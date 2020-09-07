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小改款 Honda CR-V 改得不多，戰力依然夠

2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-09-07 08:25:01

▲ 小改款 Honda CR-V 改得不多，戰力依然夠
▲ 小改款 Honda CR-V 改得不多，戰力依然夠
2020 年式 Honda CR-V 在今年 1 到 7 月都穩坐國產中大型休旅冠軍，尤其 7 月受惠於民俗月前夕，繳出近兩千台的亮眼成績。雖然 8 月摔出銷售排行榜，但也是因為正值小改款 CR-V 即將上市的過渡期。如今小改款 CR-V 終於上市，是否有機會在 Ford Kuga 大改款、進口的 Toyota RAV4 新年式登場後，維持市場熱度？

小改款 Honda CR-V 分三車型販售，分別為 94.9 萬的 VTi、103.9 萬的 VTi-S 及 113.9 萬的 S。
小改款 Honda CR-V 分三車型販售，分別為 94.9 萬的 VTi、103.9 萬的 VTi-S 及 113.9 萬的 S。
如果你看不出小改款 CR-V 究竟改在哪，別氣餒。因為它真的改得不多，但也算改得拳拳到肉。從外觀開始，LED 頭燈導入序列式方向燈，前霧燈改採陣列式 LED，前保桿與水箱護罩也換上新面貌；由此可見，小改款 CR-V 外觀只做了小小的拉皮，那是因為此次重點是在配備新增與下放，以及車型編成上。

CR-V 小改款外觀導入序列式方向燈、前霧燈改採陣列式 LED、前保桿與水箱護罩也換上新面貌。LED 星鑽頭燈為 VTi-S 以上標配。
CR-V 小改款外觀導入序列式方向燈、前霧燈改採陣列式 LED、前保桿與水箱護罩也換上新面貌。LED 星鑽頭燈為 VTi-S 以上標配。
小改款 CR-V 車尾換上方形排氣尾管，後保桿造型也有變化。
小改款 CR-V 車尾換上方形排氣尾管，後保桿造型也有變化。
全車系標配 18 吋輪圈。
全車系標配 18 吋輪圈。
比起外觀，小改款 CR-V 內裝讓消費者更有感，例如內裝新增無線充電板（VTi-S 以上），就連 USB 插孔的位置也重新調整。對於手機不支援無線充電的朋友而言，將手機放在無線充電板上，依然可透過一旁的 USB 插孔充電；只可惜 CR-V 這次並未導入 Apple CarPay 與 Android Auto。VTi-S 與 S 等級的 7 吋觸控式音響主機反應並沒有像 Ford Sync 3 那般靈敏，原廠導航操作流暢度也還有進步空間。

CR-V 小改款內裝新增一些小巧思。
CR-V 小改款內裝新增一些小巧思。
VTi-S 以上車型標配無線充電板。USB 位置也重新設計過。
VTi-S 以上車型標配無線充電板。USB 位置也重新設計過。
TFT 彩色液晶儀表為全車系標配。
TFT 彩色液晶儀表為全車系標配。
7 吋觸控式音響主機為 VTi-S 以上配備，VTi 則配備 5 吋液晶螢幕音響。
7 吋觸控式音響主機為 VTi-S 以上配備，VTi 則配備 5 吋液晶螢幕音響。
全景式電動天窗為 S 配備。
全景式電動天窗為 S 配備。
駕駛座 12 向電動座椅調整、副駕駛座4 向電動座椅調整為 S 車型配備。
駕駛座 12 向電動座椅調整、副駕駛座4 向電動座椅調整為 S 車型配備。
後座乘坐空間較 Ford Kuga 寬敞，與 Toyota RAV4 差不多。
後座乘坐空間較 Ford Kuga 寬敞，與 Toyota RAV4 差不多。
提供 6/4 椅背分離傾倒功能。
提供 6/4 椅背分離傾倒功能。
標配一鍵式傾倒功能。
標配一鍵式傾倒功能。
後座提供兩段椅背角度調整。
後座提供兩段椅背角度調整。
VTi-S 以上後座出風口下方有 2.5A USB 端子。
VTi-S 以上後座出風口下方有 2.5A USB 端子。
不過，小改款 CR-V 可以認真挑剔的問題，大概只有車機。CR-V 這次在頂規的 S 等級導入 PSS 駐車雷達系統，可以從儀表板與中控螢幕上顯示。不是 S 買家也別傷心，VTi-S 與 S 買家同樣享有 LaneWatch 盲點監視系統，在右側方向燈開啟時於中控螢幕上顯示盲區影像，實際使用時確實方便不少。入門的 VTi 買家也別氣餒，你還是有 3 模式倒車顯影（一般 / 廣角 / 俯視），唯獨缺少上面兩車型的動態導引線。電動尾門也是此次改款一大重點，但也是 VTi-S 與 S 等級才有的配備，尤其 S 等級還提供腳踢感應功能，本次試駕實際操作，也很少有感應失敗的狀況。

