 先進駕駛輔助科技，就不像上述配備，不同等級還有所增減。原廠統稱為 Honda SENSING 智慧安全主動防護系統的便利科技已經是全車系標配，也車系中唯一百萬內的 VTi 車型有十足戰力。Honda SENSING 內含時下休旅買家愛用的 ACC 主動式車距調節定速巡航、LKAS 車道維持輔助、LDW 車道偏移警示、RDM 道路偏移抑制、FCW 前方碰撞警示等系統。值得一提的是，LKAS、LDW、RDM 系統的作動範圍是在時速 72 到 145 公里之間，ACC 也是 30 公里以上才可作動。這些與 Ford CoPilot360、Toyota TSS2.0 都有所不同，購買前建議依照自身用車需求去比較。
眼看 Ford Kuga、Toyota RAV4 等競爭對手都分別透過大、小改款出招搶市，一直是國產休旅強權的 Honda 勢必得做出些什麼。這次小改款雖然動得不多，但透過新增入門車型，以及 Honda SENSING 配備下放，小改款 CR-V 在中大型休旅級距戰力絕對還夠。尤其，入門 VTi 車型起跳價訂在 94.9 萬，硬是比 RAV4、Kuga 入門型少 1 至 2 萬；這場中大型休旅之戰，不論國產、進口，都還有非常有看頭。