CR-V 維持 1.5 升 VTEC 渦輪增壓引擎搭配 CVT 模擬六段變速箱。
CR-V 維持 1.5 升 VTEC 渦輪增壓引擎搭配 CVT 模擬六段變速箱。
Earth Dreams VTEC Turbo 引擎輸出為 193 匹馬力、24.8 公斤米扭力。
Earth Dreams VTEC Turbo 引擎輸出為 193 匹馬力、24.8 公斤米扭力。
CR-V 擁有細膩的行路質感，但 CVT 變速箱使得加速後段力道稍嫌不足，起步力道充足。
CR-V 擁有細膩的行路質感，但 CVT 變速箱使得加速後段力道稍嫌不足，起步力道充足。
小改款 CR-V 的 ADAS 先進駕駛輔助科技，就不像上述配備，不同等級還有所增減。原廠統稱為 Honda SENSING 智慧安全主動防護系統的便利科技已經是全車系標配，也車系中唯一百萬內的 VTi 車型有十足戰力。Honda SENSING 內含時下休旅買家愛用的 ACC 主動式車距調節定速巡航、LKAS 車道維持輔助、LDW 車道偏移警示、RDM 道路偏移抑制、FCW 前方碰撞警示等系統。值得一提的是，LKAS、LDW、RDM 系統的作動範圍是在時速 72 到 145 公里之間，ACC 也是 30 公里以上才可作動。這些與 Ford CoPilot360、Toyota TSS2.0 都有所不同，購買前建議依照自身用車需求去比較。

LKAS 車道維持輔助從方向盤左方開啟，電動尾門是 VTi-S 以上車型配備。S 等級導入 PSS駐車雷達系統。
LKAS 車道維持輔助從方向盤左方開啟，電動尾門是 VTi-S 以上車型配備。S 等級導入 PSS駐車雷達系統。
Honda SENSING 為全車系標配。
Honda SENSING 為全車系標配。
3 模式倒車顯影（一般 / 廣角 / 俯視）全車系標配，但 VTi-S 以上車型才有動態導引線。
3 模式倒車顯影（一般 / 廣角 / 俯視）全車系標配，但 VTi-S 以上車型才有動態導引線。
VTi-S 與 S 買家享有 LaneWatch 盲點監視系統。
VTi-S 與 S 買家享有 LaneWatch 盲點監視系統。
眼看 Ford Kuga、Toyota RAV4 等競爭對手都分別透過大、小改款出招搶市，一直是國產休旅強權的 Honda 勢必得做出些什麼。這次小改款雖然動得不多，但透過新增入門車型，以及 Honda SENSING 配備下放，小改款 CR-V 在中大型休旅級距戰力絕對還夠。尤其，入門 VTi 車型起跳價訂在 94.9 萬，硬是比 RAV4、Kuga 入門型少 1 至 2 萬；這場中大型休旅之戰，不論國產、進口，都還有非常有看頭。

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